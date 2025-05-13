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Happy PaMa 教得樂 第553期

Happy Pa Ma

內在元素：內在元素遊戲牌 展開親子心靈對話

【明報專訊】如果說，構成宇宙萬物的基本元素，都可以在「元素周期表」內找到的話，那麼，建構人類內在最核心的元素，又可以在哪裏反映呢？一班關注身心靈健康的專業人士，包括社工、生命教練、劇場導師等，最近就仿效「元素周期表」，把118個與人類內在需求、感受和特質相關的元素，製成「內在元素周期表」及圖卡，希望幫助家長透過卡牌遊戲，更深入地了解自己及孩子的內在需要與情感，增進彼此連結，促進溝通。

文︰沈雅詩

「內在元素周期表」橫空出世，源於生命教練周凱旋（Karen）在2019年帶孩子參加香港科學館舉辦的科學節。當日活動之一，是觀看化學元素的真實原貌，但她眼球卻很快被攤位內的「元素周期表」吸引住，「我看見『元素周期表』內有118個元素，覺得很詫異，因為我記得讀書時沒有那麼多，於是問當值義工，他解釋，最後那幾個元素是近年才發現」。好奇心爆棚的Karen，即看看新增了什麼元素。「印象最深的，是其中一個元素符號Lv（鉝），當刻我馬上聯想到Love（愛），但身邊很多朋友卻笑說只想起名牌手袋！」

118元素符號 演繹內在特質

這個奇妙經歷，令近年專注於學習「內在小孩」心靈療癒的Karen，對「元素周期表」有一個嶄新的看法。她心想，既然她能把元素符號Lv解作Love，那麼，餘下的117個元素符號，又可否同樣演繹為人類內在一些核心特質呢？「開始時，我留意到『30 Zn』和『40 Zr』這兩個元素符號，可能是最難搞的，但靜心研究，發現Zn可與Zing（熱忱）連繫、Zr可以代表Zealotry（狂熱）時，便頓時很興奮，也相信其他元素符號亦難不倒我呢！」

憑着一股傻勁，Karen只花了2天，便完成了這個浩瀚的配字工程，然後再與友人集思廣益，看看有無一些很重要的內在特質或狀態被遺忘了，或者一些概念被重複了。稍作修改後，全球首個「內在元素周期表」便正式誕生。

無特定玩法 可演變不同遊戲

但它演變成圖卡，又是另一個故事。Karen笑言︰「當初我創作『內在元素周期表』，純粹覺得好玩，沒想過要做什麼。」直至後來，認識了同樣關注身心靈健康的註冊社工兼劇場導師陳啟邦（Aki），他提議把創作活化成一個集遊戲、學習與身心靈療癒的多用途圖卡，二人才認真籌組班底成立Periodic Table，更請來烏克蘭畫家畫插畫，精雕細琢下，實體卡牌的初版於今年初終於面世！

內在元素卡歸納成5大類：存在（Being）、感受（Feelings）、需求（Needs）、願望（Wishes）和魔法資源（Magical Resources）。毫無疑問，若家長把這套圖卡當作英語教材，肯定大有裨益；但問到Karen，這些英文生字會否窒礙年幼的孩子參與卡牌遊戲呢？「我相信即使年紀較小的孩子，不靠文字，單看圖畫都能產生感受。它也是一個很好的工具，幫到家長跟子女展開心靈對話。」

至於具體如何玩？團隊一眾成員異口同聲說「無特定玩法」。Aki就以啤牌比喻，「一副啤牌，可以用來玩『十三張』，又可以玩『鋤大弟』、last card、『釣魚』等，可演變出很多不同的遊戲，這套圖卡亦一樣」。

