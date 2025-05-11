愈多愈大的情緒需求從何而來？因為大家的工作或生活日常有過多的情緒勞動？一邊是戲院蕭條，另一邊是手機上高踞流量榜的微短劇。一分鐘一集如何成故事？故事如何生成？著名推理小說女王阿嘉莎‧克莉絲蒂則網上開壇授課，先不問書還有沒有人看，克莉絲蒂不是早已作古，原來是AI生成假冒。林康琪找來作家生前的訪問錄音比對，說「聲音也不像呀」，交稿後她說，要預早廣傳不准將她變作AI鬼魂。

新教宗選出來了，莫哲暐說是爆冷，英國則成為第一個於關稅戰中跟特朗普做成「刁」的國家。鋼琴家羅乃新相隔近50年回到台上獨奏舒伯特，這中間的體會化成音樂再回頭用文字描述，竟可用一句完成——「我就這樣過了我的一生」——放心，文章寫得很好讀，只需3分鐘，未必很爽，但有餘韻。

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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