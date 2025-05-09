空中運輸、機械人、永續發展 大阪世博 各國構築「未來藍圖」

1970年大阪世博是亞洲首次主辦，展示自動駕駛概念車、無線通訊與人工智能的早期想像。55年後，我們的日常生活已有自動駕駛的電動車、AI助手、智慧城市系統，令我不禁思考：2025年的新科技，會否在未來數年普及？

官方場刊最後一頁的插畫，是日本未來藍圖的視覺總結：天空有飛行的士（Flying Taxi）與高空移動膠囊等先進空中運輸系統（Advanced Air Mobility, AAM）、地面有行走在可充電道路的電動巴士、城市運作依賴再生能源、居家醫療與虛擬空間成為生活一部分，整體來說是高效率、科技主導、生活系統全面串連的未來生活。

我特別關注與建築和城市規劃最密切相關的3項未來科技主軸：空中運輸系統、機械人應用和永續發展，並集中觀察各國家館與主題館如何提出具體構想與實驗性展示。

空中運輸系統 改變空間想像

交通一向是塑造城市空間的主導力量，載人的「先進空中運輸系統」技術正逐步打破地面道路對城市規劃的限制。建築或將不止是地面上的盒子，而是多維出入、垂直貫通的空間節點，讓城市轉化為立體交疊的生活網絡。

主題館「Advanced Air Mobility Station」展出多款空中載具與垂直移動系統模型，館中有片段模擬AAM如何垂直升降、穿越高樓，打破傳統地面交通的邊界。另一間房播放的短片展示由大阪萬博紀念公園直達關西機場的飛行旅程，展現空中交通靈活、低噪音、環保的特性，重新定義出入口位置與AAM的飛行軌道，同時啟發出多層次空間的想像。

展場可見多種正運作的未來交通工具，如自動駕駛電車、膠囊型移動艙，甚至動物造型的個人載具，形成連結城市與郊區的完整交通實驗網絡。這些並非天馬行空，是真實工程的試驗，象徵未來城市以零碳排放、高效率及自由流動為核心，促使建築師及城市規劃師重新思考空間與節奏之間的關係。例如，未來城市的交通站點不再局限於地面或地下，而是可接駁AAM的平台，建築物或要設空中登機廊、屋頂接駁層或垂直轉乘區域。除了日本主題館，德國館、沙特館及中國館亦有提及空中運輸系統的影片。

更進一步，未來城市每個角落都將智慧化、網絡化，自動駕駛系統與潔淨能源無縫整合，交通事故與擠擁成過去，構築空氣清新、以人為本的生活環境。

機械人應用 影響未來建築設計

若說移動裝置改變城市的「流動性」，機械人則重塑生活場景與空間細節。世博裏各形式的機械人直接切入生活與工作場景：

本屆展出的人形機械人、廚師型機械人、互動情緒識別機械人、送餐機械人等，不再只是未來想像，而是能現場運作、與觀眾互動的實際應用原型。它們不止是代勞工具，更是參與者，將在照顧、服務、製造等層面與人共處。

機械人體型、用途差異大，未來的住宅、辦公室與公共設施將要因應其存在，重新思考尺度、動線與佈局，如送餐機械人要順暢無障礙的動線、人形助理機械人要充足的活動範圍，甚至可能影響家具與建築細部的設計方式。

「未來的城市」（Future City）展館，呈現農業與機械人的未來融合。其主打的萬用平台機械人能自動調整形態，無人化完成播種、收割、運輸等任務。這些機械人結合土壤分析與農業大數據管理，建構出與自然共生的循環農業系統。

永續發展與再生設計

永續發展在本屆世博有重要角色，特別體現在建築用材與一些展館生命周期管理上。日本館以交叉層壓木材（CLT）為主要建材，體現可持續建築理念。它採用「乾式拼裝」（dry fix）技術，毋須膠水或混凝土，確保展後可完整拆卸並在其他地點重用，減少浪費，也回應日本館主題「在生命與生命之間」，蘊藏「循環」價值，建築本身成為循環系統的一部分。從材料到施工，日本館展示對資源再生與建築生命周期的思考，將可持續性融入展覽體驗。

盧森堡館採用本地材料、模組化結構及無焊接鋼構設計，展後可全面拆卸並重用。建築由四大元素組成：混凝土積木基座、混凝土模板外牆、螺絲組裝鋼構、張力膜結構（tensile membrane structure）屋頂。展後基座將移往兵庫縣山區作防山泥傾瀉用途；屋頂膜結會交由大阪回收加工成手袋及錢包。

德國館是以可持續建築為主題的原型實驗，由可拆卸模組構成，展後可全面拆解再用。牆身選用黏土、麻纖維、菌絲體等天然建材，無永久接合，實踐資源循環再生。建築由數個圓柱形構件組成，象徵「萬物循環」，觀眾由外而內可穿越整個建築生命周期，體驗建材如何再生、轉化、回歸自然。以上幾個館都展現建築不止是展品的容器，更是持續變化、延續生命的有機體。

沙特阿拉伯館透過城市總體規劃NEOM，具體描繪對未來想像。此規劃涵蓋能源、旅遊、建築、交通等5個區域，致力建立人與地球共生的嶄新社會模型。最具代表性的THE LINE徹底顛覆傳統城市形態——一條170公里長的線性城市，零汽車、零碳排的垂直城市，實現「5分鐘生活圈」、垂直建築與模組化建設，讓城市回歸以人為本的尺度。下屆世博東道主沙特藉由前瞻性項目，展示嶄新的未來生活可能。

從1970到2025，再到未來10年

1970年世博的汽車展館（Car Pavilion）展示自動駕駛車系統概念的機動裝置，象徵人類對未來的想像力，也提醒我們，很多看似遙遠的科技，經過時間沉澱與努力，最終可逐步實現。

2025世博的空中移動、與機械人共同生活及永續建材……或許跟生活仍有距離，但飛天的士過去一年已於各地亮相，有商家計劃明年量產，一河之隔的深圳已開始用無人機送外賣，香港也在去年《施政報告》宣布推動低空經濟發展方向，如同1970年的自動駕駛車一樣，它們或在數年內成日常。在韓國，樓高達11層，且第11層及以上樓層總面積達1萬平方米或以上的建築物，必須設置直升機停機坪。設施以緊急用途為主，但也使建築在硬件上更接近未來空中交通的可能——某程度上，韓國的城市設施已為未來生活預留空間。日後香港的建築如何適應這種新的生活方式，會是另一個話題。

文：童昭安（香港大學建築系助理講師，近年關注科技如何影響建築界）

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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