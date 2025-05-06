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副刊
Happy PaMa 教得樂 第552期

Happy Pa Ma

家庭有教：壓力一定有害嗎？

【明報專訊】提起壓力，大家可能會立即想起「減壓」等字眼，好像壓力是洪水猛獸，一定要將它立即趕走一樣。其實，壓力是我們面對轉變、問題和困難時，身體即時出現的自然反應。這些反應可幫助我們有效調配身體資源，打醒精神，積極面對這些外在挑戰。

例如，我們即將面對工作、測試、比賽或是自己不熟悉的環境時，身體可能會自動釋放出一種叫「腎上腺素」的神經化學物。腎上腺素可以分解體內儲備的肝醣和脂肪，令血糖濃度和脂肪酸含量上升，為身體提供一波額外的能量。這個時候，非必要器官（如：消化器官、免疫系統）的血管會收縮，我們的心跳和呼吸亦會增快，好讓身體把這些額外能量送到最需要的地方（如：關節、肌肉）。隨着我們身體和大腦進入戒備狀態，五感感官會變得更敏銳，反應亦會變得更快更準確。

在戒備狀態 反應更快

所以，壓力對我們不一定有害。相信不少家長都知道，孩子面對挑戰卻「懶懶閒」、毫不在意時，表現總是不如人意；反而，當孩子「上心」全力以赴，更容易表現出最佳狀態。心理家就經常用下圖中的倒U字形，去描述良性壓力和能力表現之間的關係。

不過，如果孩子的壓力反應太大，就可能會喘不過氣來，心好像快要從胸腔跳出來一樣。孩子亦可能會覺得頭痛、心口痛和肌肉痛。良性的壓力反應本應是短暫，如果長期受壓，孩子的身體機能可能會變差，出現記憶力減退、認知能力下降、消化不良、發育不良等情况。所以，當孩子的壓力過了「臨界點」，又沒機會紓緩下來，表現就會得愈來愈差。所以，教導孩子理解、利用和處理壓力，實在是幫助孩子成長的重要一環﹗

除了留心孩子會否有喘不過氣、肌肉疼痛等症狀之外，家長還可以留心孩子有否出現以下的行為反應，可能是孩子感到壓力的另一種表現：

˙無原因的身體不適

˙無故動怒、煩躁不安

˙對抗權威，在學校或家中與成人爭拗

˙飲食、睡眠習慣突然改變

˙社交退縮，不願和同儕共處

˙難以集中精神

˙行為倒退，出現較年幼時才有的行為

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第552期]

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