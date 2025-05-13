日本美食平台限定抵食套餐

【明報專訊】近年，東京多間新餐廳與當地知名美食平台Tabelog合作推出限定套餐，掀起高性價比熱潮。銀座有兩間風格迥異的餐廳正因此而成為焦點。於去年5月開業的法式小酒館French Baruginza by plein（ フレンチバルギンザ by plein），主打親民法菜。餐廳在Tabelog推出1990日圓（約106港元）限定法式美食拼盤套餐，逢周二至六每日限量16個名額，限時1小時。儘管5至7月的預訂已滿，但偶有客人取消預訂，大家可碰碰運氣。套餐每月更新，以當造食材製作前菜至甜品共約10道小巧精緻美食。