個案：3劑中藥 紓緩八旬「柏友」嚴重便秘

血壓下降 意識模糊

猶記得第一次在診室見到蘇伯的情景。年過八旬的他患上PD逾15年，由於長期服用大劑量多巴胺，出現嚴重便秘，已經1個多月沒有排便，即使灌腸也無濟於事。老人身體虛弱、四肢冰涼、大便不通、飲食不下、血壓下降、意識模糊，生命危在旦夕。望着蘇伯一家人懇切焦急的目光，醫生的良知讓我不忍拒絕，但又有幾分躊躇，畢竟自己缺乏治療這類疾病的臨牀經驗，病人如此危重，效果不好怎麼辦？蘇伯的3個兒子一齊鼓勵我：「李博士，你就算是死馬當作活馬醫。萬一不行，我們全家人絕不怪罪你。」就這樣，抱着試一試的想法，為蘇伯診症處方，先開3劑中藥，叮囑蘇伯家人無論有無效果，務必請再來覆診。3日後，蘇家兒子們推着父親如約前來診所，告訴我服藥3劑後，蘇伯排下硬便兩次，神識轉清，血壓上升，胃口漸佳。蘇伯的好轉給了我很大信心，於是再接再厲為蘇伯診治。經過半年多治療，蘇伯身體明顯好轉，能夠回內地探親，與多年未曾謀面的弟弟相見。

之後，香港柏金遜症會邀請我主講公開講座。慢慢地，我的門診預約單上出現了愈來愈多PD患者。就這樣，以治療蘇伯為契機，我開始研究中醫藥治療PD的臨牀療效和藥理機制，驗證中西醫結合治療PD的益處。

時光荏苒，轉眼間我在香港浸會大學已經工作了近四分之一世紀。根據調查，香港女性平均壽命為88.17歲，全球第一；香港男性平均壽命為82.38歲，全球第二。香港面臨着人口老化的巨大挑戰。長壽不一定意味着生命的豐富多彩和快樂幸福，不少老年慢性退化性疾病伴隨年齡增長而增加，為患者和家庭，以及社會帶來了沉重的精神和經濟負擔。

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