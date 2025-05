揪出長者跌倒「隱形殺手」

意外跌倒是長者大忌。我當老人科醫生這麼多年,見過不少因意外跌倒而受傷的個案;有追巴士趴低、濕街市滑倒、行山摔倒、泳池旁跣腳、「失魂魚」碰撞、樓梯間踩空等。根據香港衛生署統計,每年約30%的65歲以上長者曾跌倒受傷,其中10%導致嚴重損傷。

星期天醒來,慢條斯理,泡一壺龍井茶,享受晨光的美好。撥弄着手機,發現同學群組中有好幾個未閱信息。慢慢撳來看,第一條衝進來的竟是:Dear family and friends, with a heavy heart, I would like to share some news with you……噢,怎麼了!用沉重心情來分享的消息,一定好不到哪裏,但我仍然沉着氣看下去。

發信息的是老同學「車仔」的太太,內容大致是:阿車上周在後花園魚池旁不慎跌倒,頭部撞擊地面並陷入昏迷。送往醫院後,一直留在深切治療部(ICU)。由於去年做了心臟手術,他一直服用抗血小板藥物,藥物副作用加上猛烈撞擊力,腦部出血變得非常嚴重。儘管醫療團隊全力救治,他始終未能恢復意識,無法醒來……「今周五,阿車在我們一家大小陪伴下,安然離世。縱然是極之不捨,但我仍想藉此感謝曾與他結緣的各位好友。」

唉,上月我和車仔見面時,他還喜孜孜地說:「退休大計終於落實啦!」自去年始,他已逐步減少工作,由一星期工作6天減至4天,再減至2天。他告知:到今年5月,就會全面退休,享受人生。記得他曾鄭重吩咐我:「阿福,我約定你5月飲茶。到時我大把時間,你話邊一日就邊日,幾多點就幾多點。記住啦!千祈唔好甩底啊!」言猶在耳,怎麼會是他先甩底呢!

一跌元氣大傷 隨時傷殘、死亡

意外跌倒真是人生下半場的大敵!本來行得走得,活動自如,怎知意外跌倒一次便隨時終身傷殘,甚至死亡。我剛接收一名病人,雖已80歲,但因他經常運動,每周都會行山及打乒乓波,身體一向硬朗;怎知一天外出時,在屋苑樓梯上踏空了一腳,胸口撞上了花槽石壆,人就昏了過去。送進醫院,即時做了肋骨接駁手術。因斷裂肋骨傷及血管,導致胸腔出血及有積血現象。雖然術後情况已穩定,但元氣大傷,康復之路將十分漫長。

跌倒意外可發生在室外或室內。在家居跌倒者,或者身體原本已是較弱;而數據顯示在戶外跌倒的個案當中,就算原本行動自如、生活自理的長者,一經跌倒,便會骨折傷殘,有些甚至要長期臥牀,永久失能。所以,跌倒對年輕人來說可能只是小事,但對長者影響卻絕對不容忽視。

腳底「感應器」老舊 藥物或致眩暈

然而,為何老年人容易跌倒呢?從醫學角度來看,與多重系統退化密切相關。年齡增長促使身體機能逐漸退化,老年人跌倒風險便隨之增加。首先,肌肉量與肌力流失(如肌少症)會讓步伐變得不穩,平衡感變差;其次,視力退化(如白內障、青光眼)可能影響對環境障礙物的判斷;而關節炎或神經病變(如糖尿病、周邊神經病變)也會減弱雙腳的感知能力。

還有一個「隱形殺手」——本體感覺退化,即腳底神經像老舊的感應器,無法即時回傳地面高低信息給大腦,我們便容易跌倒。此外,若合併慢性病如柏金遜症或糖尿病周邊神經病變,風險倍增。值得注意的是,許多藥物如鎮靜劑、利尿劑會造成脫水或低血壓,門診中約三成長輩跌倒都與用藥相關,卻常被忽略。當然,外在因素也不容忽視,例如居家照明不足、地板濕滑、雜物堆放,都可能成為潛在危險。既然如此,預防跌倒便是我們人生下半場的功課。既是功課,便應該勤做及必做。

