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馬戲團藝人身懷絕技 高難度挑戰人體極限

【明報專訊】沒有CG，不是掩眼法，馬戲團內的表演藝人個個身懷絕技，每一個表演都在挑戰人體極限。

太陽馬戲團KOOZA疫情後再來港，53名站在世界頂尖馬戲團台上的表演藝人，有來自世界扯鈴比賽大獎的台灣代表，有將柔軟絲帶纏在身上展現驚人爆發力的日本代表，也有年屆63歲仍在高空鋼絲上靈活跑跳的西班牙代表。每節5至10分鐘的演出，都是經年訓練的成果。

太陽馬戲團KOOZA已駐紮中環海濱，升起了巨型帳幕，展開亞洲巡演，香港是第一站。KOOZA由兩名主角天真者（The Innocent）和魔幻師（The Trickster）的故事開展。The Innocent在面對人生迷惘的低潮時，遇上The Trickster帶他投入驚險刺激，又充滿歡樂的奇幻世界。KOOZA舞台不設水幕，也沒有獅子老虎，反而強調back to basic（反璞歸真），以馬戲兩大傳統表演——小丑藝術和雜技作賣點。

53名演員，或來自國家體操隊，或在國際級比賽中屢奪殊榮，或是過關斬將通過多輪面試脫穎而出，全部都是世界頂級表演者。雖說表演全長125分鐘，但逾10組藝人、團隊，每人或每組表演者只有5至10分鐘，如何在這短短的時間，施展渾身解數，贏得觀眾掌聲呢？又，他們一身絕技，究竟如何練成？

台灣扯鈴高手稱霸世界 1人3鈴出神入化

KOOZA的表演藝人來自全世界30多個地區，數最近香港的，是來自台灣的林韋良。今年36歲的韋良，10歲開始玩扯鈴，「一開始是國小時選課外活動，大家一窩蜂玩跆拳道，因為人數太多額滿，老師就問有沒有興趣玩扯鈴。」就這樣，把韋良扯到了世界級馬戲團。

不愛讀書的韋良，按照教師安排，與幾名同學一起接受扯鈴訓練，愈玩愈精，由挑戰高難度動作到自創花式；一步一步，由學校冠軍，接着以學校、縣市代表四出比賽。扯鈴在韋良手上已玩得出神入化，更橫掃扯鈴比賽大小獎項，開始覺得沒新意、沒挑戰，曾閃過「玩完」念頭。「當時老師拉着我，要我繼續，不要放棄，說我不愛讀書，必須有一技之長。」之後，他在16歲時以台灣代表身分參加美國拉斯維加斯世界雜耍聯盟扯鈴賽，更連奪2屆冠軍；大學時獲法國著名的「明日馬戲藝術節」（Festival Mondial du Cirque de Demain）首獎總統獎，同時接到不同國家及地區邀請表演，最終獲太陽馬戲團邀請加入成為表演藝人，在不同劇目中表演扯鈴。

舞台上，韋良由拋擲一個扯鈴開始，然後加入第二個、第三個；將扯鈴拋高彈地再接回，或將扯鈴在線上如風扇般轉動，人和扯鈴同時靈活又跳又轉，是苦練逾20年的成果。

新冠疫情期間演出機會大減，他不諱言生計受影響，家人朋友曾建議他開機車送外賣，不過他擔心開機車容易出意外，萬一傷及手部會影響日後演出，他最終以自製加入LED燈的扯鈴，在網上發售，幫補生計，捱過3年疫情，再次踏上舞台。不過，他直言未滿足於現狀，「扯鈴現時在KOOZA只是替補項目，我當然希望能夠成為恒常項目」。另外，他也嘗試不同演出崗位，曾放下扯鈴，變成The Trickster，在舞台上改走演技和舞蹈派路線。●

因一齣動畫 日本女子隨絲帶空中追夢

明明是一條柔軟的絲帶，放在Mizuki Shinagawa身上，卻展現出強大爆發力。Mizuki隨絲帶升到半空飛舞，忽高忽低，身體隨絲帶高速轉動，翻了數不清多少個筋斗後着地，觀眾坐着看，也覺頭暈眼花。

兒時在電視中看動畫《星夢美少女》（Kaleido Star），女主角在馬戲團的表現深深吸引了Mizuki，希望他日也可像女主角般在馬戲團舞台上表演。

「當時未必人人認識馬戲團，日本似乎也沒有馬戲團，所以我和父母說，我要參加奧運，我要參加體操項目。」Mizuki 12歲開始接受體操訓練，及後在東京接觸到空中絲帶。然而，日本的訓練並不能滿足她的野心，高中時，她發現加拿大蒙特利爾有一間馬戲團學校，就決定退學，遠赴蒙特利爾國立馬戲學校（École Nationale de Cirque）學習，接受3年艱苦訓練。畢業前，Mizuki已收到馬戲團的邀約，2019年更在法國「明日馬戲藝術節」中贏得了首枚頒發給空中表演藝術家的銅牌。

Mizuki 復刻了「星夢美少女」的一頭紅髮，表演時長髮隨着她的動作一起在半空中飛揚。這次隨KOOZA來到亞洲巡演，亦是她首次在亞洲表演，「父母也從未看過我在舞台的演出，今次他們會飛來香港，現場觀賞我的表演，我和他們都十分期待」。

完成香港站演出後，她與太陽馬戲團的合約即將完結，對於未來動向，她持開放態度，會參與不同的演出，同時會在舞台策劃、編舞、教練各方面盡展所長。●

63歲不言休 15呎高空鋼絲跑跳

高空走鋼絲是馬戲團的常設項目，大家或許不會太驚艷。不過，看到63歲的Vicente Quirós站在15呎高空鋼絲上又跑又跳，不得不佩服他的魄力。

來自西班牙馬戲家族，Vicente Quirós是第六代馬戲表演者，「我們兄弟姊妹隨爸爸在馬戲團長大，自小由爸爸訓練我們各種技藝」。他與55歲弟弟Roberto同是KOOZA空中鋼絲表演藝人。問他如何保持體能，Vicente立即走到後台，取出空中鋼絲表演時手握的橫竿，長長的橫竿原來不是輕巧的鋁或鈦金屬，而是沉甸甸的重金屬，他把橫竿交給記者，記者根本提不起來。Vicente自豪地說：「看，我每天都握着它訓練和演出。」還笑說他在高空鋼絲上走動，比起記者走在平地更加穩陣。

14歲開始上台表演，Quirós兄弟走遍世界，Vicente妻子也隨他在馬戲團生活。太陽馬戲團主張家庭友善（family friendly），鼓勵配偶隨團陪伴，並為隨團家屬安排合適工作，Vicente妻子在貴賓區做接待工作，兩個女兒均在馬戲團裏成長，現已完成大學課程，並留在美國工作，她們沒從事馬戲表演；而Roberto的女兒則繼承爸爸衣鉢，成為第七代馬戲表演藝人。

問Vicente可有退休打算，他說自己仍然十分享受馬戲團的演出和生活，「這裏就像一個大家庭，團員一起生活，大家都很友善，從未考慮過退休」。●

文：鄭寶華

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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