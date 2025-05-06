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Happy PaMa 教得樂 第552期

Happy Pa Ma

華德物語：意大利朝聖5300年前奧茨冰人

【明報專訊】大家好！不知道你們在復活節假期有沒有好好休息呢？在德國，復活節是一個重要的節日，學校甚至會放兩星期假。我們通常都出門旅行，打破一下日常的節奏。這次假期，我們買了歐洲之翼的盲盒機票（來回每人只需80歐元，約702港元）飛往意大利米蘭，到達後租車，一路走走停停，最終抵達意大利北部的南蒂羅爾（South Tyrol）。

南蒂羅爾 德、意文化共存

回想以往一家大小到意大利的經歷，華德爸那魁梧的身形總顯得格格不入。每次我們搭乘意大利建築裏的小電梯，或經過街道上一輛輛小巧精緻的車，再看看當地人瘦削精練的身形，都不免感慨：果然是一方水土養一方人。

而這次造訪的南蒂羅爾卻是個特別的地區，德語與意大利語並存。這是因為在歷史上，該地原屬奧匈帝國，大多數居民講德語。第一次世界大戰結束後，這片土地被劃入意大利，當時意大利政府試圖推行「意大利化」政策，限制德語的使用，引起當地德語族群反抗。經過多年爭取，南蒂羅爾在1972年獲得高度自治權，德語和意大利語都被列為官方語言。在學校、政府文件與日常生活中，兩種語言並用，是歷史衝突後文化共存的一個成功例子。對我們這些不會說意大利語的旅客來說，實在太方便了！

這次行程中，我們最期待的就是前往奧茨冰人博物館（South Tyrol Museum of Archaeology）朝聖！館內冰室保存着被認為來自5300年前的奧茨冰人（Ötzi）。這具在阿爾卑斯雪山中被發現的人體，保存度極為完整，經科學研究推測，他的生活時代約為公元前3300年，比金字塔還要古老！

模擬考古發掘 趣味學習「木乃伊」

這座4層樓的博物館完整展出他的皮衣、武器與生活工具，還以多媒體重現昔日的新聞報道與紀錄片，讓參觀者彷彿親歷其境。館內亦設有兒童互動區，孩子們可以模擬考古挖掘，寓教於樂，讓「木乃伊」與「屍體」的學習變得充滿趣味。

博物館第2層設有「禁止拍照」提示，這裏就是奧茨冰人的展示室，有一扇專門的觀察窗，讓遊客得以一窺古人的真面目。那一刻，我想起當年在大學學解剖學，教授總會提醒我們要向「大體老師」心存感恩，因此我也特別請兩兄妹向奧茨冰人致意，感謝他的存在，讓我們得以深入了解銅器時代的生活。例如，他隨身攜帶銅斧、石刀、半成品弓箭；穿著以多種動物皮毛縫製的衣物，鞋內塞滿乾草保暖，鞋面則用熊皮製作；他的樺樹皮袋裏裝有富含維他命的乾果。這些都充分展現出古人如何在高山環境中應對寒冷與疾病，並發展出適應的智慧與技巧。

篇幅有限，這趟意大利之行只能分享最印象深刻的景點。南蒂羅爾還有許多令人着迷的地方，等你們自己去發掘！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第552期]

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