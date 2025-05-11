明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

通識導賞：AI解讀14萬則招聘廣告 關稅戰衝擊 勞工點自救？

【明報專訊】「勞動最光榮」、「勞動最美麗」……《人民日報》勞動節前呼籲同胞貫徹國家主席習近平精神如是說。五一10日後的今天，迎來歌頌母親辛勞的母親節；但中美關稅激戰當前，無論勞動有多光榮美麗，在職母親如果剛好任職傳統服務業，可能不得不擔憂生計。嶺南大學學者等就勞動市場的研究顯示，香港四成職缺集中於傳統服務業，當中不少為散工、低技術工人，預計大受衝擊。環球政治經濟波動，加上人工智能（AI）淘汰勞工的威脅，工人應要自救，政策也該調整。

4行業最缺人 集中低門檻職位

港人自4月起幾乎天天聽新聞報道「關稅」、「特朗普」和「中國反制」。除了炒美股的讀者或因股價下跌而感肉赤，可能還未明悉關稅對香港影響何在。來自密歇根州薩吉諾郡、27歲的年輕準媽媽Sarah可能會羨慕港人仍無憂無慮。腹中孩子即將誕生的她告訴《紐約時報》：「我好擔心沒辦法買到必需品給寶寶，擔心商店貨架被掃空，貨品價錢飈升，尤其是中國的貨品。」《紐約時報》首席經濟記者回覆Sarah：「我不會說現在急着去買嬰兒車的人發了瘋。」同樣地，受中國反制美國的措施影響，內地居民買美國產品（如奶粉）亦較往日困難。以「自由港」自居的香港，未走到「反制美國」的一步，不像「交戰」雙方的戰况膠着。但嶺大文化研究系講座教授潘毅說，相較商品價飈升、企業生意大跌等風險，香港潛在受波及的面向，很可能會是勞動市場。

潘毅、浸會大學傳播系研究助理教授陳安繁、嶺大文化與創意研究院助理教授（研究）宋鑫淼，與嶺大文化研究系助理教授（研究）周洋等學者，利用AI模型DeepSeek，每周擷取數據，分析了香港10個受不同階層求職者歡迎的求職平台（如「勞工處互動就業服務」），2024年12月至2025年1月9日期間，超過14萬則不重複的招聘廣告，以此分析香港勞動市場狀况，包括職位屬性、技能要求和薪酬福利，日前發表報告「數繪搵工：香港就業市場的大數據系列報告之一」。

結果顯示，進出口貿易、批發及零售行業、金融及保險，以及住宿及膳食服務的招聘需求最為強烈，合共佔比約四成。香港勞動市場中有大量初級職位，佔四成，亦有大量低門檻職位，約四成招聘廣告無學歷要求；同時，高級職位佔比約兩成，呈「啞鈴型」職級結構。

約四成招聘廣告僅要求應徵者具備基礎電腦技能（如Word和Excel），只有1.7%招聘廣告要求應徵者具備AI或大數據相關知識，多數招聘廣告中對應徵者的創造力要求低。另外，在現行法例下，缺乏足夠工傷、醫療和強積金保障的兼職職位，佔整體市場比例逾一成。特首李家超月前形容關稅戰對香港經濟影響很小，2024年，香港產品出口至美國貨值為59億港元，佔香港總出口值約0.1%；不過，記者翻查政府統計處資料發現，2024年香港與美國的貿易總額達5016.7億港元，佔總額5%，是香港除內地及台灣外，第三大出口地區。立法會秘書處資料研究組文件說明，香港往美國的主要出口商品包括電訊設備、電腦和電子產品。此外，過去貿易戰下，東盟是內地和香港廠商的「逃生門」，但今次美國對東南亞國家也徵收高關稅。

專家：AI未必淘汰勞工

「數繪搵工」報告顯示，進出口貿易、批發及零售業的招聘學歷門檻，較整體勞動市場更低，超過六成招聘廣告無要求特定學歷，只有約三成要求基礎數碼技能；同時，兼職職位佔比約兩成。

「雖然說特朗普的政策一天變一個樣，可是長遠關稅對內地、間接對香港的影響很難避免，香港的勞動市場很傳統，特別是進出口貿易會受影響。」潘毅說。潘續說，關鍵在於關稅影響企業盈收，繼而導致僱主減少設置一定職位，影響勞工生計；而僅要求低學歷、技能和創造力的服務業，職位容易被取代，很大機會首當其衝。

