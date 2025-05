開眼·玩樂擴志｜「未．信言節」藝術展 在美利樓來一場文化實驗

「香港的未來會是怎樣?我們的文化、大自然的未來會是怎樣?我們如何參與社會及改變人們的思維呢?在赤柱似乎可找到啟發,這裏有美麗的沙灘、古老的廟宇、新舊的建築,整個地方都在詮釋一個社會轉型的概念。」策展人姚嘉珊說。展覽主題The Art of Transformation探討一種對未來的思考方式,而赤柱作為一個具有深厚歷史與自然景觀的地區,成為探索這些議題的理想場所。

設計節由信言設計大使(Design Trust)主辦,邀請了信言設計大使過去10年支持過的設計師、研究員、學者等,在美利樓分享他們的研究和創作。從美利樓的圓柱裝置到巨型的倉鼠輪,從廢棄海藻的永續實驗到香港263座島嶼的影像投影,這些參與者透過探索這座3層高的歷史建築和自然環境,探討香港開埠至今沿海文化的探索與研究。姚嘉珊指,與其說這是一個藝術展覽,不如說更像一場研究慶典。

至於選址美利樓,當中更蘊含歷史意義。姚嘉珊表示,「美利樓本身就是一個『轉型』的象徵,它原本位於中環,後來被拆卸並在赤柱重建,經歷了不同的用途和變遷」。這種遷移與重生,正好與探討的設計轉化理念不謀而合。設計節於樓層的4個空間安排不同主題的展覽,不少作品直接回應赤柱的自然與人文環境,讓參觀者在行走間感受空間、地方與設計的互動。

3D打印重構美利樓標誌石柱

從地下的扶手電梯上1樓,首先映入眼簾的3根紅色圓柱,與「赤柱」地名形成詩意呼應。這組名為Timeless Towers of Murray的裝置,由設計工作室EDITECTURE創辦人Jacqueline Chak和Genevieve Chew聯合創作,以3D打印技術重構美利樓的標誌石柱。姚嘉珊分享道,赤柱昔日遍佈木棉樹,火紅花朵盛開時,宛如一根根紅色柱子;而美利樓本身的花崗岩柱廊與從亞皆老街當舖遷移過來的石柱,則承載着香港建築史的層疊記憶。藝術家巧妙地將赤柱的自然意象與美利樓的建築特色融為一體,既展現昔日建築的優雅,也體現未來科技的力量,彰顯3D打印技術在建築修復中的可能。

一牆手繪地圖引領探索赤柱

步入左側的「信言設計大使合作空間:Transformational Exceptions」展區, 一整面牆壁展示了由本地插畫家貓珊創作的Design Trust Futures Festival 2025 Illustrated Map of Stanley。這幅手繪地圖細膩地呈現赤柱豐富且多元的文化生態,透過這幅地圖,貓珊巧妙地捕捉了美利樓、赤柱海濱及周邊文化遺產的獨特面貌,引導參觀者深入探索赤柱的歷史底蘊與文化風情。地圖旁更詳述了美利樓的前世今生——1846年落成於中環,在1982年因興建中銀大廈而被拆卸,3000塊花崗岩石料如同沉睡的記憶碎片,在倉庫安置15年後,終於在1997年香港回歸之年於赤柱海濱重建。這個展區特意保留一半空間用作工作坊、分享會等。姚嘉珊希望,設計節也可以作為一個交流平台,透過展覽、工作坊、講座和導賞團等活動,促進社區參與,激發公眾對設計和文化的興趣與反思。

紫菜化身燈光裝置 探討棄用食材新價值

部分作品與周圍的海濱環境相互呼應,2樓的「海洋花園:Design Trust Ideas Lounge」展區更利用原本為餐廳的空間,展示多件與海洋生態相關的設計作品。當中,包括由日本設計師Toshiya Hayashi和Hokuto Ando為是次活動特別設計的Less, Light, Local,是一個探索棄置或非食用紫菜新價值的研究項目。姚嘉珊指,紫菜於日本很常用,但由於氣候變遷、水溫上升等因素,令許多紫菜變得營養不足,不適合食用而被浪費。兩名設計師就利用紫菜的特質——輕盈與永續,再透過結合玻璃、木材等不同材料來創作一個燈光裝置,探討棄用或不可食用材料的其他應用方式。

走入「倉鼠輪」滾動勵志語錄

同場還有一件矚目大型互動裝置——《倉鼠輪》,由藝術家王欣設計,以一個粉紅色巨型倉鼠輪為主體。參觀者可以入內行走,帶動整個裝置旋轉滾動。過程中眼前熒幕會播放一些關於成功人士或藝術家的勵志標語,如Enjoy your work、Don't give up、Accept failure、Don't think too much等,營造出一種自我催眠的氛圍。作品巧妙地融合了視覺、聲音和互動元素,發揮藝術作為反思媒介的功能。

同樣位於2樓的展區Hong Kong Islands and Material Ecologies,則聚焦研究香港的島嶼,例如探索可持續生活的地圖雜誌《ISLANDERS島民》,回應城市發展的巨幅畫作Hong Kong Is Land等。其中由香港島嶼研究工作室創作的互動裝置《探島明燈》,將香港200多個島嶼轉化成標本膠片,供參觀者近距離欣賞。每張膠片均印有運用激光雷達技術獲取的島嶼點雲數據,細緻地呈現各島嶼的獨特形態,有序地排列成實驗室檔案架般。經程式設定的射燈會不時移動,將不同島嶼的點雲影像投射到牆上,猶如明燈指引着人探索香港群島的奧秘。

最後回到1樓,還可以在展區「信言慈善展覽2025:Transformational Exceptions」欣賞20多件由設計師、創意人士及信言設計大使伙伴捐贈的作品。大部分作品都回應赤柱歷史遺址和展覽主題,例如本地藝術家林偉而的Murray, Displacement + Transformation,呈現了昔日與現在的美利樓;本地藝術家黃進曦的《畫家與美利樓》,畫出了他在赤柱美利樓周圍寫生的情景;中國藝術家楊丹鳳的《溫柔的包裝我》,則用手工刺繡仿製出包裝盒,探索包裝的過程與美學。

未.信言節2025:The Art of Transformation

日期︰即日至6月18日

地點︰赤柱廣場美利樓

詳情︰bit.ly/3ERTt7V

文:陳真紀

設計:賴雋旼

編輯:梁小玲

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]