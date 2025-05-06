明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第552期

Happy Pa Ma

A苗園圃：子女未曾向父母透露的事

【明報專訊】小時候不曾透露爸媽知道的事情是什麼？我記得媽媽理財十分謹慎，一次回家路上，我從本來要找贖給她的零錢中，取了幾塊錢給街角的乞丐，而不敢告訴她。我的弟弟帶了一隻流浪小貓回家，藏於房間沒告訴任何人，亦主要是怕媽媽反對收養，直至小貓的叫聲被她發現……這次我想分享自己從一個以家庭為主題的年度演說比賽中得知，現今子女不敢向爸媽透露的是些什麼事。

在精英主義教育制度、家長望子成龍心態仍當道的大環境下，香港父母對子女學業成績有期望，要求高分是平常事。應付繁多的課程內容，面對成績期望高的父母，其實子女招架得住嗎？有些學習潛力已開啟、進取心較強，或是未反叛願順從的青少年，即使他們做到積極應對，但以成年人常說的一句俗語「腦囟未生埋」來看，其實背後他們隱藏了真實情緒。

學生眼中真正的滿分

一名參賽學生表示，為應付公開試，爸媽要他不斷操卷，溫習或做試卷都需要使用計時器提醒；家中雪櫃還擠滿排着隊等他飲用的雞精……他沒有透露爸媽知道的是，備考過程中自己身體響起了警號，包括背誦課文時眼睛多次抽搐，專科補習時衝去廁所嘔吐，平日脫髮愈見嚴重……聽上去，初時覺得有點誇張，但聽到最後他以一句「爸媽你們常說拿到五星星，就是達到人生滿分；或者真正的滿分是當我吃早餐時不慎倒瀉飲品時，你們不會再跟我說：小心弄髒筆記」作結時，我明白他面對學業和父母期望的那種巨大精神壓力，心酸的是他感到父母關心成績，多於自己身心健康。

父母讀書至上觀念，也引致子女不敢透露一些自己曾做過的事情，例如去追星和出夜街。相信緊張子女學業的父母，都不希望他們成為追星族，把時間花在瀏覽偶像社交媒體，追蹤及參與偶像的各種活動等。有參賽學生表示自己的追星行動，特別是看偶像演唱會，必須秘密地進行。另有一班參賽的南亞裔學生，不約而同地分享他們瞞着爸媽出夜街的經歷，每人最後都會說「爸媽，真的好對不起，瞞着你……我以後不敢了」。從他們表現，可想像本地南亞裔家庭對子女出夜街是一道禁令，相信原因除了希望子女專心讀書外，還有其他社會因素考慮。

「你化妝化得醜到跟鬼一樣，一點也不自然啊！怎麼出去見人？」一名參賽學生鼓起勇氣，透過比賽告訴爸媽，以上說話曾經多麼傷害她的自尊，她希望天下父母都能夠把傷害子女的說話換成勉勵的話語。另有參賽學生受詐騙不敢告訴爸媽，怕他們笑她蠢；玩手遊課金額由數百元，不知不覺增至過萬元；為儲錢買奢侈品，放學後或深夜去便利店做兼職等，都是一些參賽學生不敢向父母透露的事。

不敢透露，綜觀以上情况，是因為子女覺得說出來不但沒幫助，反被父母怪責、忽視或冷笑。作為父母，值得反思，如何讓子女感受到無條件的愛，願意向我們分享、透露心事？

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第552期]

上 / 下一篇新聞