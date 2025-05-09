攝影藝術發展空間受限 以書拓出路

然而，在人人都能拿起手機拍照、打幾行字便能讓AI「gen相」的年代，攝影是否還能被稱為藝術？在紙質書似乎已經式微，電子書和有聲書大行其道的當下，為何我們還要買一本沉重又昂貴的攝影書？「第三屆香港攝影書節」剛剛結束，《開眼》邀來訪港的「德文攝影書大獎」兩名搞手，與本地攝影藝術家及攝影平台創辦人，透過光影，探問兩地攝影藝術。

從技術到藝術 從藝術到技術

不如從攝影如何由一門「技術」變成一門「藝術」說起。本地攝影藝術家、香港中文大學藝術系兼任講師蘇慶強分享，自19世紀攝影技術發明之後，便興起「繪畫已死」的討論。攝影代替繪畫，成為記錄世界的新方法。「最初攝影是用菲林去影，有好多東西要學：每樣物體的特性，每樣工具的用法，相機的操作……影完之後還要冲，冲完還要曬。」蘇慶強說，在那些「一張相得來好不容易」的年代，人們重視攝影，重視攝影師，攝影師亦會用心對待每一張來之不易的相片，攝影自然成為一門藝術。

那麼，攝影又是何時由「藝術」變回「技術」？「伴隨技術發展，人們對攝影的態度改變了」，先是數碼相機發明，按下快門便可即時見到相片，不用等曬相，亦沒有24、36的數量限制；再是手機攝影的發展，隨手便可拍下一張照片，連相機都不再需要；「甚至現在已經不需要手機，打字給AI，AI都可以gen到」。在蘇慶強看來，技術的發展，令攝影變得更方便的同時，亦令「一般人不再覺得攝影是藝術」。

「好多問題因此出現」，例如展示攝影藝術的空間減少。蘇慶強回憶，在過去，本地攝影藝術家若想要搞展覽，可以比較輕鬆地找到攝影器材公司資助，有畫廊提供空間。但當人們不再購買相機，「他們（攝影器材公司）都有他們的困難」，公司給予攝影師的贊助亦減少；不少曾經專注於攝影藝術的畫廊，也轉向收藏和展出其他類型的視覺藝術——比如本地畫廊Blindspot Gallery，成立初期專注攝影藝術，中文名「刺點畫廊」，也源於法國哲學家羅蘭巴特（Roland Barthes）提出的與攝影相關的理論。「他們很看得清楚情况，最初全部都是攝影，後來就多些繪畫，多些其他，到現在——攝影差不多已經沒有了。」蘇慶強說。

藝術家尋獨立空間、cafe擺展

提起本地攝影藝術空間縮小，不難聯想起「光影作坊」年初的遷出聲明。扎根賽馬會創意藝術中心（JCCAC）17年的「光影作坊」，是本地唯一綜合教育、交流等資源的攝影平台，在攝影藝術界舉足輕重，上文提到的「香港攝影書節」，亦由光影作坊創辦。年初，光影作坊發布遷出聲明，提及因「不獲續約」，將於今年7月遷出JCCAC。記者嘗試聯絡相關人士做訪問，收到「現階段光影作坊都未太適合做訪問住，太多嘢未確定……希望將來塵埃落定時，可以同你們詳談」的回覆。

塵埃尚未落定，遷出卻已成定局。空間縮小，攝影藝術家要怎麼辦——本地攝影平台「顯影」創辦人劉東佩認為，或許是時候展開對於攝影藝術空間的新想像。「其實每一年都會有好多independent space（獨立空間）出現，又好快無咗。」他觀察到，這些隱匿在工廈中的獨立藝術空間，雖不一定專注攝影藝術，但不時舉行攝影展，「又不能話空間少了」。

劉東佩說，其實專注攝影藝術的商業畫廊「得那幾間，一直都不多」，近年反而「多了人會去獨立空間、coffee shop擺展」，比如與光影作坊同在JCCAC的展覽空間CRASH、位於九龍灣的WURE AREA、位於新蒲崗的Mooroom等獨立藝術空間，還有油麻地電影中心旁的書店兼咖啡店kubrick……「大有大做，細有細做，不一定要好傳統的畫廊白色牆先可以做展覽」，「比如在kubrick，就算前面的人在食飯，我都可以照擺相做展覽」。