潘毅長期研究中國勞工議題，她說對於關稅和AI發展的威脅，政府應更主動（proactive）保障勞工。「現在香港大部分產業可能還在慣性中，應用AI的情况滯後。但我們應該想，可以怎麼從保障勞動者的角度，未來去用AI？不是說用了AI以後就取代了人。開發AI，到底是為了資本，還是為了勞動者服務？如果立場能擺穩，問題就不大。」「香港人工時好長，如果可以用AI幫助減少12小時工時到8小時，對行業是有幫助的。不少人爭取標準工時好多年，被質疑損害競爭力；如果用上AI的話，其實不一定會如此。」潘毅續指。科技進步淘汰勞工的憂慮，自工業革命時期已有討論，但奧地利政治經濟學家約瑟岑彼達（Joseph Schumpeter）提出「創造性破壞（creative destruction）概念，指以創新經濟模式，取代原有模式後，有可能創造整體經濟增長，帶來階級流動。潘毅和團隊這次研究，正正靠AI完成關鍵工序。

宋鑫淼和周洋從前亦以中國內地勞工為研究對象，這次研究把眼光放在香港勞工身上，認為內地情况可供參考。宋鑫淼說，對香港以服務業為主的經濟結構，幫助勞工轉型，適應環球政治經濟情况，以及科技變化，尤其重要。「進出口貿易、批發及零售業的學歷要求很低，大部分的勞工可能是低學歷的職業群體，面對職業轉型會遇到更多困難，需要更多政策支持。」

「第二是關稅戰下，當公司要保持利潤，轉而聘僱更多散工，我們希望政府能夠檢視現行的勞動法例，目前法例主要以全職僱員為對象。」宋鑫淼續指。周洋觀察到香港長者就業的情况普遍，「不管是清潔，還是餐飲各行各業都有很多老人家，我是來香港後才知道，這裏沒有法定退休年齡和標準工時」。潘毅補充，政府沒有設立失業保險、全民退休保障，對勞工的保障甚至比不上內地城市。「內地城市居民失業了有失業保險金，退休了有養老金，香港只有生果金，是不夠生活的。」當經濟和企業面對挑戰，脆弱族群徬徨，亟需政策幫助。

職訓內容未切中市場需求

美國智庫彼得森國際經濟研究所的數據顯示，截至4月12日，美國平均徵收中國（包括香港）貨品124.1%關稅，中國的反制關稅，平均則為147.6%。本月2日，美國取消800美元以下的小額包裹免稅政策，每件收120%或100美元關稅；本月5日，特朗普再表示，考慮對境外製作電影收100%關稅。

為此，李家超在社交平台指關稅戰「有危也有機」，他昨天到訪中東，與當地政府領導會面，交流商機及機遇，暫未知可帶來多少工人福祉。陳安繁認為，從前特首董建華開始，港府便着手規劃發展創新科技，但一直都不算成功；李家超日前到杭州與科技公司「六小龍」代表交流，談的亦是加強與香港企業合作。周洋說，多數政府和媒體對關稅戰的論述，圍繞企業和經濟體如何應對情勢，「能不能保住企業，能不能撐過去」，就勞動保障的討論仍不足。

「我們在大學教書，過去發現學生到就業市場後，大學培養的技能跟市場需求的不匹配。」陳安繁表示，對於強調發展學生STEM能力的大專院校，要看清整體勞動市場的面貌，學生和教職員才能更好為轉型配合。目前勞動市場未普遍要求求職者具備AI和大數據技能，院校和政府正好可把握時間，調整僱員再培訓局及職業訓練局課程，如增設綠色經濟、醫療保健、創科輔助內容，為求職者及早準備。

「數繪搵工」報告另為招聘廣告的透明度評分，準則包括有否披露工時安排、薪酬福利和平等機會聲明。研究團隊分析指，超過七成廣告沒標註具體工時，過半職位沒披露薪酬水平，約九成廣告沒有聲明平等就業機會。團隊建議，若僱主能披露更多職位信息，對勞工自身定位將有幫助，也助整體勞動市場發展；長遠應透過具約束力的措施解決。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 梁景鴻、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