明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

無名周記：數碼回魂

【明報專訊】英國廣播公司旗下的網上課程平台BBC Maestro最近推出由著名犯罪小說家克莉絲蒂（Agatha Christie）「教授」的寫作課程，只要付出79英鎊便可得到大師指導你如何寫出扣人心弦的小說。克莉絲蒂早在1976年逝世，這個網課並不是塵封多年後出土的珍貴錄影，而是由人工智能加工製作的AI克莉絲蒂。製作團隊強調，AI克莉絲蒂的授課內容都是源於她的真實筆記和言論，但仍引起質疑。這個借AI還魂的克莉絲蒂究竟是真的？還是假的？

小說家AI還魂授課掀議

BBC Maestro網站有第一課供試看，也有製作特輯。AI克莉絲蒂的衣服、髮型和飾物以至書房的擺設都一絲不苟，充滿舊時代氣息，她說話的腔調也很老派。製作團隊反覆強調，講課錄影並非由電腦生成，而是有人類參與，有真實為基礎，並不是有人簡單在電腦上按幾個鈕便出現。AI克莉絲蒂項目有近100名工作人員參與，AI克莉絲蒂的臉孔雖然由AI生成，但需要先由人類扮演，物色演員也絕不馬虎。AI克莉絲蒂的講稿由人類學者撰寫，以本尊留下的書信、筆記、訪問及自傳作根據；服飾及室內設計擺設都由人類劇組人員操刀，髮型也很講究。負責的髮型師鄭重說，要頭髮看起來自然，不能用AI，指出如果這完全由電腦生成，看起來便會很假。

雖然團隊不斷強調AI克莉絲蒂的真實成分，但AI克莉絲蒂的聲音和臉孔都經AI轉化，而且AI克莉絲蒂說的話都不能說是真的。據《紐約時報》報道，一些人質疑這計劃仍然是deepfake（深偽），但BBC Maestro總裁Michael Levine跟克莉絲蒂的曾孫James Prichard都否認，強調AI克莉絲蒂的講稿都是由研究克莉絲蒂的專家學者綜合其訪問、筆記等寫成，沒有杜撰。帶領團隊撰寫講稿的學者Mark Aldridge亦強調沒有揑造，稱其團隊只是將克莉絲蒂檔案裏的句子結合或轉述，提煉出她對寫作的建議，認為團隊小心翼翼保留了他們認為是她的本意。支持者會說這計劃某程度上是克莉絲蒂的延伸，而且也有教育意義。不過，這仍難以改變事實：克莉絲蒂從未說過那些話，她也不在這裏，而且製作也沒有獲得她生前同意。至於教育意義，要認識克莉絲蒂，閱讀她的小說不是更直接嗎？坊間也有不少書籍文章分析克莉絲蒂的寫作技巧。說穿了AI克莉絲蒂只是行銷噱頭而已。

科技影響我們與逝者關係

AI克莉絲蒂會否令克莉絲蒂小說大受歡迎不得而知。但這個項目經過專家學者考證，又獲克莉絲蒂家人認可，仍然可以有那麼多討論，再次證明AI發展不斷迫使人們重新思考諸如真假、死亡、記憶等問題。人類自古渴望與逝者保持聯繫，這種願望可透過舊照片、遺物的追憶實現，也可透過傳統儀式如祭祀、問米來達成。科技似乎提供了另一條全新途徑，它會如何影響我們跟逝者的關係？

AI克莉絲蒂不是首個借AI還魂的「數碼幽靈」（digital ghost）。這些「數碼幽靈」的設計並不一樣。例如2017年成立的初創公司StoryFile，其源起是製作大屠殺倖存者的互動全息影像。受訪者在生前錄製影片，回答一系列關於自身的問題。製作完成後，用戶可向互動全息影像提問，人工智能系統會根據提問，在資料庫選擇最合適的預錄片段回應，這過程就像跟死者互動一樣，為不少博物館採用作教育用途。該公司現時亦為其他客戶製作互動影像。

