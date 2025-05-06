明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第552期

Happy Pa Ma

國際親子台：獨特的你最好

【明報專訊】早前學校推薦大女兒（雪雪）參加大型作文比賽，參賽模式是所有參賽者齊集試場，大會即時公布題目，限1小時內作賽。喜出望外，雪雪在初賽中脫穎而出，順利進入決賽，並有幸獲得獎項。

學校為了鼓勵雪雪，邀請她在早會上分享參賽心得與經驗，我也因為這個安排，有機會從教師錄影給我的片段中，聽到她當下看到題目時的內心想法，最重要是，其實她到底寫了什麼。比賽題目很抽象，就只給大家一幅圖畫「看圖作文」。他們的組別獲發的圖片是一幅有很多朵不同大小的紅花的圖。小朋友細心觀察後，就在限時之內自定題目作答。

飽受排擠 不屈服

她最後選了《獨特的它最好》為題，她分享自己在觀察題目時，看到其中一朵紅花的旁邊，有一塊綠葉子，這是它與其他紅花有所不同的地方。因着這個觀察，她下筆時就依想像創作。雪雪在文中描述因為那紅花與眾不同，而飽受排擠，但那朵花沒有屈服。最後不同的花發現，這樣鬥下去也沒有意義，於是就沒有再欺負那朵有葉子的紅花。而那朵特別的花，也因為自己的特質，吸引了更多人的關注與欣賞。

她在台上是這樣跟大家分享結語的：「每個人的想法都是獨一無二的，不要害怕跟別人不一樣，因為你的故事，也許就是最精彩的一篇。」

我聽後心生佩服，這真的是作為父母的當頭棒喝。雪雪從來內斂害羞，也許在她眼中，自己有時就是那朵紅花。她看到自己的不同，但沒有心生自卑，只是繼續默默地做自己。我猜想，也許她也有試過被其他紅花針對或不喜歡，不過她沒有大聲疾呼，而是溫柔地用文字，靜靜地跟大家分享人生道理。

的確，當我們發現自己跟別人不一樣時，我們第一個反應是什麼？即使是大人，有時也會害怕自己跟別人不同，更遑論自己的孩子跟其他人不一樣。我們生怕孩子的成長步伐跟別人有差距，擔心太遲開口說話會落後；同時又怕性格內向、不懂人情世故很吃虧，更會羡慕可以好好跟別人打成一片的孩子。我們認為跟上這些標準，才是正常。

不需要跟別人一樣

但，其實為什麼我們需要孩子一式一樣地成長呢？

當年我出版第一本家長書《跟孩子說OK》，內容強調孩子可以有99種不同的可能，即使孩子跟我們想像中不一樣，跟大多數人有所不同，也要尊重每個孩子的獨特處。作為父母，我們可以告訴他們這是可以的 （It's OK） ，讓他們有自信繼續尋找屬於自己的路。孩子不需要跟別人一樣，只要保持初心，做真實的自己就可以了。

當時書中的內容是雪雪1歲開始，我把跟她成長的反思，一點一滴記下來而寫成的。今年，她10歲了，謝謝你用行動告訴我。這10年來，你願意相信「獨特的你，最好」。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第552期]

相關字詞﹕親子筆陣 Hello Bonnie 國際親子台

上 / 下一篇新聞