找到空間，擺到展覽，攝影藝術是否就萬事大吉？蘇慶強與劉東佩都強調，一門藝術若想持續發展，還需要有能夠持續運作的商業模式。攝影藝術家——需要教育培養，需要器材，需要「入行被人見到」；展覽空間——需要「交租」；搞展覽——需要運輸，需要打印，需要裝裱；展出的攝影作品——需要「有人願意買」。儘管兩人都對香港攝影藝術的未來「不至於失望」，但亦強調「如果單靠攝影，攝影藝術家搵食艱難」。怎麼辦？蘇慶強提到，攝影書可能是攝影藝術的另一種生存方式。

德國攝影書獎搞手：實體書可深入互動

不如聽聽德國的攝影書獎搞手怎麼說。「『德文攝影書大獎』，聽起來就是個big name。」Martin Rosner與Andy Scholz笑說。兩人介紹，比賽自1975年成立，最初由攝影器材公司柯達（Kodak）命名為「柯達攝影圖書獎」（Kodak Photobook Prize），2003年更名為「德文攝影書大獎」（The German Photo Book Award），來自德文地區的攝影藝術家、攝影書出版商等皆可參與，「奧地利、德國、瑞士、北意大利、盧森堡……」Andy說，大獎每年會收到300至400本攝影書，包括紀實攝影、藝術攝影、攝影理論、學生作品等。

原以為歐洲會更重視攝影藝術，Martin卻說，情况一樣艱難，「大獎只有我們兩個人負責一切……資金支持不多，要依靠參賽者提交的報名費用，才可以勉強維持收支平衡」，兩人甚至沒有辦公室，每年大獎舉辦前，都要四處去信尋找合作伙伴——「如果參賽者提交攝影書，至少應該知道要把書寄到哪裏」。收到的參賽作品也良莠不齊，有出版社寄來的精緻影集，有藝術家自資出版的攝影書，有「不那麼精緻，但可以感受到攝影師用心」的手作書，還有「只是將所有圖片放在一起，沒有任何編排或設計的」圖冊。

「確實，大獎缺少資助，收到的作品也可能不那麼精美」，但兩人仍然認為，「攝影書是一個很好的機會，令攝影師可以靈活展示自己的作品」。Andy續說，攝影書最大的優點，是自由而獨立的表達，「你可以完全自主決定內容，無論是選擇圖片還是編排故事」。聽香港攝影書創作者分享，曾因作品中的內容「敏感」，被印刷廠要求修改。Martin說，這一情况在德國並不存在，「印刷業相對自由，印刷廠也不會輕易介入……這樣的創作自由，才能令藝術家實現自己的藝術願景，使每本書都具有個性」。

在這個連攝影都可以被AI取代的年代，為何人們還需要一本紙質攝影書？在Martin看來，這個問題簡單到不需要回答——紙張的厚度與紋理、顏色的深淺變化、翻頁的觸感，甚至揭開一本新書時聞到的油墨氣息——「攝影書給藝術家和攝影愛好者提供了一種獨特而珍貴的物理體驗，令讀者可以和作品深入互動」。他雙手作捧書狀，將頭埋入手心深吸一口，「實體書，讀者可以隨意翻閱頁面，這種非線性的探索方式讓人感受到更大的自由與靈活，每一次翻頁都是一種新的發現，讀者可以根據自己的興趣隨時停下來欣賞某一幅作品或文字」。

看反了?突顯攝影特色

兩人憶起逛香港攝影書節時，曾鬧出笑話，香港的一些攝影書是右翻書式，和德國的相反，「我們看了很久，看得津津有味，直到旁邊的攤主提醒，你們看反了」。一本攝影書，揭開兩地文化差異，卻又將兩地攝影藝術家連接在一起，正看反看，各有千秋——或許這就是攝影藝術的意義，「不同工具，不同方式，不同point of view（觀點），就會有好多不同可能……文字的指示性好高，但影像不同，不同人看同一張相，都會有不同理解……這些是攝影才可以做到」，蘇慶強說。

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

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