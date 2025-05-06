解鎖孩子心：「我是重要的」

她說：「我大學畢業那天，父母說因為要開舖，所以沒有出席我的畢業典禮，只是到學校和我拍了幾張照片就走了。」

「我的父母是做小生意的，我明白他們要工作，所以不能出席，但確實心裏不是味兒。」

「當然心裏有些投訴的聲音，畢業典禮只是數小時的事情，數小時也不能抽空嗎？」

說着說着，她有點眼泛淚光。

我問：「那你知道你的內心經歷了什麼嗎？」

她搖搖頭。我說：「你這個經歷，我聽到的有四層的意思，也更明白你內心的渴想。」

「第一層，你說了一件事情，就是父母沒有出席你的畢業典禮。」

「第二層，是你的心情，你覺得不是味兒，百感交集，因為你既體諒父母要工作，但又希望父母可以見證你完成大學的階段，所以你感到有點失落。」

「第三層，你希望經歷父母願意花時間在你身上，而他們覺得值得的。」

「第四層，你渴想經歷自己在父母心中是重要的，過程中如果感覺父母有安慰，有簡單的喜悅，你心裏也會經歷一份滿足感。」

渴望從互動中獲滿足感

這名年輕人，渴望經歷的是雙向的關係。那裏會有從關係互動而來的滿足感，彼此會覺得自己是重要的，被愛的，是值得被珍惜和重視的一個人，自己的存在能為身邊的人帶來一種簡單的歡愉和喜悅，而不是負累和包袱。

當我一直翻譯她心底的渴想時，她說：「以前覺得自己像個半透明人，時常會被忽略，覺得自己存在感低。我想，在很多關係裏，我在尋找的就是這種『我是重要的』感覺。」

為了經歷自己是重要的、被專注的、被需要的，所以她以過分討好和遷就的模式與人互動，過程沒有了界線，沒有了自己，甚至連為自己發聲的聲音，也逐漸消逝在恐懼和不安當中，所以很多時候她經歷的是互相消耗的關係，而不是互相滋養的關係。

聽見說話背後深層意思

在很多的家長講座，我都會分享積極聆聽這個技巧。有時家長會告訴我，與這代孩子溝通很困難。對於這代孩子來說，他們渴想的溝通不止是事情層面而已，而是有人能夠聽見他們表層的說話、行為或情緒背後的意思，彼此有簡單卻深入的交流。

真正有溝通的狀態，就是我們能夠聽見，孩子第一層信息背後，他們心底的渴想。

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文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者。

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[Happy PaMa 教得樂 第552期]