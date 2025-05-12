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健康

少年滿腦愁滋味 社會處方量身配對

【明報專訊】小學5年級的錚錚，自入學以來總是感到挫敗、委屈與焦慮。他想交朋友，只是無法掌握表達自己的方法。媽媽看着他愈來愈沉默，滿是無助地說：「我真的不知道怎樣幫他。」

「社會處方」是給青少年的一帖心靈處方，讓他們重新連結家庭、社區、大自然，從而恢復身心平衡與生活主動權。

在2023年舉辦的「賽馬會創新社工力量：綠癒心靈處方」計劃中，我們認識了錚錚這個家庭；並由社工、社區連結員、家庭醫生等組成跨專業小組，為他們量身訂做了一套「社會處方」：沒有藥物，只有大自然的療養、真誠的陪伴和重新建立的連結。

社區連結員充當橋樑

社會處方（social prescribing）源自英國，核心理念是相信每個人都擁有改善健康的潛能。透過經培訓的社區連結員（link worker）深入了解當事人情况，評估其健康的社會決定因素（social determinants of health），並連結合適的社區資源，設計出個人化、非藥物的健康支援方案。社會處方的重點在於「連結」，讓人重新建立與自己、家庭、社區、大自然之間產生聯繫，從而恢復身心的平衡與生活的主動權。

錚錚的處方活動包括水上歷奇、自然藝術創作、攀樹挑戰和家庭互動體驗等。在一次活動中，錚錚親手為媽媽煮了早餐，燦爛地笑着說：「我做到了，媽媽說好味，這是兒子牌早餐。」其實錚錚一直都是一個努力嘗試、願意為家庭付出的孩子。媽媽說，錚錚開始變得主動分享日常和感受，願意參與學校和青少年中心的活動。媽媽自己也學懂了放慢腳步，聆聽與理解。這不單是孩子的轉變，更是一個家庭重拾連結與希望的過程。

22家庭 81%青少年改善焦慮

香港青少年精神健康問題日趨嚴峻。香港中文大學2023年的研究報告指出，接近四分之一兒童及青少年正受精神困擾。香港中華基督教青年會於2024年發表的調查更發現，近五成中學生對求助持保留態度，當中兩成甚至表示「不會求助」。這反映支援資源的不足，更突顯了傳統模式無法有效回應青年的真實需要。

「綠癒心靈處方」是全港首個針對青少年精神健康的社會處方先導計劃，服務對象為10至12歲、處於輕至中度焦慮的基層青少年及其家庭。透過跨專業協作，融合西醫診斷、社工支援、社區連結員及營地康樂活動，設計出貼合青少年及家庭需要的大自然處方，以及個人化健康支援計劃。

計劃已為超過600名學生做精神健康篩查，當中22個家庭接受了持續的社會處方服務。結果顯示81%青少年的焦慮症狀有明顯改善，情緒表達與家庭關係也同步提升。這不僅是一個數據，更是一個信念的驗證——精神健康的出路，不止在診所，也可以在自然、在社區、在信任之中。

這個轉變，離不開社區連結員的努力。他們不僅是健康的橋樑，更是情感的橋樑。他們從「人」出發，了解青少年的故事、尊重他們的選擇、陪伴他們找回自己的節奏。22個家庭經歷轉變，為我們提供寶貴的經驗和信心，推動這模式在全港擴展。

改變不在「變乖」 在被理解接納

我們相信，社會處方的價值不止於改善個人健康，更是為社區注入一種新的思維方式。健康，不單是個人的事，也是社區共同建構的成果。作為社會處方的倡議者與實踐者，我們致力整合基層醫療與社區服務，希望於全港多區建立社區支援網絡（linking hub），讓社會處方由理念走進日常。要讓這模式得以發展與落地，各方必須共同努力：

•跨專業協作：建立中西醫、社工及社區團體的合作機制，整合和建立資源庫，共享資源

•青年主導和參與：讓青年主導和參與社會處方設計與評估，提升其自主感與歸屬感

•政策支持：倡議政府建立穩定的轉介機制，將社會處方納入主流醫療及社會服務體系

我們的目標是共建一個有溫度、有彈性的支援網絡，讓不同背景的青少年，都能在自己的社區找到信任與支持，走出情緒困局，走向屬於自己的精神健康之路。

健康，不止是沒有疾病，而是擁有活出自己的能力與社會連結的力量。有時候，一個青少年的改變，不在於他「變乖了」，而是他終於感受到自己被理解、被接納。我記得錚錚在計劃結束後輕聲問我：「你會記得我嗎？」

我笑着說：「當然。你那天為媽媽煮早餐的樣子，我永遠記得。」

那一刻，我知道，他也會記得這份連結與信任。

這就是社會處方的真正意義。給社會一帖溫柔的處方，讓每個青少年在困難中不再孤單，願意尋求幫助，並相信：自己值得擁有更好的明天。

文：卓志明

（香港中華基督教青年會主任幹事）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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