西九展逾40年經典作 劉丹水墨變革 大山水新秩序

今年是富藝斯立足亞洲10周年，在西九文化區舉辦是次展覽意義重大。富藝斯中國區域總監暨現代及當代藝術部資深專家張丹丹指，「劉丹：呵度胎息」展覽是藝術家至今規模最大的個展，當中部分作品可私人洽購。今次展覽中可特別留意藝術家如何從早期的水墨、素描風格創作，過渡至近年的「大山水」系列。

賞石入畫 新角度觀山水

拍賣行指，劉丹是極具代表的水墨畫家，1953年出生自江蘇南京書香世家，1972年拜師名畫家亞明學畫，1978年考入江蘇省國畫院為研究生，研習中國傳統水墨。他在1981年移民美國，2005年又定居北京，是中國當代最早一批以賞石入畫的水墨藝術家。劉丹作品曾在重要博物館舉行個展和群展，包括北京故宮博物院（2022年）和紐約大都會博物館（2014年）等，作品獲不少重要個人藏家和基金會收藏。

從1980年代開始，劉丹因鑽研賞石和創作的關係，認定石頭在中國繪畫造型中地位極為重要，是山水畫畫面的重要構成元素。他認真探索傳統賞石，希望領悟山水畫背後的真正意義，驅使他開創一款新穎的繪畫語言，創作亦由宏觀轉向微觀。拍賣行形容，劉丹提出「石頭」對新「山水意識」的形成有着「幹細胞」般的功能和作用，意思是觀察石頭期間冥想，可達至哲學層面上超越性的山水世界。劉丹這種想法，更新了藝壇對中國山水藝術的觀看角度，讓傳統水墨創作得以「再生」。今次展覽中，可見識藝術家扎根於深厚的傳統文脈，以及其大膽和當代視覺邏輯的碰撞。

新作《無足之境》 重新定義山水

劉丹於2025年全新創作的《無足之境》是今次展覽的亮點，這幅超過527厘米寬的畫作空間比例完美，拍賣行形容是通過準確計算，借助西方藝術的精密構圖規劃。藝術家用科學思維與跨文化視角，把作為東方精神載體的「山水」重新定義，帶來當代藝術的力量。畫面的風光秀麗獨特，有着優雅雋永的動人結構，除使用傳統藝術方法表達山石造型特性，也使用不明確、帶半虛幻感覺的筆觸和線條，生成一片不可名狀之幻象，減弱畫作的敘述特質，為山水世界建立新秩序。

另一幅全新作品《小孤山藏石一》則使用手工染色紙本，在黑白之外呈現出另一番新鮮感。藝術家在此作表現超凡的精緻細工技巧，精密地描繪一款賞石。當大家在畫作面前觀賞時，就像在遠方觀看賞石實物，遠眺其俊俏群峰連綿起伏、層巒疊嶂的氣勢。藝術家亦巧妙使用題字，在畫面上方題寫明末清初高僧「獨立性易」所作的《假山記》，是「以文字作畫」的典範。這精心的陳設和安排，將畫作由園林美學提升至宇宙觀的維度。

《玉玲瓏》虛實相生 石中有天地

劉丹2024年創作的《玉玲瓏（豫園，上海）》則借水墨語言重構宋代賞石美學。藝術家用精湛的筆墨功夫，於紙本上精準地捕捉上海豫園鎮園之寶「玉玲瓏」。這塊江南名石具有太湖石之「皺、漏、瘦、透」等典型特徵和物理質感，劉丹嘗試以當代語境重新詮釋，畫面中的深淺墨色展示虛實相生的空間層次，令原本堅硬的石體釋放出具有呼吸般的生命力，體驗傳統賞石文化中「石中有天地」的哲學意境。至於2009年的較早期作品《小辭典》亦充滿玩味，作品展示作者精緻的中國傳統水墨設色技法，其視覺效果有如照相作品。其創作理念是把一本小辭典放大，令畫面充滿壓迫感，吸引觀眾細心觀看。作品展示藝術家對局部細節的精確捕捉，畫功超卓。

此外，展覽中還可以看到作者1993年創作的《素描稿1》。這是其轉型期的重要實驗作品，展現他從傳統水墨轉向當代探索的演變，作品以樸素的炭筆與宣紙對話，結合西方素描媒介和東方紙本的特色，把文人畫「觀石如觀山」的哲學轉變為現代靜物構圖，以炭筆的灰度模擬出水墨的「五色墨韻」。當然展覽中不能錯過的矚目巨作，還有去年曾亮相蘇州博物館的《太古初成》，作品以24米的恢宏尺幅，展開一部如史詩般的作品，將46億年的地質史濃縮為24米的視覺敘事，創造出一個超越現實的「山水世界」。

劉丹：呵度胎息

地點：九龍柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F富藝斯亞洲總部

日期：即日至5月12日上午10:00至晚上6:00

查詢：bit.ly/4366vrQ

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

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