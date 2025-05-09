明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 音樂

地下鐵碰着仙女 騎手原是捕鳥人 《魔笛》貼地改編延續經典

【明報專訊】清晨，第一班地鐵駛出，城市逐漸蘇醒，無數人的故事將在這座鋼鐵迷宮中交織。有人在地鐵站相遇重逢、告別分離，亦有人蕩失路，有人找到目的地——漫長的地鐵通勤時間中，總要幻想些浪漫的故事吧！？

例如某日走入港鐵站，「請勿靠近車門」的月台廣播突然變成莫扎特的詠嘆調；閘機口衝出的不是查飛的工作人員，而是神話中的夜后；扶梯兩側的廣告燈箱，也不再是千篇一律AI生成的廣告，而是3位仙女，帶你飛往喜馬拉雅山脈——走入香港歌劇院全新演繹的《魔笛》，荒誕幻想或許可以成為現實。

提起莫扎特的歌劇《魔笛》，腦海中首先浮現出的或許是那段「啦 啦 啦 啦啦啦啦」的經典旋律。這部由莫扎特創作，改編自德國童話的歌劇，講述王子塔米諾（Andrés Moreno García飾）在森林中迷失，被代表邪惡的夜后（Aigul Khismatullina飾）的3位侍女（鍾嘉欣、徐曉晴、連皓忻飾）拯救，並受到夜后委託，帶着魔笛與捕鳥人巴巴基諾（John Chest飾）同去拯救被代表光明的薩拉斯妥（Matti Turunen飾）帶走的公主柏美娜（Sofia Troncoso飾）——劇情好複雜？剝開魔法的迷霧，其實就是「光明終將戰勝黑暗」、「王子拯救公主，從此過上幸福的生活」的「老套」童話故事。

莫扎特打破階層之作 真誠連接跨世紀

1791年，歌劇《魔笛》首演，由莫扎特親自指揮；同年，年僅35歲的莫扎特病逝。《魔笛》被一路保留與傳唱，成為幽默與深度共存、老少皆宜的經典歌劇。「關於《魔笛》，有個特別搞笑的現象：大家都覺得《魔笛》是特別偉大的歌劇，很多人為它歡笑感動，但如果回過頭來問『《魔笛》到底講了個什麼故事？』，很多人都答不上來。」導演鄒爽說。她還曾聽說，有小朋友看完《魔笛》，「愛得不得了」，但被大人問起《魔笛》內容時，小朋友回答，「裏面有好幾個神經病！」

「有好幾個神經病」的《魔笛》，如何成為有「高雅藝術」之稱的歌劇中的經典？鄒爽解釋，在《魔笛》誕生之前，歌劇一度被視作「貴族的專屬」，莫扎特創作的眾多歌劇，「無論是《唐璜》還是《費加羅的婚禮》，都是寫給達官貴人階層的歌劇。雖然這些歌劇現在也已經家喻戶曉，但在那時，莫扎特第一次被所有人認識的歌劇，就是《魔笛》」。作為打破階層的歌劇作品，「《魔笛》帶給莫扎特的，是作為一個創作者真正意義上成功的快樂」。鄒爽補充，創作《魔笛》時，莫扎特已經快走到人生的終點，「雖然他是個少年成名的天才，但他生命到最後其實很悲慘。但在世俗認為的悲慘生命結束前，他卻創作了《魔笛》這樣偉大的作品，這代表他的藝術生命是不朽的」。

至於故事本身，鄒爽在王子與公主的童話之外，讀到一種真誠：「從音樂到文本，《魔笛》都很真誠……從不同的人物出發，可以看到不同的象徵意義。」例如王子塔米諾，從他的視角出發，《魔笛》是一個尋找真愛與真理的人生旅程，「他在旅程中遇到的不同人，有的象徵平凡、有的象徵非凡；有人象徵純潔與善良，有人象徵勇敢」。不同人物有不同象徵，不同象徵又對應不同的人生階段，鄒爽認為，《魔笛》因此創造出一種「跨世紀、跨文化、跨年齡層的連接，既可以讓80多歲的人感動，又可以讓孩子和父母一起充滿歡聲笑語」。

