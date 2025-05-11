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編者話：流量遊戲

【明報專訊】五一長假內地旅客「窮遊」成為焦點，特首李家超則大讚五一長假「丁財兩旺」。有人說旅客夠膽隨街睡，顯示我城治安好也安全，又可體驗城中商家對無家者的包容——「麥難民」已是馳名得走進電影成為主角；也有人擔心長此下去，或會令商人改變做法。余衡方卻相信，真正踐行窮遊的於110萬旅客中只算「九牛一毛」，一切只是一場流量遊戲。流量遊戲帶來什麼價值？據說是情緒價值。不好此道的Dr Who也來吐槽：愈吸引眼球，愈放棄大腦。

愈多愈大的情緒需求從何而來？因為大家的工作或生活日常有過多的情緒勞動？一邊是戲院蕭條，另一邊是手機上高踞流量榜的微短劇。一分鐘一集如何成故事？故事如何生成？著名推理小說女王阿嘉莎‧克莉絲蒂則網上開壇授課，先不問書還有沒有人看，克莉絲蒂不是早已作古，原來是AI生成假冒。林康琪找來作家生前的訪問錄音比對，說「聲音也不像呀」，交稿後她說，要預早廣傳不准將她變作AI鬼魂。

新教宗選出來了，莫哲暐說是爆冷，英國則成為第一個於關稅戰中跟特朗普做成「刁」的國家。鋼琴家羅乃新相隔近50年回到台上獨奏舒伯特，這中間的體會化成音樂再回頭用文字描述，竟可用一句完成——「我就這樣過了我的一生」——放心，文章寫得很好讀，只需3分鐘，未必很爽，但有餘韻。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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