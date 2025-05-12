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健康

仁濟健康快訊：衣夾匙羹鍛煉老友記手腦

【明報專訊】居家安老是社會大趨勢，不少長者都希望在原來居所生活，安享晚年。但因為各種原因，部分長者不方便外出，大多數時間都留在家中，往往加快身心各功能衰退。其實活用創意和技巧，長者在家中也能接受各種訓練，讓日常生活變得更有意義。

提升生活獨立能力

職業治療師擅長利用生活用品，設計不同復康活動，以提升個人日常生活的獨立能力。手部功能和認知功能是其中兩項常見訓練，手部功能包括手指靈活度、握力和手眼協調等，與各項自理活動如梳洗、進食息息相關；而認知功能則涵蓋記憶力、專注力和運算能力等，與日常生活的表現亦甚有關連。

只要善用日常物品，就可隨時訓練手部功能。例如衣夾、盒子、水樽等，是每家每戶都有的日常用品，職業治療師可以把這些物品化身為價廉物美的手部功能訓練工具。以衣夾為例，不僅可用於固定衣物，也能鍛煉前三指（拇指、食指和中指）的靈活度和力量。

訓練1：在枱面放置一個盒子，請長者把衣夾夾在盒子邊緣（圖A），如此簡單，便訓練手指靈活度和力量。

訓練2：匙羹、筷子和碗是手部功能訓練的好幫手。準備一碗雜豆，讓長者使用匙羹或筷子把豆子分類，並夾到不同碗中（圖B），可鍛煉精細的手指控制能力，同時提升手眼協調，從而令日常進食表現更得心應手。訓練時可因應長者日常使用的進食工具，而選擇用匙羹或是筷子。

訓練3：生活中不少瓶瓶蓋蓋，開關樽蓋的動作都講求手指靈活和雙手協調。讓長者反覆扭開和關上樽蓋，可以加強手指和雙手協調能力。開關水樽蓋練習可以按長者雙手大小和手握力選擇水樽的大小。

衣物分類考專注力

訓練4：日常家務亦可以成為訓練活動，讓長者腦筋多轉動。

洗衣前後，將衣物分類，能考驗長者的專注力。舉例說，從污衣籃中抽出深色衣物清洗；晾乾衣服後，把衣物按照毛巾、睡衣、襪子等類別分好。要求長者集中於指定目標，並持續一段時間，從而訓練專注力。

訓練5：計算日常開支，若要使用心算，需要一定專注力和記憶力。簡單如計算飲料價格總額，或是一家人到茶餐廳用餐後的結帳金額，這些運算練習也是不錯活動。

訓練6：家中常見娛樂用具如撲克和UNO等，亦是輕巧方便的認知訓練工具。利用卡牌玩配對遊戲，長者就可以在輕鬆愉快的氛圍中，鍛煉專注力和記憶力。透過改變卡牌數量，可提升或降低配對遊戲難度。

設計生活化的訓練活動時，可以一併考慮長者的興趣、生活習慣和能力。將訓練巧妙地融入日常事務中，不但能提升他們生活的參與度，還能讓他們分擔家務，重拾自我價值。事實上，最有效且不費力的訓練，就是讓長者在最少干預或幫助下，繼續發揮自己的能力，獨立自主地生活。從旁給予陪伴和支持的家人，就是最好的治療師。

只要加點創意和心思，訓練不局限於指定場所。就地取材，生活用品能成為訓練工具；放大所長，日常事務也是訓練的契機。即使在家也能訓練，長者生活變得更充實和有意義。

文：李詠媛

（仁濟醫院錢曼娟安老院一級職業治療師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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