強化身體機能 增肌練平衡力

首先,強化身體機能,多做增肌訓練。

隨着年齡增長,下肢肌肉及腹背核心肌肉往往高速流失。缺乏以上肌力,我們便容易跌倒。故此,定期做低強度肌肉及平衡力訓練至為重要。肌力訓練不是要練成健美選手,而是讓肌肉足以應付日常危機。所以,重點在功能訓練。做一些簡單的坐立練習,比如:

.從椅子站起來時,刻意放慢速度,訓練大腿前側肌肉控制力(雖是簡單,但必須持之以恆)

.到戶外散步,每日保持步行1萬步(要以個人健康狀况定下步數目標)

.到健身室做器械肌力訓練(有合資格健身教練指導為佳)

.到泳池做阻力訓練,如水中步行、扶池踢腳(以我個人經驗,這是最能紓緩坐骨神經痛的運動之一)

.練習太極拳,尤其是「雲手」等緩慢轉移重心的動作,亦能同時鍛煉核心肌群與平衡感(研究顯示可降低58%跌倒風險)

.跳健康舞

聰明服藥 利尿劑早晨食

其次,服用藥物,智慧不可少。

不同藥物有不同療效,同時亦有不同副作用。用藥時,我們總要平衡療效與風險。有些藥物容易引致眩暈,有些抗凝血藥物在患者跌倒後,會增加嚴重出血併發症的風險。所以服藥前,我們務必詢問清楚其副作用。慢性病或需長期服藥患者,可於覆診時與醫生討論調整藥物,避免副作用影響行動安全。留意服用藥物守則,亦可大大減低跌倒風險。簡單細節如利尿劑應在早晨服用,避免夜尿增加跌倒風險;安眠藥嚴格遵守「上牀前才服用」原則等,都有助避開服藥地雷。

打造安全家居 鞋子防滑無損

第三,家居環境要安全,戶外行走要留神。

曾聽一名骨科同行說:「很多跌倒,其實都是環境設計上出錯。」環境是否安全與長者意外跌倒有重要關連,首先要留意的就是家居安全,濕滑的浴室、昏暗的樓梯、鬆動的地氈,甚至一雙鞋底磨平的拖鞋,都可能成為隱患。因此,我們必定要打造一個安全居家環境。浴室加裝防滑墊、扶手或選用淋浴椅;室內燈光要明亮,可在走廊裝夜燈,或在牀邊、廁所門檻加裝感應燈,避免半夜摸黑時跌倒;還有及時修理鬆動的地氈邊角。家具亦應留意,到了人生下半場,我們或許要更換不適用的家俬,梳化和牀的高度應與膝蓋同高,可讓起來時更為容易;茶几最好選圓角且固定不滑動的款式。

室外安全同樣重要,因為很多較為嚴重意外都是在戶外跌倒。行山時,長者可選擇較為平坦的路線,要量力而為。落雨時,倒不如行行商場「櫥窗購物」。至於行走室外梯級時,最緊要注意扶手,不要在沒有扶手的中央上落。另外,我們的一雙鞋子亦是十分重要。要穿著合適及安全的鞋,定期檢查鞋底及鞋踭,如有損壞務必盡快替換。現在有很多防滑易穿的鞋子,款式新穎。我就是這樣頻頻買新鞋啊!

善用輔助工具 及早補鈣、維D

另外,善用輔助工具及檢查測試。往不太熟悉或人多地方,可使用合適拐杖或助行器,分擔身體負重,減低意外風險。必要時,可透過骨密度檢測(DXA掃描)評估骨折風險。記着及早補充鈣質與維他命D,也是保護骨骼健康的方法!

只要我們多加留意及預防,跌倒風險可大大降低。下次體檢時,請醫生幫你做個簡單平衡測試。讓我們用科學的防護措施,繼續享受散步、旅行、含飴弄孫的美好時光。大家活得精彩也要活得穩陣。

■梁萬福

(老人科專科醫生,一直從事老年醫學及老年學研究,積極參與義務工作,從醫管局退休,仍不遺餘力推動長者健康教育及醫療服務。)

文:梁萬福

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網:health.mingpao.com

電郵:feature@mingpao.com

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)