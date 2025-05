【明報專訊】最近在串流平台聽到一張很對口味的新EP,是由Cydnee with a C在上個月發布的POV。兩年間,Liquid drum and bass進口K-pop變成流行,韓國代表當然是NewJeans,而歐美樂壇則有風靡各大串流平台的Kenya Grace。一旦變成潮流,當然讓人爭相仿效。Liquid drum and bass以亂中有序的節奏作為基調,略欠個人特色者,聽上去會一式一樣,而Cydnee with a C的DnB作品,以她獨得的氣音假聲,以及Hip Hop R&B的背景,令她的DnB歌曲更具個性。