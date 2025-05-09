【墨爾本】探索藝術101

澳洲是一個很兒童友善的國家，不止到處都是公園讓孩子跑跑跳跳，不少博物館都有兒童館，讓兒童一同參與觀展的體驗，培養對藝術的興趣。

上個月剛好有朋友帶孩子來旅遊，在網上找到了MoPA（Museum of Play and Art，藝術與遊戲博物館）—— 一個讓兒童盡情與藝術互動的地方，因為是遊戲為主的，所以孩子能有足夠空間邊跳邊享用多媒體創作，不同時間也有不同藝術教育工作者開工作坊，家長可以放心讓小孩接觸藝術，不怕孩子破壞藝術作品，造成不必要的恐慌。

MoPA一進門並不像一般兒童樂園，它採用的主調顏色以粉紅和黑色為主，沒有過多色彩的配搭，反而更有型格。第一個互動作品是不同的名作，我在跟朋友兒子解釋這些作品出處的同時，他亦跑到作品後面，把臉套到畫框上扮成作品的主角。這樣一來他反而更記得關於作品的故事，更好奇每幅畫上主角的表情的背後含義。

博物館的另一邊放着一架汽車，那並不是模型，而是一架貨真價實的汽車，上面滿佈顏料，我們行近才發現，原來是其中一個工作坊的傑作，小孩可以穿上工衣，利用一個像拖把一樣的油掃，盡情往汽車上漆上喜歡的顏色，紅橙黃綠青藍紫，隨心的往汽車上刷。我想大概藝術都是這樣吧？沒有太多的框架，用最直接的心態去創作，小孩都非常開心，大膽試用不同顏色，作品都挺好看的！

另一個我頗喜歡的空間是一幅很大的牆，看似平平無奇，原來有一個電子互動板在牆的下方，孩子可以用不同形狀創作屬於自己的角色，過程和製成品都在牆上的熒幕反映出來，每個孩子都開心極了，看到自己的展品在偌大的電視上展出，很是自豪呢！加上在熒幕上分享，間接增加了數位小小藝術家的交流，看着他們互相討論自己的角色，甚或加上故事，忽然讓我覺得回到藝術的根本。

記得25歲那年在歐洲，整整一年除了上學寫論文就是在藝術館博物館蹓躂，老實說有時都會有點審美疲勞，有時甚至會忘了自己喜歡藝術的初衷。這一次偶然的機會到了這個互動感滿滿的兒童博物館，坐在館中間看到孩童在真正享受藝術帶來的快樂，嘗試不同的可能性，就好像大學時上101課程的自己，對事情充滿好奇，不帶任何前設去學習，不怕出錯的創新。這次的博物館之旅，雖說是陪朋友孩子來玩，但似乎我的得着也很多。

文：小柔（80後，生於香港，移居墨爾本9年。認為藝術就是生活最美好的事情）

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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