東聲：「夾心」照顧者 做義工尋回生活意義

Yvonne回憶，疫情嚴峻時，她被迫在家工作，但缺乏合適設備，公司政策多變，壓力倍增。同時令她心力交瘁的，是一對高齡父母的狀况。住在院舍的爸爸因防疫政策無法探訪，她只能通過電話了解情况；獨居的媽媽因長期缺乏社交，開始出現認知障礙症，記性變差、情緒不穩，在家中開爐忘記關火。「每天醒來，腦子裏全是擔憂，覺得自己像一根繃到極限的橡皮筋。」長期高壓下，她的身心健康亮起紅燈，最終決定提早退休，專心照顧媽媽。

助認知障礙症長者打開記憶之門

脫離職場後，Yvonne一度陷入迷惘，直到看到「優遊舍×智趣遊」計劃招募義工的海報，留意到計劃專為認知障礙症長者提供服務，想起自己有照顧認知障礙症長者的經驗，決定一試。加入後，她接受專業培訓，協助策劃適合認知障礙症長者的懷舊旅行路線，發現長者對舊日香港的記憶異常清晰，每當看到老店舖、舊街景，便會興奮地分享故事，而她也從中聽到許多歷史趣聞。

最讓她難忘的是參與計劃下的天台種植活動，通過種植香草、蔬菜刺激長者的五感，從而減緩退化。有一次，她陪同長者到天台摘取收成，一個平日沉默的伯伯看到柑桔樹時，突然眼睛一亮，喃喃道：「這棵柑桔以前我都有種，好酸！」隨後主動分享種植往事。這讓她深刻體會到，簡單的自然體驗能成為打開記憶之門的鑰匙。

「以前擔心退休後無所事事，現在反而比工作時更忙、更有成就感！」Yvonne笑道。優遊舍不僅提供義工活動，更讓長者重新定義自我價值。

優遊舍

查詢：2967 9211（電話）、6340 3019（WhatsApp）

文：黃姑娘（東華三院 方樹泉長者地區中心副主任）

（東華三院長者服務的長者、護老者、義工、導師、社工，分享樂活及心聲）

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