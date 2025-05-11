明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

當窮成為一種流量

【明報專訊】五一黃金周過去，內地遊客「窮遊」又成為城中熱話，有遊客聲稱香港酒店太貴，又或是因買不到回程車票，又或是證件遺失，要在24小時營業的快餐店留宿一晚。這與香港原有的「麥難民」現象不同，不少人疑問這些遊客是否真的這麼「窮」、為什麼不提前訂好行程、想慳錢為什麼還要出來旅行……這些都是「正常」思維的質疑，偏偏遺漏了箇中最重要的一件事：流量。

網絡流量，是成就「網紅」的基礎。道理很簡單，若有網帖老老實實寫「我去香港三日兩夜住在holiday inn」平平無奇，換成「勇闖重慶大廈平價旅舍」，可能十幾年前還不少人看，現在也不新鮮了。那麼如果網帖標題是「我在香港露營3天只花500元」，或者「我在麥當勞的一晚，見識到不一樣的香港」，哪一類型會有更有流量呢？再過分一點，「挑戰9.9元從廣州搭車落香港」、「香港不住宿體驗 24小時街頭蒲天光」、「澳門娛樂場所免費吃到飽攻略」，你會不會也想點進連結看看，這些人究竟做了什麼？

不是「麥難民一夜」

當窮成為流量，便恰好補足「不正常」旅途帶來的精神損失，還會帶來更高的情緒增值。簡單地說，假設一名旅客本來想住酒店，但發現太貴，又或是本來不想住，但錯過回程火車，上網描述自己棲身快餐店的狀况，沒料到網帖瀏覽量如潮水湧來，帳號關注度大升，帖文收到連串留言——這便讓整件事成為人生的嶄新體驗，非但不痛苦反而還好似很好玩，即使在現實擔驚受怕、感覺「丟人」或是遭到質疑謾罵，都抵不上這種一時「網紅」的飄飄然感覺。

於是，便會有人明明不是被迫，也要刻意去做這件事，不是真為體驗「麥難民一夜」，而是為體驗「網紅一次」。這些人不是真的沒錢，他們無論如何也不會去瞓天橋底，而是精心選擇麥當勞、KFC這些快餐店——有洗手間、有嘢食、有冷氣、有紙巾、有乾淨的枱櫈。有這條基本能接受的底線，再加上一份社交平台上的可炫耀資本，當然比香港的酒店划算多了。

這現象不是香港獨有，內地亦如是，甚至世界其他地方也不乏類似現象。今年黃金周，湖北恩施州宣恩縣有一名遊客致電求助，稱一家四口自駕到當地旅行，但全縣酒店爆滿，無處可住。宣恩縣文旅局局長王菊芳將自家住房騰出給這4名遊客，自己與丈夫住舊屋。當晚，還有30多名旅客被安排到當地市民家中留宿，翌日政府在體育館搭起100多個臨時牀位收留遊客。

無獨有偶，重慶榮昌區政府食堂五一期間開放，向遊客提供餐飲服務，並開放所有政府機構停車場，以減輕接待壓力。該項服務僅5月1日當天就為7000名遊客提供餐飲，雖然獲得遊客稱讚，但亦有人質疑與當地食肆「搶生意」，且政府食堂有補貼，是否適宜慷納稅人之慨？

內地之前也有過足療店、海底撈過夜的網絡熱話，這次只是換了地方、換了店名，本質還是「窮遊流量」。其實筆者相信，在內地整個五一黃金周出行的3.14億人次中，絕大部分遊客是老老實實預訂，正正經經吃飯，真的「住進文旅局長家中」的只有那4個人。同樣地，到訪香港的110萬名旅客中，撇除即日來回，睡麥當勞、睡大街、蒲天光的也只是九牛一毛。

不過正是因為這種稀缺能博人眼球，在互聯網時代造就流量，全國讀者都知道「原來香港麥當勞可以過夜」、「原來酒店爆棚還可以找文旅局長」。對於有些人而言，吃政府食堂本身不是事情，將這件事拍照發朋友圈、發小紅書才是真正在「消費」：看，我做過一些你們未做過／做不到的事情。

政商跟流量起舞

遊客行為只是事件的其中一面，內地不少地方政府為了旅遊經濟，也配合跟着流量起舞。例如山東日照景區在沙灘撒放蛤蜊（蜆），以免前來趕海的遊客挖不到會失望。用內地的潮語說，這叫做「有潑天的富貴，看你接不接得住」，意思是遊客難得來一趟，若不把他們照顧好，就留不住他們的消費力，之前的淄博燒烤、哈爾濱冰雪世界等，都是網紅在先，之後政府「落場」改善旅遊配套。於是日照就直接把遊客當巨嬰（因為本來也不見得有誰因為挖不到蜆而投訴政府），先哄為敬。下次如果再有遊客湧港無地方住，若港府開放臨時庇護中心收容，肯定又會造就一個新話題。

那天還有網帖說，因為中國對韓國開放免簽，多了韓國遊客來華旅遊，韓國遊客在中國的「打卡點」是什麼？其中一個地方是某品牌水果茶，因為在韓國水果價格高企，同類的果茶飲品要價不菲，但到了中國就可以實現「果茶自由」，成為在韓國社交平台炫耀的資本。於是乎，中國也有精明餐飲企業主動出擊收買日韓KOL，製造「到中國必試火鍋店」、「上海第一燒烤」之類的標籤，好不好吃、抵不抵食都次要，只要造得起流量，就有人會來埋單，這便是經濟現實。

話說回頭，開放政府食堂的重慶榮昌之所以走紅，正是因為之前在全球有數千萬粉絲的國際網紅IShowSpeed（原名Darren Jason Watkins Jr.）到訪中國，榮昌一名自媒體博主林江見此機遇，輾轉5城追隨IShowSpeed，向他提供當地非遺特產「榮昌鹵鵝」。林江因此得名「鹵鵝哥」，榮昌亦名聲大噪。這令五一黃金周期間榮昌遊客超過220萬人（比香港多一倍），鹵鵝銷量達到29萬隻。

坦白說，「無網不紅」是悲哀的現實，企業和政府挖空心思製造噱頭，即使成功造得片刻哄動，也總有落幕的一天。更何况網絡流量還要「下沉」、還要「審醜」，造成愈窮愈光榮、「白卡」有道理的怪現象，這些都不是正常社會秩序可以長期包容的。但在經濟不景的大形勢下，又哪有什麼可以「長紅」？

文．余衡方

編輯．劉子斌

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