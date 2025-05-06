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副刊
Happy PaMa 教得樂 第552期

Happy Pa Ma

玩創校長：再反思生命教育

【明報專訊】復活節，本是基督徒慶祝耶穌復活、象徵新生與盼望的節日，但對我們德萃學校的師生和家長而言，今年卻格外沉重，因為開校以來的第一位老師、一直陪伴我們成長的副校長伍蘊寧（Ms. Ginna Ng），四月因大腸癌離世。她的離開不僅帶來巨大的哀傷，更讓我和身邊的教師、同學們再次深刻反思：我們有否真正準備好，在孩子成長的過程中，認真面對生命教育這個議題？

許多家長和教育工作者談到「生命教育」，總是強調生命的美好、希望與積極。這一面固然重要，但死亡作為人生必經階段，同樣不容忽視。尤其在華人社會，死亡往往被視為禁忌——我們習慣迴避，希望孩子永不碰觸這個主題。然而，無論我們如何逃避，死亡總會以不同形式出現，可能是長輩年老離世、親友或身邊人突發意外。因此，真正的生命教育，必須包含死亡這一環。否則，當孩子遇上親友離世時，往往因為缺乏心理準備和經驗，感到無助和困惑。死亡是人生的一部分，唯有坦然面對、學會道別，孩子才能健康成長，懂得珍惜當下。

繪本引導 養寵物學習告別

繪本作為兒童成長的重要閱讀媒介，可成為討論敏感話題的契機。現今市面上有很多高質素的兒童繪本，專門描寫生命無常、死亡哀傷，以至失去親友後的心情轉化。這些繪本往往用溫柔可愛、色彩繽紛的圖畫，配合深入淺出的故事，引導孩子理解死亡的意義。當孩子真的面對身邊人離世，家長可以回溯繪本情節，讓孩子不再感到陌生和孤單，明白到哀傷、懷念、釋懷都是生命的一部分。透過繪本，死亡不再是禁忌，而是一個可以用溫柔語言討論、面對的議題。

寵物可能是孩子第一個需要用心照顧的「家人」。選擇時，家長可根據實際能力和家庭狀况，選擇壽命較短的小動物（如魚、倉鼠、白兔、甲蟲等），或是較長壽的貓狗。飼養寵物有幾個重要的教育意義，首先，讓孩子學會「付出愛」，這種愛是單向的，不一定有等價回報。小朋友照顧寵物、餵食、清理，並不代表寵物一定會親近自己，但這正是學習無條件付出的機會。其次，當寵物離世，正是一個讓孩子親歷「死亡」的過程。家長應該在飼養寵物前就坦白告訴孩子：「寵物會有一天離開我們，這是生命的自然現象。」這種經歷，讓孩子在未來面對親友離世時，有心理預備和面對的勇氣。

安息禮與道別的儀式感

當孩子身邊有人離世時，我建議讓孩子參與安息禮、追思會等儀式。無論宗教背景如何，這些儀式的核心意義都是：讓在世者向逝者正式道別，表達感恩、思念與祝福。現實生活中，很多家長不讓孩子參加喪禮，認為可以「保護」孩子免受傷感。但缺少正式的道別，反而會讓孩子壓抑哀傷、產生困惑。參與安息禮，讓孩子明白死亡是人生必經階段，學會「道謝、道別、道愛、道歉」。這四道，是每一個人面對離別時最重要的心理步驟。

今次Ginna副校長的離世，讓我們全校深刻體會到「愛」和「陪伴」的可貴。紀念她的同時，我們都在學習：如何在有限的生命裏，把愛和關懷傳遞給身邊的每一個人。我們特意在校內設立紀念台，讓學生親手送上鮮花、禮物、留言卡，表達對副校長的懷念與感謝。這些簡單的舉動，不單是對逝者的悼念，更是給孩子一個心理釋懷的平台。最終，生命教育的目標，不止讓孩子懂得什麼是死亡，而是教他們學會珍惜、學會愛、學會感恩、學會釋懷。當我們陪伴孩子認識死亡的同時，也是教導他們勇敢面對人生的高低起伏。每一次失去，都是一次成長；每一次道別，都是一次修煉。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

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[Happy PaMa 教得樂 第552期]

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