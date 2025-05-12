明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

吾生有杏：腸道菌群與健康系列（二）

【明報專訊】「陳教授，我的飲食習慣已經十分清淡，為什麼我的濕疹仍然沒有改善？」這名16歲少女同時患上了腸易激綜合徵及慢性濕疹。即使天氣又濕又熱，她仍戴着帽子及穿上長袖衫褲去遮掩她滿身的濕疹。雖然皮膚科專科醫生已為她提供了適切治療，但病况仍是反反覆覆。她聲稱對多種物質都有過敏反應，於是便過着「苦行僧」般的清淡生活，日子一點也不好受。

「陳教授，你可以幫我女兒洗腸排毒嗎？」她的媽媽不禁追問。民間智慧相信腸道內的「毒素」會影響我們健康，所以有些人以為定期清洗大腸便能改善皮膚質素，可惜這種方法並沒有醫學數據支持。看着這個母親無奈的眼神，我可以想像她對女兒身體狀况的焦慮，可是我不能夠把未經證實兼入侵性治療推介給病人。

合適組合、菌種比例最重要

究竟我們的腸道如何影響濕疹這個普遍的問題呢？濕疹其實是一種皮膚發炎，而這類炎症反映着免疫系統的活躍程度。腸道微生態是人體最大的免疫器官，現今醫學發現腸道微生態失衡是多種免疫系統疾病的重要因素，而濕疹便是一個典型例子。隨着社會變得更「現代化」（包括過度使用消毒劑及食物添加劑），我們的腸道微生態失衡將會變得更嚴重。

「我的女兒需要檢驗腸道惡菌含量嗎？」其實這些檢測未必有很大幫助，因為近年研究已指出患濕疹人士普遍都出現3種微生態毛病，就是菌種的多樣性減少，缺乏一些可以減低免疫反應的益菌，以及過多引致發炎的惡菌。我們又是否能夠對症下藥，改善腸道微生態失衡去紓緩濕疹呢？

「過往我亦給女兒嘗試不同品牌的益生菌，有些聲稱含有最多品種兼最大分量的益菌，可是效果也是一般。」聽罷我感到有些唏噓。其實「愈多愈好」是常見謬誤，不同類型疾病所出現的腸道微生態失衡都不一樣。近年研究發現某些益菌組合對濕疹有明顯作用，我相信合適組合及菌種比例是最重要，因為這才能夠讓菌群發揮協同效應。所以我堅持要不斷推動臨牀研究去確定它們的成效。

這名少女及家人所面對的不單是健康問題，還有濕疹帶來生活及社交方面的壓力都不容忽視，我現在只能為她選擇較合適的益菌作為輔助治療。

改善腸道微生態是未來醫學的重要發展方向，我們的團隊將日以繼夜地研究，把健康和希望帶給下一代。

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕腸易激綜合徵 濕疹 腸道菌 益生菌 腸道微生態 陳家亮 健康 吾生有杏

上 / 下一篇新聞