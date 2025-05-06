國際親子台：獨特的你最好

學校為了鼓勵雪雪，邀請她在早會上分享參賽心得與經驗，我也因為這個安排，有機會從教師錄影給我的片段中，聽到她當下看到題目時的內心想法，最重要是，其實她到底寫了什麼。比賽題目很抽象，就只給大家一幅圖畫「看圖作文」。他們的組別獲發的圖片是一幅有很多朵不同大小的紅花的圖。小朋友細心觀察後，就在限時之內自定題目作答。

飽受排擠 不屈服

她最後選了《獨特的它最好》為題，她分享自己在觀察題目時，看到其中一朵紅花的旁邊，有一塊綠葉子，這是它與其他紅花有所不同的地方。因着這個觀察，她下筆時就依想像創作。雪雪在文中描述因為那紅花與眾不同，而飽受排擠，但那朵花沒有屈服。最後不同的花發現，這樣鬥下去也沒有意義，於是就沒有再欺負那朵有葉子的紅花。而那朵特別的花，也因為自己的特質，吸引了更多人的關注與欣賞。

她在台上是這樣跟大家分享結語的：「每個人的想法都是獨一無二的，不要害怕跟別人不一樣，因為你的故事，也許就是最精彩的一篇。」

我聽後心生佩服，這真的是作為父母的當頭棒喝。雪雪從來內斂害羞，也許在她眼中，自己有時就是那朵紅花。她看到自己的不同，但沒有心生自卑，只是繼續默默地做自己。我猜想，也許她也有試過被其他紅花針對或不喜歡，不過她沒有大聲疾呼，而是溫柔地用文字，靜靜地跟大家分享人生道理。

的確，當我們發現自己跟別人不一樣時，我們第一個反應是什麼？即使是大人，有時也會害怕自己跟別人不同，更遑論自己的孩子跟其他人不一樣。我們生怕孩子的成長步伐跟別人有差距，擔心太遲開口說話會落後；同時又怕性格內向、不懂人情世故很吃虧，更會羡慕可以好好跟別人打成一片的孩子。我們認為跟上這些標準，才是正常。

不需要跟別人一樣

但，其實為什麼我們需要孩子一式一樣地成長呢？

當年我出版第一本家長書《跟孩子說OK》，內容強調孩子可以有99種不同的可能，即使孩子跟我們想像中不一樣，跟大多數人有所不同，也要尊重每個孩子的獨特處。作為父母，我們可以告訴他們這是可以的 （It's OK） ，讓他們有自信繼續尋找屬於自己的路。孩子不需要跟別人一樣，只要保持初心，做真實的自己就可以了。

當時書中的內容是雪雪1歲開始，我把跟她成長的反思，一點一滴記下來而寫成的。今年，她10歲了，謝謝你用行動告訴我。這10年來，你願意相信「獨特的你，最好」。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第552期]