明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

健康點滴：慢性蕁麻疹首避致敏原

【明報專訊】蕁麻疹俗稱風癩，一般可分為急性和慢性。急性是指由出現病徵到病徵消失的時間少於6周，若多於6周則歸類為慢性。至於為什麼會患上慢性蕁麻疹，暫時所知主要和免疫系統失調有關，例如病人本身免疫系統攻擊自己身體，引致蕁麻疹。其次是環境因素，例如極端溫度和濕度；此外有部分個案和運動有關，又或腸道感染寄生蟲也會增加蕁麻疹的風險。但整體來說，大部分慢性蕁麻疹個案都是原因不明。

慢性蕁麻疹若持續不退，可能在任何時間毫無徵兆地發作，皮膚痕腫難耐，尤其有些病人發作範圍可以很大，會影響生活和工作，例如工作期間周身痕癢，或在晚上影響睡眠。除此之外，常見病人情緒也會受影響，試想想，生活中經常有無法預測的蕁麻疹發作，自然會增加情緒低落，甚至抑鬱、焦慮等風險。若發作範圍經常包括外露皮膚，對個人自信心也可能帶來影響。

第二代抗組織胺 起效較快藥效較長

應付慢性蕁麻疹，首要是避開致敏原。每個病人的致敏原可能都不一樣，最常見是食物，當中以一些含有較多組織胺的食物最值得留意，病人可盡量避免進食，包括有殼海鮮、雞蛋、牛奶、酒類等。病人也可考慮抽血檢測致敏原，若能找出致敏原更易於趨吉避凶。其他成因如極端溫度或濕度、褲頭過緊壓着腹部皮膚、壓力大、休息不足等，也可能和蕁麻疹發作有關，病人自己多加觀察，盡量避開疑似致敏原。

治療方面，有不少藥物選擇。第一線通常用抗組織胺藥物，一般收鼻水的口服抗敏感藥亦屬於這一類。現時較常用是第二代抗組織胺，好處是起效較快，藥效維持較長久，萬一效果未如理想亦可根據病人情况增加劑量。但若增至劑量上限仍未如理想，現時國際一般建議第二線藥物可考慮生物製劑，針對地壓抑和蕁麻疹相關的敏感白血球，從而令蕁麻疹受控，一般每個月注射1次，希望可以遏制蕁麻疹發作，好處是效果明顯之餘副作用相對少。若生物製劑效果仍不理想，第三線藥物是免疫系統抑制劑，副作用相對較多。病人可與醫生商討合適藥物。

文：陳湧（皮膚及性病科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕生物製劑 抗組織胺 皮膚及性病科 致敏原 健康 蕁麻疹 風癩

上 / 下一篇新聞