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WATCHOUT：花卉、煙熏多重演繹 中性設計 迷人紫色腕表大熱

【明報專訊】一直以來，腕表給人的感覺也較為陽剛，雖然品牌也會推出女裝表，但通常以珠寶款式為主，對機械機芯不太講究。但在今年Watches and Wonders表展場內走上一圈，不難發現愈來愈多品牌推出中性設計。東方表行（大中華區）市場推廣及數碼營銷主管曾子禧觀察到：「今年很多品牌不約而同推出紫色腕表。大家或會以為紫色是屬於女士的顏色，但其實不少男性朋友也喜歡這些新表。」以下跟大家介紹一些男女都愛的紫色新表，除了男士可以佩戴，也可當作母親節禮物！

薰衣草紫 柔和但搶眼

今年Watches and Wonders場內談論度最高的腕表之一，應該是Rolex的全新Land-Dweller系列，但在其他產品線上，品牌也有令人耳目一新的設計。曾子禧介紹：「品牌每年也會在Oyster Perpetual系列大玩色彩遊戲，今年就加入了帶春天感覺的pastel色系，包括淡雅的薰衣草紫、溫暖的沙米色和清新的開心果綠。雖然名為薰衣草紫，但顏色不會太少女，男女也能夠穿戴得到。」薰衣草紫色應用在Oyster Perpetual 28、31、34、36腕表表盤，其中28毫米款式搭載2020年首度推出的2232型機芯，內置品牌專利Syloxi矽游絲，通過瑞士官方天文台（COSC）認證。「腕表配上三節式表鏈，佩戴舒適。近年腕表界流行尺寸較細小的設計，而淡紫色柔和但搶眼，無論淺色或深色的衣服也能配襯，感覺fashionable。」

以岩手縣毛泡桐花為靈感

同樣以紫色花為靈感的有Grand Seiko Heritage系列9S64機械腕表。品牌的雫石高級時計工坊位於日本岩手縣，這裏隨處可見美麗的大自然景致。曾子禧表示，「品牌以往推出不少以當地山景和雪景為主題的腕表，今次就以花為題材，表盤靈感源自岩手縣縣花毛泡桐花」。毛泡桐花嬌嫩的淡紫色花瓣，在微風中帶着淡淡清香。「粉紫色調的表盤結合精緻柔和的紋理，就像多塊花瓣層層疊疊。表盤隨着不同角度和光線帶來變化效果，散發優雅氣息。」表盤以外，腕表搭載的機芯也由以往的9S54升級至9S64，動力儲存由以往50小時提升至約72小時。「72小時的動能儲存，讓用家在周五下班放下腕表後，腕表仍有足夠動力運作，到周一上班再次戴上腕表時，仍能準確顯示時間。3日鏈（即動力儲存達72小時）機芯已成為表壇近年的大趨勢。」他解釋。

紫色日期指針呼應表盤

Big Crown指針式日曆腕表向來是Oris最受歡迎的設計，今年帶來嶄新色彩選擇和全新金屬鏈帶設計。除了搭載Calibre 403自製機芯的40毫米赤陶色或綠色表盤款，還有3款同為40毫米，搭載瑞士自動上鏈機芯的黃、紫和藍色表款。「雖然大家看官方圖片會覺得紫色款較接近藍色，但實物其實呈粉紫色調。每個表款的日期指針會按照表盤色調用上相應配色，這一點很令人欣賞，因為不是很多品牌會做到這種細節。」曾子禧認為，腕表配搭全新的運動風精鋼H形金屬鏈帶，巧妙結合拉絲和拋光效果，並搭配品牌研發的蝴蝶扣，佩戴時更為舒適。

「葡萄酒」腕表 限時發售

不少獨立品牌同樣也看準紫色潛力。HYT在2012年面世時，史無前例地將流體力學與傳統機械表融合，奠定獨特定位。品牌最近推出T1 SERIES "Millésime Edition"腕表，以簡約設計的新色表盤突顯液體顯示時間功能。他解釋：「Millésime一詞為法語，意指特定年份出產的葡萄酒，顧名思義，Millésime Edition為限時發售的表款，分別推出紫色、綠色和朱古力色款。」前兩者配搭鈦金屬表殼，後者則配搭5N紅金和黑色鈦金屬表殼，表盤上飾有緞面處理的垂直紋理，紫色款用上黑色液體指示小時。「以往HYT的腕表體積也較大，例如48、49毫米，新款則縮細至45毫米，並用上創新設計的無表耳八角形表殼設計。表冠稍為移到2時與3時之間的位置，加上表冠下方的防撞設計，更具特色。」

紫霧煙熏盤 多次燒製而成

至於一向鍾情琺瑯藝術表盤的H. Moser & Cie.，今次也為經典煙熏表盤加入紫色調，推出40毫米精鋼表殼的Endeavour Centre Seconds Concept Purple Enamel腕表。曾子禧解釋：「製作表盤時，工匠首先在白金底座上雕刻紋理，營造錘紋質感，然後將6種不同色彩的琺瑯顏料仔細清洗並細磨，再以漸層方式細緻地塗覆，以營造表盤鮮明色澤。」琺瑯大師需要耗費數小時精細調整每種色調，確保在連續燒製過程中，色彩均勻融合，不會產生顆粒。表盤必須經過多次燒製，才能創造出品牌的獨特煙熏效果：呈現深邃層次感、大明火琺瑯的透明質感，以及迷人的紫霧（Purple Haze）色彩。「品牌代表曾透露，因為工序複雜，製作表盤時的損耗甚大，可見品牌對高級製表的堅持。新表配搭紫色大捻角羚皮表帶，天鵝絨般的質感也延續表盤的顏色與質感。」腕表搭載的HMC 201自動機芯，用上品牌姊妹公司Precision Engineering AG製造的調節機構，採用雙游絲設計。開放性結構令腕表零件在表背的鏤空橋板位置一覽無遺，擺陀亦經過鏤空處理，讓大家能欣賞到傳動齒輪、中央秒針向雙向自動上鏈系統的運作。●

查詢：Grand Seiko 2722 6995 H. Moser & Cie. 2526 6122 HYT https://www.hytwatches.com Oris 9011 8916 Rolex 2249 8888

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕Jaeger-LeCoultre Franck Muller H Moser Cie. Grand Seiko 腕表

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