主創團隊從香港「快文化」汲靈感

跨越3個世紀、不同空間與語言，來自德國、美國、俄羅斯與香港的演員，來自澳洲的舞台及服裝設計師Dan Potra，來自北京國際音樂節的導演鄒爽……匯聚在香港，又如何演繹出「貼地」的《魔笛》？鄒爽分享，主創團隊曾共同在上環住了很久，感受香港生活，「我們見到許多勤奮工作的人，從早上就開始做delivery（運輸）的工作，不單是有年輕人，還有許多老媽媽」。眾人眼中，送貨員們在上環的街景中上坡下坡的畫面，「非常strong，從中感受到生命的存在」。因此，「快樂的捕鳥人」巴巴基諾搖身一變，變成腳踩滑板車、身背外送保溫箱的「騎手」。排練時，演員踩着滑板車，唱着男中音，在排練室引發陣陣哄笑，更有人笑說，「其實我們應該找foodpanda投放廣告」。

「騎手」之外，眾人還對香港的「快文化」印象深刻。路人走得快、港鐵來得快，就連歌劇創作也講究效率，沒時間醞釀與浪費。還好，「香港是一塊海綿，吸收了很多文化，我們可以從中偷很多東西」——比如上文提到的「騎手」，又比如MTR——「我和設計師Dan Potra天天坐MTR，我們簡直驚呆了：大家走這麼快都不會互相撞到，很有秩序，知道自己要去哪兒」，「很多人來到香港，印象最深刻的也是MTR……而train station正是一個關於旅程的概念，既是一些人的起點，又是一些人的終點，還是一些人即將去往下一個旅程的過程——彷彿是香港的縮影」。

地鐵站變成魔幻隧道，王子塔米諾的人生之旅就此展開。原本故事中撿到王子的3位侍女，也變成了身穿制服、拿着手機的空中服務員。「《魔笛》中說，三人是仙女，那仙女應該是什麼樣子？」鄒爽與Dan Potra從港鐵廣告牌中找到靈感，「那麼多廣告，你每天都會經過，卻總是忽略——也許魔法就來自於廣告裏」。於是，3位仙女變成航空公司廣告中的空中服務員；「仙境」也變成廣告中的旅行目的地——喜馬拉雅山；歌劇中王子對公主畫像一見鍾情的經典場面，竟變成王子呆呆凝望手機中公主的照片——很荒誕，放在繁忙都市中，又很合理。畢竟，與返工地鐵相比，旅遊目的地足以是「仙境」。

導演鄒爽：歌劇是給每個人的

對經典劇本做現代改編，不是沒有壓力。鄒爽分享，歌劇崇尚經典，因此在改編時，「幾乎沒有改動原劇本的對白」，儘管基於時長考量，她曾想過將部分配角唱段刪除，但又希望給本地演員多些表演機會，最終保留所有唱段。在她看來，「很多經典作品其實沒有把故事講明白……如果只在意其中的歌，那不如去聽concert（演唱會）」。或許有人認為，「聽不懂就別買票」，但在鄒爽眼中，「opera is for everybody（歌劇是給每個人的）」，「貼地」改編不是為了顛覆經典，也不一定要成為經典，但至少可以延續經典，令更多人願意走入劇場、欣賞歌劇。誰說莫扎特的詠嘆調與八達通的「嘟」聲不能產生共鳴？鄒爽說，是次《魔笛》的「沉浸式體驗」，不止通過燈光、舞台設計與音效，還有「文化上的沉浸」。歌劇散場後回家地鐵上擦肩而過那人，是對着手機中靚女發呆的路人，還是拿着魔笛去拯救公主的王子塔米諾？這可沒人說得準。

《魔笛》

日期及時間：

5月15至17日晚上7:30

5月18日下午3:00

地點：尖沙嘴梳士巴利道10號香港文化中心大劇院

票價：280至1280元

詳情：bit.ly/4jCHiv0

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 音樂]

相關字詞﹕鄒爽 香港歌劇院 歌劇 魔笛 莫扎特 開眼

上 / 下一篇新聞