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GADGET：Samsung人工智能植入電視 智能手表變遙控

【明報專訊】近年電視機的影像技術雖然不斷升級，但消費者用肉眼已經未必分辨得出，所以不會為此急於換機。深明此道的生產商，在追求畫質、音質之餘，也要為新機款提供更多賣點，為消費者提供換機的誘因。以最新登場的電視機為例，Samsung便以AI功能做賣點，LG則有全球首部透明電視，睇到心郁郁。

韓國巨頭Samsung早前發布新年度電視機系列，最大賣點便是應用更多AI功能。以旗艦系列Neo QLED 8K為例，採用量子矩陣Mini-LED技術及NQ8 AI第三代處理器，配合自家的Vision AI功能，可將標清至4K的影像提升至接近8K解像度。另外，也設有針對體育比賽的AI功能，睇波、賽車時畫面會更流暢。

AI提升8K解像度 睇波更流暢

AI除了優化影音，也適用於其他領域，其中寵物護理及家居護理功能便是透過已連接的鏡頭，讓用家實時查看客廳情况，有需要時可遙控家中的寵物餵糧機「放飯」。另外，用家也能在電視上以3D家居地圖查看各種智能裝置的通知及狀態，實行一站式管理。不過說到最方便的是手勢遙控，用家只需戴上Galaxy智能手表，即可以利用不同手勢操控電視，例如握拳重回上一頁選單、搖動手腕喚出滑鼠指標等，毋須遙控器都可作基本操控。

分析音效 提升真實感

Neo QLED 8K系列設有Dolby Atoms之餘，也加入主體追蹤環迴音效Pro功能，可因應畫面的播放內容模擬出相應位置的聲效，恐怖電影中的可怕腳步聲或汽車在賽道飛馳的引擎聲，都能更真實呈現。系列同時具備防反光技術，能夠大幅減少眩光。新系列電視都支援One UI Tizen作業系統，廠方已承諾會為系統提供長達7年的軟件更新支援。●

Samsung Neo QLED 8K QN990F規格

尺寸：65吋至98吋

解像度：7680×4320像素

功能：NQ8 AI第三代處理器、One UI Tizen、Dolby Atmos、Apple AirPlay、Chromecast、藍牙5.3、Wi-Fi 6E

售價：$46,980至$295,480

查詢：3698 4698

LG透明電視 一按化身家居擺設

LG全球首款透明電視 SIGNATURE OLED T早前現身香港。在透明模式下，SIGNATURE OLED T能提供43%的透明度，既能顯示電視畫面，也能透視屏幕後方。此模式可用來顯示一些為家居增添氣氛的3D影像，令畫面影像更為立體；又或在家居採用透明玻璃作為間隔的環境，保持開闊的空間感。當用家要睇電視時，機背會升起一塊黑幕，變成一般4K電視，畫質與其他高階電視沒有太大分別。

連接方面，由於它主打透明屏幕，機背無法接線，所以主要靠連接Zero Connect Box無線輸入影像，支援4K/120Hz HDR片源及現時最常用的Dolby Atmos音訊格式。內置的α11 AI 影像處理器能進一步優化畫面及音質。作為新一代旗艦電視，它當然亦支援webOS智能系統，方便用家收睇串流平台的影片。●

LG SIGNATURE OLED T規格

尺寸：77吋

解像度：3840×2160像素

功能：α11 AI處理器、webOS 24、Dolby Atmos、Apple AirPlay、Chromecast、Wi-Fi 6、藍牙5.3

體積（不連坐枱架）：1768×1044×260.8mm

重量（不連底座）：60.3kg

售價：$419,980

查詢：3543 7777

Sony QD-OLED電視 AI自選圖像模式

日本品牌Sony最近亦推出2025 BRAVIA電視系列，包括採用Slim One Slate概念設計的4K電視BRAVIA 8 II，系列採用新一代QD-OLED面板，因此無論是邊框或厚度都明顯收窄；加上全新XR處理器，能優化高色彩純度和寬廣色域，內置XR Triluminos Max功能則可顯示更多自然色彩。此外，新處理器加持下，機內也配備AI場景識別系統，能檢測和分析輸入的數據，以最合適的圖像模式顯示。

另外，BRAVIA 8 II設有溫度感應器，配合XR Contrast Booster功能，能更精確控制光源亮度，提升畫面深度和細節。至於音效方面，機身內置Acoustic Surface Audio+，能夠根據畫面場景營造出準確的空間感，有助提升臨場感。

Sony BRAVIA 8 II規格

尺寸：55吋 / 65吋

解像度：3840×2160像素

功能：XR處理器、Android TV、Dolby Atmos、Apple AirPlay、Chromecast、Wi-Fi 6E、藍牙5.3

體積（不連底座）：約1224×707×34mm / 1443×830×34mm

重量（不連底座）：約17.2kg / 22.9kg

售價：$23,999 / $32,999

查詢：2833 5129

文：吳一鳴

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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