StoryFile的技術並不生成全新內容，而是以生前錄像為基礎。然而，對許多人而言，與逝者「交流」的渴望不止於此。AI朋友應用程式Replika的創辦人Eugenia Kuyda可以說是「數碼幽靈」的先驅之一。她的摯友Roman 2015年驟然離世，令她大受打擊。身為軟件工程師的她利用Roman生前傳給她的3萬個短訊，再加上Roman給親朋的8000個短訊作為基礎，用人工智能訓練了一個能模仿Roman的聊天機械人。Eugenia自言，那段時間她像使用WhatsApp般跟Roman聊天，協助她走出傷痛。

著名未來學家及發明家庫茲韋爾（Ray Kurzweil）在2018年也製造了父親Fred的視像聊天機械人。據其女兒Amy今年初接受BBC訪問時稱，庫茲韋爾一直蒐集Fred各種文字資料，包括書信、講稿、論文、日記，部分內容甚為私密，例如涉及心理治療筆記，要做一個聊天機械人。Amy最初對父親的狂想有保留，但最後加入計劃，協助整理超過600頁文件，交給父親領導的工程團隊製作聊天機械人。Amy跟祖父素未謀面，她跟祖父聊天機械人視像交流，令她很驚喜。雖然那些資料都是經她手整理的，但聽到由祖父之口說出來令她很感動。

「哀傷科技」或干擾釋懷過程

隨着生成人工智能的普及，愈來愈多科技公司投入「哀傷科技」（Grief Tech）的發展。一般人理論上也可以輕易製作出類似的聊天機械人，但問題也隨之而來：未經逝者同意而使用其資料製作「數碼幽靈」，是否侵犯了死者的私隱？合乎道德嗎？這種技術會如何影響我們對死者的記憶？又會如何影響我們哀悼與復原的歷程？

《新科學家》的記者April Reese 2023年的報道以自己喪母的經歷出發，尋求製作一個模擬母親的聊天機械人，從中探討「哀傷科技」的影響。文章引用多項心理學研究指出，人們在至親離世後仍渴望保持聯繫，屬正常現象。而哀悼本質上是一種學習過程：在初期，哀悼者仍會下意識期待逝者出現，內心深處相信那段關係仍未結束。此時，大腦的語意記憶（關於關係的長期理解）與情節記憶（關於死亡事件的具體記憶）發生衝突。唯有慢慢學會調和這種衝突，人們才能適應現實。然而，「哀傷科技」的出現有可能干擾這一過程。有心理學家亦指出，科技公司有動機令到哀悼者上癮，令他們持續使用產品，更令人無法釋懷。記者最後雖然製造了母親的聊天機械人，但自言寧願看相片追憶母親。

保護自己免成數碼幽靈

數碼幽靈是否真的可以視為逝者自我的延伸？這問題很複雜，涉及自我的構成。人的自我並非靜態的存在，而是不斷透過跟環境互動而改變。我們也在不同情境甚至對着不同人都會表現不同的自我。數碼幽靈只是把逝者不同時空的自我湊合而成，沒有邏輯可言。再者，數碼幽靈雖然有死者生前的數據為基礎，但生成AI仍以人類無法理解的邏輯生產全新內容，更令人質疑數碼幽靈是否真的可以做到傳承記憶。要了解逝者，閱讀由學者整理的傳記相信比跟數碼幽靈互動更有意思。

對於我們這些尚在生的人來說，最關心的是如何保護自己免成為數碼幽靈。庫茲韋爾製作父親的聊天機械人要將大批紙本資料整理輸入電腦，但今天，大量資料早已在網上任君蒐集。根據Oxford Internet Institute的推算，到了2070年，facebook上的死人便會多過活人，這意味着互聯網上將有大量死者的照片、承載記憶及思想的文字。這批資料會落在誰人之手？會怎樣使用？日後寫遺囑時可能要加一句：請不要把我變成數碼幽靈。

文．林康琪

編輯．林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