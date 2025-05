感創航道：一「點」的力量

【明報專訊】作為大人,我們可曾真心相信過孩子擁有改變世界的力量?在這個追求效率與標準化的時代,我們是否習慣地用「正確答案」束縛孩子的想像力?當孩子猶豫不決時,我們是急於代勞,還是願意給予他們嘗試的勇氣?The Dot(《點》)這本繪本,以一句簡單卻令人深思的話——「Just make a mark and see where it takes you(只要做個記號,看看它帶你去哪裏)」——溫柔地叩問每個成人的心:我們給予孩子的,究竟是限制的框架,還是自由的翅膀?