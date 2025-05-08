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LOCAL MODE：手工刺繡 天然染料 Kinyan Lam捕捉夢境空靈感

【明報專訊】一件衣服的好壞往往取決於布料。香港時裝設計師Kinyan Lam（林健仁 ）醉心天然染色，專注以植物、礦物等天然材料創作時裝，其作品不僅展現獨特美感，更承載文化內涵，每件衣服皆訴說工藝與情感的故事，表達出一種生活藝術。

Kinyan的時裝旅程始於對工藝的熱愛，於香港土生土長的他，視香港知專設計學院為啟蒙之地，他在那裏初次接觸天然染色技術，並在學校贊助下前往法國，跟隨天然染料專家Michel Garcia學習染色方法。隨後他獲得獎學金赴英國深造，於London College of Fashion和Nottingham Trent University拓展視野。「德國的實習和英國的學習是我尋找自我定位的階段。」他回憶說。這些經歷讓他將技術、創新與文化意識融合，奠定了他獨特的設計語言。

以文化工藝作為品牌核心

回港後，Kinyan深感都市化生活，令地方特色逐漸消逝，因而在2021年創立了天然染色工作室 Genau Studio，決心以文化工藝作為品牌核心。「世界各地的大城市愈來愈相似，保護特色的地方人文文化，才是重要元素。」對他而言，「可持續」並非刻意強調的口號，而是作為創作者的基本責任，這種理念與他鍾愛的天然染色工藝自然契合，成為品牌不可或缺的靈魂。

Kinyan筆下的創作予人一種深度，從Genau Studio到以個人名字創立同名品牌，他的創作理念也在進化。Genau Studio專注於天然染色的研究與推廣，同名品牌則將這些技術應用於以品質和人文為中心的服裝設計，傳遞更深層次的故事。

星層、人物與椰樹圖案成亮點

2025秋冬系列Volume 3便是這一理念的巔峰之作，靈感源自一個超現實的夢境——一個充滿巨型球體、火球與橙紫色雲彩的奇幻場景。夢中他與兩名似曾相識的友人漫步椰樹街道，目睹天空異象，「我看見巨大的火球朝我們飛來，瞬間令我的軀體消融殆盡，沒有掙扎，亦無痛楚。我的意識轉移到超現實的虛無之中，最終意識飄入無維度的漆黑空間」。醒來後，Kinyan努力回想這個獨特的夢境，並從中得到啟發。「在浩瀚的宇宙中，我們無比渺小，不是無關緊要，卻如微塵一般。」這個夢境深刻影響了他的創作過程。Kinyan 將抽象的夢中意象簡化為線條與圖案，透過手工刺繡和天然染料，將其轉化為服裝上的具體元素，「我像剪紙一樣把圖案剪下來，一針一線拼在衣服上」，星層、人物與椰樹的圖案成為系列亮點，直接映射夢中的強烈意象。這些圖案並非精心策劃，而是他 「趴在地上直接畫到紙上」的直覺創作，保留了夢境的隨性與純粹。不過系列的生產過程極為耗時，需提前固定圖案位置，並以手工刺繡完成細節，展現了他對工藝的執著。

手工刺繡與天然染料在捕捉夢境的空靈感上扮演了關鍵角色，「染色的層次和手繡的凹凸感帶來不穩定卻真實的粗糙質感」。這種質感不僅呼應了夢境的飄渺，也反映了他對不完美之美的擁抱。他坦言天然染色的服裝會隨時間褪色，留下穿著的痕迹，「像牛仔褲一樣，這與萬物無常的道理相符」。儘管如此，他強調品牌嚴格控制鎖色度，確保產品呈現美感。

「人類如宇宙微塵」深化設計觀

夢境中「人類如宇宙微塵」的哲學思考進一步深化了他的設計觀。「我更願意接受不穩定和不受控的事物。」這種對無常的看法滲透於他的創作中，讓他的服裝不僅是時尚單品，更是承載哲學與情感的載體。星層、人物與椰樹的圖案不僅是夢境的再現，也是他對生命渺小卻獨特價值的詮釋。

展望未來，Kinyan計劃放慢腳步，他笑說：「做了第三季，真的很累。」接下來他將專注於整修工作室、休整團隊，並用心完成客戶訂單，因為他堅信好的產品就係是最好的宣傳。從Genau Studio到Kinyan Lam，他用天然染料與手工刺繡編織出一段關於文化、夢境與自然的詩篇，靜靜訴說着屬於他的設計故事。●

品牌名稱：Kinyan Lam

成立日期：2022

品牌概念：應用Genau Studio的研究成果與技術，設計出以品質和人文為中心的生活服裝

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：□15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：■實體店 ■網店 ■IG store ■市集 其他：於北京、上海、日本及法國等地select store有售

生產地：■香港 ■內地 其他 ：

查詢：Kinyan Lam Instagram @kinyan_lam

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕Levi’s 手工刺繡 天然染色 local mode

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