先設問題後抽卡 引導分享感受

經朋友推介而接觸這套圖卡的兩女之母Angel，也自創了不同玩法，其中他們一家人最喜歡的模式，是先設一條問題，然後抽卡，再憑手上卡牌一起討論。舉例，Angel兩個女兒前陣子很喜歡到某公園，在那裏有很多不同體驗，有一晚，9歲小女兒玩卡牌時突然默念︰「我很想再去那個公園玩，但我去那個公園玩的時候，是有什麼感受的呢？」Angel不諱言，覺得問題有點莫名其妙。「我心想，你不是應該很清楚自己有什麼感受嗎？况且，要麼就是開心，要麼就是傷心，難道還有其他嗎？」

小女兒隨意一抽，抽到「101 Md（Misunderstood）」這張卡。她問媽媽這個英文生字是什麼意思，當媽媽告知解作「誤會」時，小女兒便恍然大悟說︰「我記起了，我上次在公園裏跟一個小朋友，因為排隊問題產生了一些誤會。」Angel表示，正因為遊戲沒有既定規則，所以當下就決定暫停一會，請小女兒先講述當日事件，然後再引導她分享內心感受。「細女說，如果不是抽到這一張圖卡，其實已經忘記了這件事。但她形容，說出被人誤會的冤屈後，整個人都舒服了。」

又例如大女兒正接受長期的牙齒治療，每次治療都為她帶來痛楚與無力感。Angel透露，於某天覆診前她們一起玩卡，大女兒一直思索，究竟需要建立哪些能力，才能紓緩治療期間的不安感呢？結果，她抽出了「91 Pa（Parents）」一卡。這張卡，令之前一直費煞思量、很想幫女兒減輕痛感的Angel，突然有些啟發。她直接問女兒︰「其實你痛的時候，最想怎麼樣？」怎知女兒回答︰「我沒有想過會不痛呀，反而是，如果我真的很痛時，最想你用手掂着我，讓我知道，你在我身邊！」這一段對話，令Angel內心得到很大的療癒，「我做媽媽，有時都會驚，因為我實在沒什麼能力可以安撫孩子的情緒。但原來我的存在，對孩子來說已經有一種安撫作用」。

交換卡牌 建構或重塑價值觀

在Aki眼中，這套圖卡的特別之處，在於它表達的都關乎個人的內在情感，因此透過簡單如「交換卡牌」的遊戲方式，已經幫到大小朋友建構或重塑價值觀。「舉例，我們有時會這樣玩︰玩家開始時有10張卡牌，然後，要經歷幾輪跟別人交換卡牌，以及棄掉某些牌，最終僅可保留3張。在這個過程中，玩家會有很多取捨，從中便有機會反思，究竟哪些東西，對自己來說才是最重要的呢？彼此有很多有意義的討論。」

本身是桌遊發燒友的註冊社工區崇基（Kenny）則補充，「內在元素，其實人人都有，因此，這套卡牌並無教曉我們一些新的智慧，或我們不認識的東西，它只是喚醒一些我們本來認識、明白但卻忘記了的東西」。

「內在元素周期表」118個元素中，包括很多負面狀態，例如Rage（暴怒）、Tantrum（發脾氣）、Argue（吵架）等，家長又應該如何跟子女探討這些部分呢？Aki表示︰「其實這些所謂『不好』、『負面』的東西，都是我們內在一些很重要的元素。正如吵架，往往是因為別人不同意你所相信的價值，而你繼續堅持，才會導致這個場面。但吵架本身都有作用，可以讓你表達自己的想法」。

Kenny也認為，毋須用一種「二元對立」的觀念，去看每個人的特質，「『特質』無分好與壞。Bill Gates也說過，他會讓懶惰的人去做困難的工作，因為懶人能找到做這件事的簡單方法。所以，我們不妨嘗試用一個新角度去重新理解、演繹固有的觀念，從『不好的地方』看到它美麗的部分。」

[Happy PaMa 教得樂 第553期]

相關字詞﹕卡牌遊戲 親子遊戲 情緒 桌遊 桌上遊戲 親子話題王

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