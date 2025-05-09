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「未．信言節」藝術展 在美利樓來一場文化實驗

【明報專訊】美利樓，這座從中環遷移到赤柱重建的19世紀維多利亞時期建築，最近化身為一座巨型文化實驗室，迎來設計節「未．信言節2025：The Art of Transformation」。它不僅是一場藝術展覽，更是一場關於城市未來的社會思辨，匯集超過60名設計師、藝術家和建築師，在美利樓充滿歷史的空間中，探索設計、建築與文化遺產的轉化可能。

「香港的未來會是怎樣？我們的文化、大自然的未來會是怎樣？我們如何參與社會及改變人們的思維呢？在赤柱似乎可找到啟發，這裏有美麗的沙灘、古老的廟宇、新舊的建築，整個地方都在詮釋一個社會轉型的概念。」策展人姚嘉珊說。展覽主題The Art of Transformation探討一種對未來的思考方式，而赤柱作為一個具有深厚歷史與自然景觀的地區，成為探索這些議題的理想場所。

設計節由信言設計大使（Design Trust）主辦，邀請了信言設計大使過去10年支持過的設計師、研究員、學者等，在美利樓分享他們的研究和創作。從美利樓的圓柱裝置到巨型的倉鼠輪，從廢棄海藻的永續實驗到香港263座島嶼的影像投影，這些參與者透過探索這座3層高的歷史建築和自然環境，探討香港開埠至今沿海文化的探索與研究。姚嘉珊指，與其說這是一個藝術展覽，不如說更像一場研究慶典。

至於選址美利樓，當中更蘊含歷史意義。姚嘉珊表示，「美利樓本身就是一個『轉型』的象徵，它原本位於中環，後來被拆卸並在赤柱重建，經歷了不同的用途和變遷」。這種遷移與重生，正好與探討的設計轉化理念不謀而合。設計節於樓層的4個空間安排不同主題的展覽，不少作品直接回應赤柱的自然與人文環境，讓參觀者在行走間感受空間、地方與設計的互動。

3D打印重構美利樓標誌石柱

從地下的扶手電梯上1樓，首先映入眼簾的3根紅色圓柱，與「赤柱」地名形成詩意呼應。這組名為Timeless Towers of Murray的裝置，由設計工作室EDITECTURE創辦人Jacqueline Chak和Genevieve Chew聯合創作，以3D打印技術重構美利樓的標誌石柱。姚嘉珊分享道，赤柱昔日遍佈木棉樹，火紅花朵盛開時，宛如一根根紅色柱子；而美利樓本身的花崗岩柱廊與從亞皆老街當舖遷移過來的石柱，則承載着香港建築史的層疊記憶。藝術家巧妙地將赤柱的自然意象與美利樓的建築特色融為一體，既展現昔日建築的優雅，也體現未來科技的力量，彰顯3D打印技術在建築修復中的可能。

一牆手繪地圖引領探索赤柱

步入左側的「信言設計大使合作空間：Transformational Exceptions」展區， 一整面牆壁展示了由本地插畫家貓珊創作的Design Trust Futures Festival 2025 Illustrated Map of Stanley。這幅手繪地圖細膩地呈現赤柱豐富且多元的文化生態，透過這幅地圖，貓珊巧妙地捕捉了美利樓、赤柱海濱及周邊文化遺產的獨特面貌，引導參觀者深入探索赤柱的歷史底蘊與文化風情。地圖旁更詳述了美利樓的前世今生——1846年落成於中環，在1982年因興建中銀大廈而被拆卸，3000塊花崗岩石料如同沉睡的記憶碎片，在倉庫安置15年後，終於在1997年香港回歸之年於赤柱海濱重建。這個展區特意保留一半空間用作工作坊、分享會等。姚嘉珊希望，設計節也可以作為一個交流平台，透過展覽、工作坊、講座和導賞團等活動，促進社區參與，激發公眾對設計和文化的興趣與反思。

紫菜化身燈光裝置 探討棄用食材新價值

部分作品與周圍的海濱環境相互呼應，2樓的「海洋花園：Design Trust Ideas Lounge」展區更利用原本為餐廳的空間，展示多件與海洋生態相關的設計作品。當中，包括由日本設計師Toshiya Hayashi和Hokuto Ando為是次活動特別設計的Less, Light, Local，是一個探索棄置或非食用紫菜新價值的研究項目。姚嘉珊指，紫菜於日本很常用，但由於氣候變遷、水溫上升等因素，令許多紫菜變得營養不足，不適合食用而被浪費。兩名設計師就利用紫菜的特質——輕盈與永續，再透過結合玻璃、木材等不同材料來創作一個燈光裝置，探討棄用或不可食用材料的其他應用方式。

走入「倉鼠輪」滾動勵志語錄

同場還有一件矚目大型互動裝置——《倉鼠輪》，由藝術家王欣設計，以一個粉紅色巨型倉鼠輪為主體。參觀者可以入內行走，帶動整個裝置旋轉滾動。過程中眼前熒幕會播放一些關於成功人士或藝術家的勵志標語，如Enjoy your work、Don't give up、Accept failure、Don't think too much等，營造出一種自我催眠的氛圍。作品巧妙地融合了視覺、聲音和互動元素，發揮藝術作為反思媒介的功能。

同樣位於2樓的展區Hong Kong Islands and Material Ecologies，則聚焦研究香港的島嶼，例如探索可持續生活的地圖雜誌《ISLANDERS島民》，回應城市發展的巨幅畫作Hong Kong Is Land等。其中由香港島嶼研究工作室創作的互動裝置《探島明燈》，將香港200多個島嶼轉化成標本膠片，供參觀者近距離欣賞。每張膠片均印有運用激光雷達技術獲取的島嶼點雲數據，細緻地呈現各島嶼的獨特形態，有序地排列成實驗室檔案架般。經程式設定的射燈會不時移動，將不同島嶼的點雲影像投射到牆上，猶如明燈指引着人探索香港群島的奧秘。

最後回到1樓，還可以在展區「信言慈善展覽2025：Transformational Exceptions」欣賞20多件由設計師、創意人士及信言設計大使伙伴捐贈的作品。大部分作品都回應赤柱歷史遺址和展覽主題，例如本地藝術家林偉而的Murray, Displacement + Transformation，呈現了昔日與現在的美利樓；本地藝術家黃進曦的《畫家與美利樓》，畫出了他在赤柱美利樓周圍寫生的情景；中國藝術家楊丹鳳的《溫柔的包裝我》，則用手工刺繡仿製出包裝盒，探索包裝的過程與美學。

未．信言節2025：The Art of Transformation

日期︰即日至6月18日

地點︰赤柱廣場美利樓

詳情︰bit.ly/3ERTt7V

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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