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健康

歎咖啡挑時間 早晨護心 午後傷身

【明報專訊】咖啡是不少人生活良伴，每天總要來1杯啟動新一天。有研究顯示，與不喝咖啡的人或一整天都喝咖啡的人比較，習慣早上喝咖啡的人，死亡率和心血管疾病的風險大減。

咖啡如何保護心血管？為何早上喝咖啡有利健康，但一整天喝咖啡卻得不到益處？怎樣喝才符合健康之道？

早上喝 心血管病死亡率減31%

美國杜蘭大學（Tulane University）研究團隊早前在《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）發表研究，分析喝咖啡時間模式與死亡風險的關係。研究人員分析在1999至2018年間參加美國國家健康與營養調查（US National Health and Nutrition Examination Survey，NHANES）的40,725成年人飲食數據，包括有沒有喝咖啡、喝多少、何時喝等。當中約36%於早上（中午前）喝咖啡、16%一整天喝、48%不喝。經過長達近10年追蹤，追蹤個案中有4295人死亡，其中1268人死於心血管疾病。研究人員分析數據發現，跟不喝咖啡的人相比，早上喝咖啡的人死於任何原因的風險降低了16%，死於心血管疾病的風險降低了31%；但一整天喝咖啡的人，相關風險沒有下降。

午後喝 打亂褪黑激素影響睡眠

研究人員指出，研究無法解釋為什麼早上喝咖啡會降低心血管疾病死亡風險；但估計下午或晚上喝咖啡，有可能會打亂生理時鐘和褪黑激素水平。

咖啡、生理時鐘和褪黑激素三者有何關聯？香港專業教育學院（IVE）葵涌院校健康及生命科學系講師、註冊營養師雷嘉敏解釋：「咖啡因會減少褪黑激素分泌，干擾生理時鐘運作。由於咖啡因半衰期約5至6小時，如果午後才開始喝咖啡，體內咖啡因濃度到晚上睡眠時間仍處於較高水平，褪黑激素分泌不足，擾亂生理時鐘，影響睡眠周期。當睡眠質素欠佳，影響身心放鬆，可導致血壓上升。若長期睡眠不足，對健康構成一定風險，例如身體會分泌更多壓力激素，導致血管收縮，增加心臟負擔，有可能增加心血管疾病風險。」

無咖啡因咖啡也護心

另一個可能影響死亡風險的原因，該研究團隊認為是咖啡所含的生物活性物質（bioactive substances）。雷嘉敏說：「血液中某些促進發炎細胞因子的濃度，通常在早上最高，然後慢慢下降，直至下午5時左右到達最低水平，所以早上喝咖啡的話，咖啡裏面的生物活性物質便發揮作用，有助減少血液中發炎物質對心血管的傷害。」

港怡醫院心臟導管及介入治療中心總監、心臟科專科醫生謝德新指出，一般研究相信咖啡因不是降低冠心病的原因，反而咖啡的其他生物活性物對心臟健康可能更為重要，如綠原酸（chlorogenic acid）、阿魏酸（ferulic acid）、對香豆酸（p-coumaric acid）等。「這些成分有助降低體內發炎反應，而發炎被認為是心血管疾病的主要風險因素之一。另外，其他研究亦發現，無咖啡因咖啡仍保留了許多生物活性物質、抗氧化劑等成分，同樣具有類似保護心血管的作用。」

研究缺隨機對照試驗 僅供參考

不過兩名專家均認為，研究結果僅供參考，不可作科學指引。由於研究缺乏隨機對照試驗，只提供飲咖啡時間與心血管疾病風險之間的關連，但並非因果關係；研究也沒有把多個干擾因素包括在內，例如參加者工作模式、基因對咖啡因新陳代謝率的差異等，可導致結果偏差。

謝德新補充，咖啡與心血管健康兩者的關係尚有爭議。「適量飲用（每天2至4杯）可降低心臟病和中風的風險。亦有研究顯示未經過濾的咖啡（如法壓壺咖啡、土耳其咖啡等）含有咖啡醇，可輕度增加低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，俗稱壞膽固醇），並可能通過抑制膽汁酸的合成，影響脂肪酸和膽固醇的代謝，導致膽固醇堆積，從而增加冠心病風險。所以有心血管問題的人士，應謹慎飲用並諮詢醫生意見。另一方面，可以肯定的是過度攝取咖啡會增加健康風險，或導致失眠、焦慮、心跳加速、增加流產和冠心病風險等。」

不宜加糖奶 過濾咖啡較理想

兩名專家均建議，咖啡不要加糖、糖漿或任何高脂配料（如淡奶、煉奶、忌廉、植脂奶等），以免令體重增加。為心臟健康着想，過濾咖啡是較理想的選擇。曾有研究指出，這類咖啡含有較少咖啡醇，有助於降低膽固醇水平，對心血管健康有正面影響。

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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