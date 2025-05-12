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知多啲：咖啡冲煮愈久 釋出咖啡因愈多

【明報專訊】美國食品及藥物管理局（FDA）建議，一般成人每天咖啡因攝取量不要多過400毫克。衛生署建議孕婦與授乳婦女每日不超過200至300毫克咖啡因，兒童則每日不應攝取超過每公斤體重2.5至5毫克的咖啡因。

食物安全中心與消費者委員會曾聯合測試本地快餐店、茶餐廳、餐廳、精品咖啡店、便利店等合共80款熱咖啡和熱奶茶樣本的咖啡因含量，包括4款常見咖啡種類：一般咖啡、特濃咖啡（espresso）、泡沫咖啡（cappuccino）及鮮奶咖啡（caffè latte）。由於4款咖啡的成分、泡法各有不同，咖啡因含量亦各有分別；以1杯計，咖啡因含量最高是一般咖啡，其次是泡沫咖啡、特濃咖啡，最低是鮮奶咖啡（詳見附表）。

阿拉比卡豆咖啡因較少

註冊營養師雷嘉敏指出，冲煮與浸泡時間、咖啡豆品種等都會影響咖啡因含量。食肆通常以人手調製咖啡，冲煮時間愈久，熱水和咖啡接觸時間愈長，釋出咖啡因亦會愈多。全球有超過100種咖啡豆，根據消委會《選擇月刊》報道，較普遍的是阿拉比卡（Arabica）及羅布斯塔（Robusta），前者咖啡因含量約0.9%至1.2%，後者則為1.6%至2.4%。

雷嘉敏表示，想減少攝取咖啡因，不妨要求食肆把咖啡冲淡一點，或考慮脫咖啡因的咖啡，純粹滿足心癮。選購即溶咖啡產品時，建議仔細研究營養標籤，比較不同品牌在同等咖啡分量下的糖分、脂肪、飽和脂肪、反式脂肪的數值，選擇相關數值較低的品牌；最好當然是親手冲調的咖啡，自行控制所有材料的分量，可減低熱量攝取。

[健康]

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