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Friday Planner：過大海投入藝海

【明報專訊】剛送走五一遊客熱潮，氣溫攀升、陰晴不定的夏日緊隨其後。天氣不似預期，但在「過大海」便可抵達的澳門，一年一遇的藝術熱浪怎可錯過。第35屆澳門藝術節匯聚當地外地優秀創作，涵蓋經典與傳統、前衛與創新之作，值得買張船飛或車飛前往，探個究竟。

曾到過不同國家與地區巡演的互動劇場《美食》，今年來到澳門。當餐桌成為舞台，觀眾化身「食客」，在錯覺和即興表演中，與美國劇場魔術師傑夫．索貝爾（Geoff Sobelle）共享感官盛宴，探索食物文明演變。昨截稿時仍有席位，欲訂從速。食是為了活，而社會底層活着的日常有時似硝煙瀰漫的戰場，透過今明兩日上演的話劇《今夜無人能睡》或可略知一二。劇場以黑色幽默探討照顧者與被照顧者的辛酸與困境，也許能為正陷於水深火熱的人探尋一條救贖之路。

來到澳門，葡文雖在卻不常講，葡式風情何處尋？曾流淌於里斯本街頭、小酒館的葡萄牙傳統音樂「法多」，正趁藝術節披上動感新貌。葡萄牙當代編舞家祖拿斯與蘭德（Jonas&Lander）重塑傳統，帶來躍動舞步、和應旋律的踢踏法多（Fado Batido）——《擊舞法多》於下周六上演，邀你踏上輕盈之旅。

當然，賭城也有文化。藝術節之外，上葡京藝術文化展館首展《葡京：澳門故事》即日起向公眾開放，透過珍稀瑰寶、城市民俗及地標背後的趣聞軼事，尋見小城文化發展脈絡。

若覺一頭扎入隔籬「藝海」舟車勞頓，本地亦有好去處。今晚起在大館檢閱廣場，以雷諾阿及德加畫為啟發的街頭巡遊《幻夜舞會》，帶領觀眾跳入華麗馬車及雜技隊伍，於激光中起舞，感受法國五月藝術節的熱鬧序幕。別忘了，香港藝術館的「塞尚和雷諾阿的世界」展至下周三（14日），等你搭上尾班車。

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