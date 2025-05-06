雞尾酒帶路遊玉里 花蓮橋上一腳跨越兩板塊

8小時「微醺旅圖」 雞尾酒會友

厭倦了匆忙的都市節奏嗎？不如飛到花蓮，前往玉里來個周末小旅行，參加一場以雞尾酒為主題的在地之旅「微醺Bar！縱谷」。玉里位於花東縱谷中段，可欣賞秀姑巒溪、中央山脈與海岸山脈等壯麗自然美景，加上農業十分發達，盛產稻米、文旦柚子、西瓜、金針、火龍果、愛玉子及茶葉等。當地聚有閩南人、客家人，以及阿美族、平埔族及布農族等多個族群，近年陸續有年輕人移居玉里，還成立移居實驗事推廣玉里文化。他們發起一個深度微醺旅遊體驗計劃，將玉里秀姑巒溪縱谷一帶的店舖串連成一張「微醺旅圖」，透過多杯「微醺特調」的雞尾酒來說好玉里故事。

在這個長達8小時的「微醺Bar！縱谷」在地體驗旅程，大家先於玉里火車站集合，跟着走訪8個地方，一邊享用每個地方的專屬雞尾酒，一邊細聽箇中故事，還會參與體驗活動、欣賞秀姑巒溪縱谷裏的景點，內容豐富。

第一站：玫瑰咖啡酒 訴說「愛情模樣」

記者早前體驗了部分行程，走訪了3家特色店家和1處景點。第一站來到精品咖啡店「誠家綠葉」，兩層高的白色建築，甫進門，店內的貓咪們慵懶地打量着遊客，空氣中瀰漫着咖啡香。店內提供淺焙至中焙的精品咖啡及甜品，配合專為「微醺Bar！縱谷」而設計的「愛情模樣」玫瑰咖啡酒，訴說店主阿誠與太太的愛情故事。

兩人於溫哥華相識相戀，以玫瑰傳情。他們原本過着丁客族生活（DINK，指雙薪無孩夫妻），卻因意外懷孕而重新思考人生。二人最終決定落腳玉里，展開全新的咖啡人生。呷一口玫瑰咖啡酒，玫瑰花香在舌尖綻放，配搭微酸而柔軟的招牌作「檸檬生乳酪蛋糕」，特別滋味。

第二站：亞洲唯一跨板塊橋

小酌過後，大約步行半小時便到達百年舊鐵路橋樑「秀姑巒溪橋」，中間正是歐亞板塊及菲律賓海板塊的交界線，是亞洲唯一、世界唯二可橫跨兩大板塊的橋樑。橋面稍為隆起，站在上面拍照，非常特別！此處亦是玉富自行車道的其中一段，吸引不少人踩着單車來跨越板塊，記者到訪當日還遇上徙步環島遊的遊客來拍照留念呢！

第三站：玉里麵×金針氣泡酒 細味鄉情

回到玉里車站，附近有家「秋月食堂」，由原住民平埔族人李文瑞創造的夢想基地。李文瑞曾在台北從事旅遊業，後來回歸故里想尋找家的記憶，希望打造一個結合咖啡、食堂與商店的複合空間。食堂內放滿黑膠唱片等舊物，洋溢濃厚懷舊氣息，同時亦出售金針花氣泡飲、無硫金針等當地農產品，還有原住民工藝品，推動當地農產品與工藝品。

食堂菜式大多源自李文瑞回憶中的味道。他分享招牌菜「玉里麵湯麵」的背後故事，昔日玉里鎮「河東地區」的居民搭巴士、購物或是回鄉時，回家前會先來一碗玉里麵，久而久之，便成為當地人的comfort food之一。他的玉里麵，湯底乃柴燒慢熬而成，骨湯清甜，麵條Q彈，搭配韭菜、豆芽、葱油和幾片瘦肉，樸實清香。還可以加點自製米酒泡小辣椒，辛辣又醒胃，搭配以金針為主角的氣泡雞尾酒「生命之煙」，酒體入口清爽，金針乾碎灑在酒上，其酒香呼應玉里麵的清甜，想感受玉里人的生活日常，必點！

第四站：體驗「洗愛玉」 配腐乳吃夠地道

記者最後一站，來到面積有近3萬平方米的范家愛玉園，探索台式茶飲熱門配料愛玉果凍的原材料——愛玉（愛玉子）的故事。原來愛玉並非以木薯粉或大菜製作，亦非化學物質，全是來自種子的天然果膠。

范家愛玉園由范振海（Frank）與太太曾美雲共同經營，Frank畢業於農業經濟系，曾在香港的外資公司工作，退休後回鄉務農。他曾種植肉桂，後來轉攻愛玉，立志讓台灣愛玉像新西蘭奇異果一樣揚名國際。經Frank解說後，記者才知道愛玉果原來有分雌雄，依靠一種比螞蟻還要細小的愛玉小蜂進入雌雄果之間授粉。授粉成功後結為細小的果實「瘦果」，俗稱「愛玉（愛玉子）」，也是

製作愛玉果凍的原材料。他還透露愛玉小蜂離開台灣便難以存活，因此想吃新鮮製作的愛玉果凍，便要到台灣了！

Frank還現場教導參加者DIY愛玉果凍，原來秘密在於搓洗愛玉！種子放進網袋後，將袋放進室溫食用水中不斷搓揉和擠壓，出現黏滑的凝膠，放置一會便凝結成淡黃色的果凍。記者即場品嘗新鮮愛玉果凍配花生碎，喜歡的話，還可跟當地人一樣搭配腐乳，鹹鹹香香，別有一番味。園區的專屬雞尾酒Last Home，含有愛玉果凍與月桃，清甜爽口，與腐乳愛玉果凍的味道意外地合拍。

這趟短暫的「微醺Bar！縱谷」旅程，嘗的不止是酒，更是玉里的人、情、事，既有平凡長情的愛，亦有回鄉築夢的勇氣，還有對愛玉的執著和堅持。剩下的雞尾酒，就留待你親自到玉里來發掘了！●

移居實驗事：8小時「微醺Bar！縱谷」

收費：每位3980新台幣（約995港元）

網址：www.eglab193.com

誠家綠葉

fb：cornercafehomestay

秋月食堂

fb：ChiuYuehBistro

范家愛玉園

fb：t.ly/MyfTR

● 旅遊錦囊

入境要求：符合資格的香港居民可網上申請電子入出境許可證，網址：bit.ly/3YTBkef

匯率：100新台幣約兌25港元

航班：5月香港往返花蓮機票，香港快運1041港元起（包行李，連稅）

前往玉里交通：花蓮火車站乘火車至玉里站，約1小時

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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