朱銘雕塑作品《人間系列-排隊》（《排隊》），2014年獲康文署轄下藝術推廣辦事處（下稱辦事處）收藏，2017年起在尖沙嘴文化中心外廣場展出。它造型務求呼應美術館，親近途人，原意未必攸關政治——雖有人像穿黃雨衣，但創作時間點比「雨傘運動」更早。

經歷兩輪社會運動，「黃雨衣」才被聯想政治象徵，其消失或因此惹部分人可惜。《排隊》去年中因「修復」被圍封，「期待再次見面」，圍板寫着。日前圍板拆下，願望落空，雕塑消失無蹤。

藝術家兼研究展演性、社會實踐、藝術與公共領域，於不同院校任教的魂游說，港人多以為公共藝術是「大嚿嘢」——「擺一嚿好大嘅嘢喺公共空間，就叫公共藝術」。「大嚿嘢」常由政府及大企業主導，「美化城市景觀，都有美感教育功能」，但更重要的，是作為傳播意識形態的「紀念碑（monument）」，比如灣仔海旁那朵金紫荊——「唔係要藝術，而係要大家記住啲嘢」；又如代替《排隊》立在文化中心外廣場的全運會吉祥物，「係咪有美感就見仁見智，但可以畀人去打卡，知道全運會」。

香港政府設置的公共藝術（public art），與公眾藝術（mass art）有別——後者是眾人之藝術，前者則未必。辦事處網頁寫道，要藉公共藝術藏品，優化城市空間，讓大眾接觸藝術品。在魂游看來，這是自上而下「將藝術推畀大眾」，認為大眾需要被教育，而非主動參與和創造。

作為「紀念碑」的公共藝術，常與「永久」聯繫一起。或許正因如此，公眾才會對《排隊》的消失如此驚訝——「我哋想像佢會擺喺度一世，點解你會將佢收起？」《排隊》留不住、追唔番，是事實，但會不會恰好是時候，讓人想像公共藝術的新形式？

研究大屠殺、種族滅絕記憶的美國學者James E. Young，提出「反紀念碑（counter-monument）」的概念，形容1980年代開始，各地衍生有別於公共雕塑原意的詮釋和活動。如原本充當納粹政治宣傳作用的雕塑76th Monument，二戰後獲原址保留，惟不時遭民眾潑漆，四周有額外雕塑回應，以反省暗黑歷史。魂游認為，以此概念展開，圍繞雕塑的行為，也可以是「公共藝術」一部分。相較不少人曾希望拆除的納粹雕塑，許多港人感嘆香港公共雕塑保留難。單單過去幾年，中大民主女神像和港大《國殤之柱》被移走，西貢最初版本「紙船」被翻新。

早在《排隊》設置之初，政府新聞網刊出小朋友在雕塑之中「排隊」的照片，讓魂游憧憬其將來實體不再，意義繼續存在：「可能係一班藝術家返去嗰度排隊？如果唔得，我哋自己都可以做一啲嘢。」

公共藝術不必是「大嚿嘢」。魂游說，「透過一啲短暫存在、轉瞬即逝嘅嘢，去重現已經消失嘅『紀念碑』都可以」。這樣算是寸土必爭，還是投降主義？她想起流行歌《囍帖街》歌詞「請放下手裏那鎖匙，好嗎？」，相信延續故事，總有意思。

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

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