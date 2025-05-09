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開眼 一場show一次旅行

首爾參加頂尖音樂節 爵士口琴 何卓彥跨地域對話

【明報專訊】說起爵士音樂，會想到什麼樂器——色士風？爵士鼓？小號？香港知名口琴家何卓彥（Leo）說還有口琴。首爾爵士音樂節將在本月底舉行，世界各地的爵士樂手雲集首爾奧林匹克公園，Leo是當中唯一的香港代表。

首爾爵士音樂節是亞洲頂尖爵士音樂節之一，今年走到第17屆。Leo去年首次參與其中，但僅作為美國結他手Cory Wong的表演嘉賓而短暫亮相。今年Leo再度獲邀出席，這次摘掉表演嘉賓的身分，加入正式陣容，與一眾國際爵士樂手獻技，「去年是Cory邀請我去玩，所以官方事前都不太知道會有個吹口琴的吹一兩首，但他們都很喜歡，所以今年邀請我加入正式陣容裏」。Leo說，在首爾爵士音樂節乃至爵士音樂的世界，吹口琴的樂手都屬少數，「全世界稱得上專業的口琴爵士樂手不多於15個」。

與韓、日樂手合作 玩出新化學反應

Leo去年作為表演嘉賓，在偌大的户外舞台上手執口琴，與Cory共奏約10分鐘；這次作為主角，要表演超過1小時，他會如何安排？他說將伙拍韓國低音結他手Jaeshin Park、韓國鼓手JK Kim及香港鋼琴家朱肇階，另外邀請曾在動畫電影《BLUE GIANT 藍色巨星》為男主角擔任音樂演出的日本色士風樂手馬場智章（Tomoaki Baba）作為嘉賓。Leo說：「Jaeshin Park和JK Kim都是韓國最頂級的樂手，香港樂手很少有機會可以跟其他國家的樂手玩（音樂）。我們在香港可以玩的人幾乎都玩過了，每個人都有自己的個性，很多化學反應都已經試過，但當你遇到一個來自其他地方的高手時，會有很大的啟發或能量，所以我不想就這樣帶香港樂隊過去，或者就這樣用韓國樂隊，我想有韓國、日本、香港這種混合的效果。」

同為香港人，Leo與朱肇階相識和合作，似乎再自然不過；而認識韓國樂手則是由他先前參與的首爾國際口琴節所牽引。經朋友介紹下，Leo邀請Jaeshin Park一起到口琴節表演。後來，Jaeshin Park所屬樂隊Deep Mind來港演出，Leo認識了同隊鼓手JK Kim，發現對方跟自己一樣，有曾到紐約留學的背景，Leo甚至說「聊着聊着發現我們靈魂很相似」，結果一拍即合。4人往後不時合作錄製音樂，如Forgiveness。在上月「香港流行文化節2025」的戶外音樂嘉年華ImagineLand 2025，Leo便用Forgiveness與韓國著名女歌手鮮于貞娥來回即興——在爵士樂表演中稱為trade。

表演音樂全部原創 選曲「撐到大台」

今次帶到首爾爵士音樂節表演的，除了Forgiveness外，還有8至10首音樂，Leo說，「全部是原創，都是我自己寫或編曲，但聲音上我選的歌曲都偏向『撐到大台』、較festive（歡樂）的曲風」，他繼續道，「整個表演我會以catchy（引起注意的）和high-energy（高能量）開始，過渡到soft、romantic一點，再到funky，最後以跟觀眾互動作結」。

Leo有上屆經驗，他說音樂節的氣氛非常好，「很多人會當作是picnic，來音樂節的人範圍都很闊，有些是上了年紀、喜歡聽爵士樂的人，也有很多年輕粉絲。有些人來聽音樂，有些人像追星似的」。據他觀察，現時世界上很多爵士音樂節都傾向把爵士音樂和流行音樂混合，「而韓國就做得挺出色，會見到一些游走在兩種藝術形式之間的音樂表演」。他舉例，去年首爾爵士音樂節會有幾近不玩任何爵士音樂的美國流行歌手Alexander 23去跟Cory合作；又會見到如John Scofield這種「教授級」、Leo形容為「爵士到不能再爵士」的樂手表演。

音樂節結合爵士與流行 打破邊界

到今屆音樂節，Leo談起其他表演單位時也如數家珍。當中，他最喜歡的是英國樂手Jacob Collier，「他唱歌、彈琴、彈bass、彈結他、打鼓……基本上可以一手包辦。他為我帶來很多音樂創作的啟發，因為他可以break all the boundaries（打破所有音樂邊界）。他從爵士音樂開始，然後跟不同曲風的人合作：Tori Kelly、John Legend……又多次奪得Grammy（格林美獎），而他只比我大3天」。Leo亦特別提到樂隊Snarky Puppy，是由一群年輕人組成的jazz fusion band（融合爵士樂隊），他認為Snarky Puppy定義了這個世代的大型爵士樂隊的聲音，「上世紀二三十年代的搖擺（swing）爵士樂隊，可能3支色士風、2支小號、幾支長號就組成一種標準聲音，但Snarky Puppy混合了很多電音、groove（律動）在其中」。出色的表演者還有Yussef Dayes、Thundercat、Lee Young-ji（李泳知）……Leo都覺得很值得大家入場細聽。

作為唯一香港代表，Leo覺得意義重大，「2023年10月，我參與過Montreux Jazz Festival China（蒙特勒（中國）爵士音樂節），但正式參加如此大型的國際級爵士音樂節是第一次，Montreux那次我估計可能只有幾百觀眾，但這次我表演的場地可容納上千人」。他續說：「我很想透過我的音樂創作，帶給觀眾刺激和啟發，上次我是在玩Cory的音樂，他的音樂當然有高質素保證，但我希望用我喜歡的聲音都可以觸動觀眾。」參與首爾爵士音樂節是Leo口琴生涯的里程碑，他期待未來攜着香港和口琴走得更遠。

首爾爵士音樂節

日期﹕5月30日至6月1日

地點﹕奧林匹克公園 （424 Olympic-ro, Songpa District, Seoul）

網址：www.seouljazz.co.kr

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

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