明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
專題

FEATURE

馬戲初體驗：走鋼絲腳掌斜放 化兩重妝更立體

【明報專訊】要成為馬戲團表演藝人，必須內外兼顧。

首先要練出一身絕技，記者在Vicente Quirós指導下，嘗試走一趟「高空」鋼絲。後台訓練區內有一條約1米高的鋼絲，是Vicente和隊友日常練習時使用。Vicente邀請記者試玩，最初以為赤腳走路的足底感覺最實在，準備脫掉鞋子時，Vicente卻說有鞋底保護，更易在鋼絲上找到平衡；記者又以為腳掌向前接觸最多鋼絲最為穩陣，Vicente卻說腳掌斜放在鋼絲上最容易走動。就這樣，聽着Vicente指導，緊緊握着他的手，成功走了一轉「高空」鋼絲。

練成一身絕技之外，表演藝人的外表同樣重要。每個表演藝人由頭到腳的服飾裝備，都由專人設計兼度身訂製，連面上的化妝，也是精雕細琢。記者以「面」試妝，由服裝總監Alexandra Mancini親自操刀，從一抹白色碎粉開始，雙眼和眼眉瞬間變白，再仔細畫上紅白漸變眼影、黑色波浪形眼眉，以為眼妝完成，誰知Mancini再把白色碎粉蓋在眼睛上，重複一次剛才的步驟。原來兩重化妝不但令妝容更加立體，同時能令妝容更持久穩定，不會因為在台上的大動作或出汗而融掉。接着胭脂、口紅也一絲不苟；Mancini先塗上紅色唇膏作底色，然後再在不同位置加上增補紅色，最後在唇中間畫上金色。其間還要把握時間在鼻樑和額上塗膠水，等待膠水半乾時貼上金飾。Mancini即使未停過手，整個妝容也要用上42分鐘。

因此每個表演藝人都要學識為自己化妝，林韋良和其他表演藝人都說，初學者一般需要2小時才可完成整個妝容，一年半載熟手後，有些人可以在45分鐘內完成。換句話說，他們在演出前3小時就要開始準備，換衫、化妝、熱身。演出當日的中午，馬戲團的表演藝人陸續「上班」，他們會先到飯堂用餐，午後開始體能和技術訓練。黃昏時分，就開始為晚上演出做最後準備。

上 / 下一篇新聞