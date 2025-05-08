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SEASONAL PICKS：禮物蘊含心思與關懷 時尚精品 滋潤媽媽身心

【明報專訊】無論任何年紀的女人，都喜歡收到禮物，因為一份精心挑選的禮物，並非單純物質，還蘊含深厚的心思與關懷，代表被珍視的情感。母親節將至，又是向母親表達謝意的最佳時機，讓她感受到愛與呵護的溫暖，享受被珍惜的幸福時刻。

珍藏版護膚品

愛美是女人的天性，送護膚品給媽媽，絕對是一份體貼又實際的禮物。Clé de Peau Beauté的限量珍藏版煥活細胞精華以春日花漾為題，瓶身設計靈感源自雛菊與花圈，象徵永恆的幸福與希望。品牌科研團隊在產品中加入抗壓蛋白（Odorant Binding Proteins），據稱能識別並抵擋外界刺激，據稱有助維持表皮層健康穩定。●

母女共享禮物

「母女裝」能展現母女間的細膩默契與時尚品味，Chloé特別向這份珍貴情感致敬，精選適合母女共享的禮物，讓時尚成為彼此的連結。經典的Chloé Carry帆布手提袋融合設計與功能，既方便配搭日常造型又實用；而百搭時尚的Chloé Kick運動鞋，不僅展現潮流氣息，更讓母女在舒適與品味之間找到平衡，成就媽媽與女兒的時尚故事。●

深層滋養皮膚

在香港節奏急速的都市生活中，母親日復一日辛勤操持家務，為家庭無私付出，忙碌後，理應享有屬於自己的寧靜時刻，讓身心得到徹底放鬆。Aēsop新推出的「厄勒俄斯滋潤身體潔膚露」，靈感源自希臘語Eleos，象徵慈愛與體貼，糅合細膩質感與天然植物精華，溫和潔淨同時深層滋養皮膚，為母親帶來片刻寧靜與紓緩，讓每一次潔膚都成為寵愛自己的時光。●

西西里風情

Dolce&Gabbana的設計深受西西里風情啟發，那份華麗精緻質感，令不少成熟女人難以抗拒。品牌新推出的紫色九重葛圖案，以純白底色點綴。系列包括寬鬆輪廓的連身裙與圍巾等，流露着1960年代的摩登復古氣息。一款以拉菲草製作的手提袋，內藏柔韌的皮革肩帶，配以斜紋布襯裡與纏繞手柄的印花圖案絲巾，盡顯西西里歷史悠久的手工藝文化。●

品嘗精緻茶點

與媽媽共度午後時光，一邊品嘗精緻茶點，一邊分享生活點滴，絕對是美好時刻。即日至6月30日，NONFICTION與奕居Salisterra攜手推出聯乘下午茶。菜單靈感源自品牌的柑橘系列，以天然食材和芳香，呈現層次豐富的柑橘風味，例如佛手柑蜜糖撻、柚子朱古力蛋糕配黑糖牛油酥餅等。品牌亦將其經典的純淨香氛帶到奕居6樓，展現奢華與自然和諧的理念，為午後時光增添獨特韻味。●

客製化鑄刻

首飾的獨特之處，源自其承載的個人情感價值。Pandora近日新增獨家客製化鑄刻服務，為每件飾品注入更深層的情感價值。顧客可在心儀的吊飾上，自行選擇刻下專屬符號，無論是個人姓名縮寫、孩子親手繪製的圖案，還是親筆創作的手繪設計或字句，皆能化為獨一無二的象徵，將美好時光化作永恆珍藏。●

查詢： Aēsop 2544 4489（ifc店）

Chloé 2918 1686（太古廣場店）

Clé de Peau Beauté 2234 7111（ifc店）

Dolce&Gabbana 2956 0833（海港城店）

Pandora 3580 2811（海港城店）

奕居 3968 1000

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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