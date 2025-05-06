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副刊
Happy PaMa 教得樂 第552期

Happy Pa Ma

感創航道：一「點」的力量

【明報專訊】作為大人，我們可曾真心相信過孩子擁有改變世界的力量？在這個追求效率與標準化的時代，我們是否習慣地用「正確答案」束縛孩子的想像力？當孩子猶豫不決時，我們是急於代勞，還是願意給予他們嘗試的勇氣？The Dot（《點》）這本繪本，以一句簡單卻令人深思的話——「Just make a mark and see where it takes you（只要做個記號，看看它帶你去哪裏）」——溫柔地叩問每個成人的心：我們給予孩子的，究竟是限制的框架，還是自由的翅膀？

從「我不會」到「我可以」

故事開始於一堂普通的美術課。小女孩瓦斯蒂（Vashti）面對空白的畫紙，滿臉沮喪，堅稱「我不會畫畫」。她的老師沒有批評她，也沒有示範「該怎麼畫」，而是作了一個簡單的提議：「那就畫個點吧。」瓦斯蒂不耐煩地在紙上戳了一個點，彷彿只是為了應付老師。然而，老師認真地凝視那個點，然後說：「請簽名。」

隔天，當瓦斯蒂走進教室，發現自己那個「點」被裝裱在畫框中，高高掛在老師的座位後方時，點燃了她的好奇心與鬥志。她暗自想着：「我可以畫出比這更好的點！」她開始嘗試各種不同的點——大的、小的、彩色的、漸層的，甚至用不同的媒材創作，讓點從平面跳脫成三維。最終，她的「點」系列作品在學校展覽中成為焦點，讓所有人驚歎不已。

莫扼殺嘗試的勇氣

試想，如果每個孩子在自我懷疑時，都能遇到一個願意對他們說「試試看」的大人，他們的成長軌迹會有多麼不同？一個「點」可以是一幅畫的起點，一次天馬行空的提問，可能是科學發現的開端，一場看似無意義的遊戲或許蘊藏着未來的創新。孩子天生擁有將平凡化為神奇的潛能，而成人的角色，或許只是像繪本中的老師那樣，用信任的眼神說：「我等你。」

心理學家卡爾．羅傑斯（Carl Rogers）提出「無條件積極關注」（unconditional positive regard）的概念，強調當孩子感受到被全然接納時，他們會更勇於探索自我。瓦斯蒂的老師並未評價她的第一個點「好」或「不好」，而是以行動告訴她：「你的創造值得被看見。」這種不帶批判的肯定，比任何技巧指導都更有力量。反觀現實中，我們是否常因「糾正」孩子的「錯誤」，而扼殺了他們嘗試的勇氣？

讓孩子自由飛翔

《點》這本書不僅是寫給孩子的故事，更是對成人世界的深刻提醒。現代教育往往過度強調「結果」，卻忽略「過程」的價值。當孩子畫一棵樹，我們是否會不自覺地說「樹幹應該要棕色，葉子要綠色」？當他們提出看似荒謬的想法，我們是否急於否定，而非好奇：「為什麼你會這麼想？」我們擔心孩子「走彎路」，卻忘了探索的樂趣正在於未知的驚喜。繪本中的老師示範了何謂「放手」。她沒有教瓦斯蒂「怎麼畫點」，而是給予她絕對的自由與信任。這種「不教而教」的智慧，源自對兒童內在潛能的深刻尊重。

這個故事最動人的部分，不僅在於瓦斯蒂的成長，更在於結尾的傳承。當一個小男孩羡慕地看着她的畫，怯生生地說：「我真希望我也會畫畫……」時，瓦斯蒂毫不猶豫地遞給他一支筆，重複當日老師對她說的話：「你試試看。」這一刻，創造力的火種被傳遞下去，而這正是教育最美的模樣。

文：莫蔚峰（教育大同項目經理 ）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第552期]

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