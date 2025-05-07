editor's picks

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【明報專訊】除了以上表行代表的介紹，記者今年在日內瓦表展期間也看到幾枚各有特色的紫色腕表。

■6種琺瑯色調 做工講究

Jaeger Le-Coultre的新版Reverso One翻轉系列腕表以"Precious Colours"為主題，18K白金表殼結合大明火琺瑯微繪和鑲鑽工藝。腕表以灰色、淡紫色、粉紅色、深紫色、白色和黃色共6種琺瑯色調裝飾，突顯深度和動感的視覺效果。工匠需先在表殼金屬覆蓋一層透明琺瑯焙燒和兩層不透明白色琺瑯，分別晾乾後再焙燒；再採用筆尖極為纖細的黑貂毛畫筆以手工繪製不同色塊並多次焙燒，最後覆以多層透明琺瑯才完成。未定價（圖a）

■紫色藍寶石慶祝20周年

自2016年推出首款以藍寶石材質製作的Big Bang腕表，彩色藍寶石水晶成為Hublot腕表的重要元素。為紀念Big Bang系列20周年，品牌特別推出20周年紀念版藍寶石大師腕表套裝，包括5枚Big Bang MECA-10腕表，分別用上透明藍寶石、水藍色藍寶石、深藍色藍寶石、紫色藍寶石和熒光黃SAXEM材質，各搭配與表殼顏色一致的透明表帶，並以相同顏色設計元素點綴指針和時標。MECA-10機芯提供長達10日的動力，動力儲存顯示系統由線性齒輪與圓形齒輪嚙合而成。$4,544,000/一套5枚（圖b）

■七彩鋁合金 時尚前衛

Franck Muller推出以獨家鋁合金製作而成的Vanguard Royal Bauxite腕表，以提煉鋁的天然礦石鋁土壤bauxite命名。物料經高強度陽極氧化處理，呈現鮮艷色澤，耐刮擦性能遠超普通陽極氧化合金。表款備有多種顏色，包括粉紅、紅、橙、藍、綠，以及紫色等。腕表配搭自家研發MVT FM 1740-VS機芯，動力儲存長達7日。表款捨棄傳統表盤設計，以跟表殼同色調的鮮艷彩色橋板取代，感覺時尚前衛。未定價（圖c）

查詢：Franck Muller 2368 2002 Hublot 2781 2728 Jaeger-LeCoultre 2918 4388

文：張曉冬

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