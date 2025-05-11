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2025年5月11日星期日
星期日生活
星期日生活
當窮成為一種流量
編者話：流量遊戲
無名周記：數碼回魂
周日話題：來自美洲的和平使者？ 展望教宗良十四世的新時代
老少女之麻糬周記！
風山誌：平淡日常
周日話題：侵侵的及時雨 貪施的救命「刁」
開門讀書：冇眼睇的Joseph Nye
什麼人訪問什麼人：離開講台，走進出版：一位學術人的知識轉場實錄——專訪方欣浩
圖文城市：「臨時」遊樂場
Short D：（四十九）：貓詩
五音筆傳：繼續Drum and Bass：Cydnee with a C的POV
誰人日記：KOL
放心寫作：#132 媽媽給女兒的離別指南
讀者來信：〈演戲教會我的事〉
阿貓阿狗：#275 財富
Movie Chic, Moive Style：香港電影2025上半年送院途中
論語‧電影：失憶大道．紅樓金粉──遙相呼應
家明雜感：《一念菩提》一個母親的辛酸故事
影片短評
單元連載：香港書144
星期日文學‧林振強手稿中的實驗（及遭退稿）史
{袒露靈魂達人}羅乃新 與音樂復和 就這樣過了一生
廚房事典：椰汁雞卷意大利飯
無定向學堂：冇教材？被潑冷水？ 學粵語最難係乜？
通識導賞：AI解讀14萬則招聘廣告 關稅戰衝擊 勞工點自救？
ways of seeing：專注定格 生活之美 黃乾生68載鏡頭人生 攝影熱忱支撐抗癌路
未來城市：一分鐘一集 間歇填補情緒需求 微短劇如何造夢？
Movie Chic, Moive Style：香港電影2025上半年送院途中
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【明報專訊】上星期創作人林日曦在社交媒體上貼文，指俞琤投資《虎毒不》「要硬蝕近千萬」，呼籲朋友撐港片。2025年快過了一半，上半年港片整體表現如何？
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Short D：（四十九）：貓詩
五音筆傳：繼續Drum and Bass：Cydnee with a C的POV
誰人日記：KOL
放心寫作：#132 媽媽給女兒的離別指南
讀者來信：〈演戲教會我的事〉
阿貓阿狗：#275 財富
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