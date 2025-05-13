明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

旅遊

深圳海濱靚景單車徑 人氣打卡點排隊登場

【明報專訊】風和日麗，騎單車走在深圳西部濱海50公里騎行道上，天水圍、流浮山、白泥、屯門菠蘿山，甚至是K11商場一一映入眼簾，讓人一時忘了自己身在深圳。這條單車徑去年底才全線貫通，從福田區到寶安國際機場附近的西灣紅樹林公園，途經前海多個人氣新景點，串連深圳海灣美景與城市風光，標榜「山海連城」。全程輕鬆騎行約需6小時，但人氣打卡位接力登場，新開幕的藝術商場、純白摩天輪、期間限定趴地巨鴨，單車難免愈踩愈慢……

要形容深圳西部濱海50公里騎行道，我會用「平易近人」。不單路况平緩，且沿途設有「山海連城」標誌及單車圖案，地面髹上綠線、白線等指引車友，完全不怕迷路。單車徑沿途有多個地鐵站，大可按喜好隨時選擇乘搭地鐵進出單車徑，行程安排夠彈性。

1.福榮都市綠道段 左擁樹林右抱城市

○附近地鐵站：福田口岸站

採訪當天，記者早上近9時由福田口岸起步，經桂花路、福榮路，途經福田紅樹林生態公園，騎行約半小時後抵達福榮都市綠道，正式進入主角單車徑——深圳西部濱海50公里騎行道。

福榮都市綠道總長約3.08公里，左邊是廣東內伶仃福田國家級自然保護區，隔着鐵絲網可看到茂密樹林，生機勃勃；右邊是繁華都市，車輛在高速公路飛馳。一條單車徑，彷彿夾在兩個世界中間。騎乘20多分鐘，左轉入福田紅樹林自然保護區，來到深圳灣公園的深圳灣綠道。

2.深圳灣綠道段 眺望對岸香港

○附近地鐵站：深圳灣公園站

深圳灣綠道沿海岸線騎行，長約13公里，騎車1.5小時左右。途經多個園區，包括海韻園、北灣鷺港、小沙山、流花山等，涼風習習，不時看到候鳥在岸邊濕地覓食。

有趣的是，人在深圳，眼睛卻一直看到對岸香港的天水圍、流浮山、白泥一帶。而單車徑更在連接深港兩地的深圳灣公路大橋（深港西部通道）底經過，橋底理所當然也成了打卡點。

經過海風運動公園、燈塔紀念台地一帶，進入蛇口段。特別留意，燈塔紀念台地設有一座白色燈塔，可遠望對岸屯門菠蘿山特殊地貌。

3.蛇口段 K11「巨輪」停泊港口

○ 附近地鐵站：深圳灣口岸站、蛇口港站

記者沿海濱騎乘，經過漁人碼頭、海上世界文化藝術中心等，終抵達太子灣濱海岸線公園，眼前出現一座如停泊在港口的巨輪——K11 ECOAST。香港人對K11品牌不會陌生，據稱這是該集團在內地首個旗艦項目，4月底剛正式開業，建築面積接近23萬平方米，設購物藝術中心及多功能文化空間。K11 ECOAST近月已推出多場文化藝術活動，包括文創市集、海濱音樂live show和多元化展覽等，火速成為北上新熱點。即使不入內參觀，單是騎車經過商場，在巨輪下的小花園打卡，舉頭望向龐然大物感覺也非常震撼。其旁邊正是深圳蛇口郵輪碼頭。

我們從深圳灣綠道開始一直沿海濱騎乘，但到了深圳蛇口郵輪碼頭，便會轉入市區行走。大家只要從郵輪大道開始，跟隨地面髹上綠色線的山海連城單車徑走，便不會迷路。沿路經興海大道輔道、前灣三路、金岸中街，抵達前海灣段入口的前海石公園。從郵輪大道起步計，騎程約為45分鐘，穿插高樓大廈及行車天橋底，回到水天一色海濱地帶。整段蛇口段約18公里，騎車2小時左右。

4.前海灣段 趴地巨鴨期間限定

○附近地鐵站：前灣站（前海石公園）、臨海站（歡樂港灣）

前海灣段共長8公里，騎行約1小時，是深圳西部濱海50公里騎行道去年底連接起來的最後板塊。首4公里單車徑沿海灣而建，串聯深圳五大人氣觀海公園——前海石公園、桂灣公園、演藝公園、雙界河公園及歡樂港灣。過往因河道阻隔單車徑未能接通，後來興建了3座觀景橋——海風橋、雙界河橋和新圳河橋（海雲橋），連接5園，現在騎行無阻！

沿岸騎乘，一邊看海，一邊是綠色草坪，花團錦簇，不少遊客躺在草坪休息或野餐。當中必遊打卡位是前海石公園的巨型「趴地黃鴨」，萌爆造型讓大小朋友一見傾心，展期至6月2日，想打卡就要抓緊時間了。

另一個吸睛景點是歡樂港灣高達128米的「灣區之光」摩天輪，比香港中環摩天輪（60米）高逾1倍，轉輪直徑113.3米，轉一圈得花半小時；純白外形打卡一流，配備28個巨型轎廂，每個最多可載25人（150人民幣起／人），360°無死角的透明轎廂可盡覽四周風景。

離開歡樂港灣，騎行前海灣段後4公里的單車徑。這段單車徑設計創新，在廣深沿江高速公路其中一段橋底興建。特別留意，由歡樂港灣起步時，要經過一段約10分鐘騎程的白線單車徑，才能連接沿海邊的橋底單車徑。

進入橋底，眼前的水泥橋墩形成一個個窗框般看不見盡頭，予人一種時空隧道的錯覺。路面特別劃分成休閒、慢跑、騎行等專用的3條路並髹上不同顏色，橋墩上更標記了路程長度，十分貼心。

5.西灣段 紅樹林「鐵鳥」頭頂飛

○ 附近地鐵站：固戍站（西灣紅樹林公園）

穿出廣深沿江高速公路橋底後，來到西灣段，景色豁然開朗，沿海邊騎乘，未幾上天橋抵達深圳西端海岸線旁的西灣紅樹林公園。園內設有長長的海濱棧道，最特別的是不時有飛機從頭頂飛過。騎至海邊打卡熱點固戍碼頭，可從另一個角度觀賞在海中的廣深沿江高速公路。這段約4公里，騎乘約30分鐘。

記者由福田口岸起步騎至西灣紅樹林公園，騎程約6小時；若有餘力及時間，還可騎到毗鄰的寶安國際機場。深呼吸一口氣，騎車前進，沿寶源路騎乘約2公里，來到寶安國際機場外圍，登上行人天橋可近距離觀賞航班升降。

夕陽無限好，回程經過西灣紅樹林公園一帶的沿海單車徑，也可觀賞航機下降，配襯跨海大橋日落美景。記者騎回前海灣段，天色漸暗，再多騎到歡樂港灣，欣賞亮起燈的摩天輪，在璀璨美景中，結束一天行程。●

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.07港元

備註：旅客可選擇在深圳租借共享單車或自攜單車，要注意深圳地鐵只容許摺疊單車登車

文：蔡朗清

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