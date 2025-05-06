明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第552期

Happy Pa Ma

母親節快樂．朱薰：溝通代替命令 拒孩子變「混沌少年」

【明報專訊】每逢周日下午，電台DJ朱薰都會在商台節目《兒童適宜》內，與不同年齡的小朋友大談兒童話題。加入電台多年的她，一頭紅髮加個性穿搭是獨特標誌，不告訴你的話，你未必知道她和丈夫育有一對子女。

12年前，朱薰由潮人變潮媽，她一直拒絕以傳統威權教養方法育兒，選擇以朋友方式與子女相處，與孩子並肩探索世界。「由小到大我把他們當作朋友，就是不想他們有一天像Adolescence（《混沌少年時》）的少年一樣回家躲在房間關上門，或有『我不想同老餅傾偈』的想法。」母親節前夕，朱薰一家來到《明報》，記者眼見兩個孩子與父母依然「雞啄唔斷」，足見她的努力沒白費。

文︰顏燕雯

朱薰與音樂製作人譚健榮（Kean）育有一對分別12及8歲的子女譚永之（之仔）和譚在之（妹之），自從當了媽媽後，她一直活躍於城中大小親子活動，又常在社交媒體分享家庭生活點滴，加上她主持的電台節目《兒童適宜》，內容均主要圍繞與小朋友有關的話題，自然成為了親子界的KOL。朱薰「百足咁多爪」，要跟她度期訪問並不容易，夾好日子，又發現原來當天兩兄妹早上要回校參與學習成果展覽，之後又要到尖沙嘴參加「香港流行文化節2025」，來到明報受訪已是當天的第三個行程，難得兩兄妹依然精神抖擻，拍照時更興奮地自創「甫士」。看着一對寶貝如此快樂，身為父母即使多忙多倦也撐得下去，朱薰坦言做媽媽最疲累最辛苦，「不過我覺得這個年代的媽媽就是這樣，要同時兼顧工作和家庭，絕對是『耐力戰』」。

習慣向子女解說 訓練邏輯思考

之仔和妹之就讀救恩學校（小學部），學校早前舉辦「增潤學習周成果展」，每年級的學生均會負責一個題目，大家分組蒐集資料、製作展示壁報，最後在成果展中向家長和來賓介紹和分享。念六年級的之仔負責的題目為世界公民，他與組員負責「經濟與金融」，主題包括近期最熱門的關稅戰和地緣政治等，之仔表示與同學準備了3個月，當中過程既開心也辛苦。對小學生來說這些題目或許有點深奧，連媽媽朱薰聽到時都說：「我唔識㗎！我聽他說罷也不太明，但又從他口中了解多一點點。」雖然未必全然明白兒子負責的主題，但她依然十分欣賞學校這個每年一度的活動，因為學生由小組討論製作方向到怎樣向嘉賓匯報等，都是他們一手一腳完成，是個很難得的體驗。

朱薰回想當年為兩兄妹選校時，國際學校是她的初心之選，「我選校目標是開心、不催谷，不想將來因功課問題而影響親子關係，因為那是我一直努力建立的。後來參加了學校（救恩）開放日，感到那裏很有愛，很希望仔女能在這氛圍中成長，而非只着重學術成績」。她指當時之仔大部分要好的幼稚園同學都升上國際學校，要孩子了解媽媽的選擇，並不容易，「或許是職業病（愛說話），我喜歡向他解釋為何我有這樣的想法，因為若他們不了解背後原因，他們是不會容易被說服的」。除了選校，平日朱薰習慣凡事都會與兄妹倆商討，「任何事我都會跟他們解說，即使小時候帶他們到超市看到蘋果，我也會告訴他們那是由農夫種出來，要經過怎樣的程序才來到超巿。或者有人說他們這麼小不明白，我只是在嘥口水，但這其實是一種習慣，也可訓練他們的邏輯思考」。她亦從不跟子女說「唔得」、「你要咁樣咁樣」，而是改為解釋：「為何我不想你這樣做」，「我要他們明白每個選擇最終的後果，他們選擇後便要自己承擔」。

樂於分享 兄妹相親相愛

都說關係是雙向的。也許因為朱薰什麼事都樂意跟子女分享，孩子亦非常願意把日常瑣事告訴媽媽，「哥哥現在已是少年，我也想過他會否不再願意跟我分享那麼多，但原來是不會的。由小到大，我把他們當作朋友，就是不想他們有一天像Adolescence的少年一樣回家躲在房間關上門，或有『我不想同老餅傾偈』的想法」。朱薰承認隨着孩子們成長，教養方式也需要調整，「我發現由五年級開始，跟哥哥的溝通方式要有不同，他們未必想聽你長篇大論，所以說話需要更精簡和直接。當然我也是在不斷揣摩之中，畢竟做家長就是要不斷學習，也沒有學滿師的一天」。

養兒一百歲，長憂九十九。朱薰深明這個道理，她雖然感激子女愛惜媽媽，但更希望看到兩兄妹能夠相親相愛。「我常告訴他們，終有一天我和爸爸會不在，因此你們兄妹之間的聯繫尤為重要。」她分享了一個溫馨的故事，「妹妹在學校儲夠了獎勵分數後，本來選了一個自己喜歡的禮物，但最後還是選擇另一個哥哥喜歡的漫畫角色，慶祝哥哥考完呈分試，之後還很着急地不斷查問禮物換到了沒有」。媽媽說時臉上甜絲絲，因為她看到孩子們已慢慢學會關心和支持彼此，對朱薰來說，手足之間的情誼，應該比一份貴重的母親節禮物來得更有意義。

[Happy PaMa 教得樂 第552期]

上 / 下一篇新聞