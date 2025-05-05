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人生下半場

健康

揪出長者跌倒「隱形殺手」

【明報專訊】手機群組傳來噩耗，老同學上周在後花園不慎跌倒，腦部出血，經救治始終未能恢復意識，最終離世……

意外跌倒是長者大忌。我當老人科醫生這麼多年，見過不少因意外跌倒而受傷的個案；有追巴士趴低、濕街市滑倒、行山摔倒、泳池旁跣腳、「失魂魚」碰撞、樓梯間踩空等。根據香港衛生署統計，每年約30%的65歲以上長者曾跌倒受傷，其中10%導致嚴重損傷。

星期天醒來，慢條斯理，泡一壺龍井茶，享受晨光的美好。撥弄着手機，發現同學群組中有好幾個未閱信息。慢慢撳來看，第一條衝進來的竟是：Dear family and friends, with a heavy heart, I would like to share some news with you……噢，怎麼了！用沉重心情來分享的消息，一定好不到哪裏，但我仍然沉着氣看下去。

發信息的是老同學「車仔」的太太，內容大致是：阿車上周在後花園魚池旁不慎跌倒，頭部撞擊地面並陷入昏迷。送往醫院後，一直留在深切治療部（ICU）。由於去年做了心臟手術，他一直服用抗血小板藥物，藥物副作用加上猛烈撞擊力，腦部出血變得非常嚴重。儘管醫療團隊全力救治，他始終未能恢復意識，無法醒來……「今周五，阿車在我們一家大小陪伴下，安然離世。縱然是極之不捨，但我仍想藉此感謝曾與他結緣的各位好友。」

唉，上月我和車仔見面時，他還喜孜孜地說：「退休大計終於落實啦！」自去年始，他已逐步減少工作，由一星期工作6天減至4天，再減至2天。他告知：到今年5月，就會全面退休，享受人生。記得他曾鄭重吩咐我：「阿福，我約定你5月飲茶。到時我大把時間，你話邊一日就邊日，幾多點就幾多點。記住啦！千祈唔好甩底啊！」言猶在耳，怎麼會是他先甩底呢！

一跌元氣大傷 隨時傷殘、死亡

意外跌倒真是人生下半場的大敵！本來行得走得，活動自如，怎知意外跌倒一次便隨時終身傷殘，甚至死亡。我剛接收一名病人，雖已80歲，但因他經常運動，每周都會行山及打乒乓波，身體一向硬朗；怎知一天外出時，在屋苑樓梯上踏空了一腳，胸口撞上了花槽石壆，人就昏了過去。送進醫院，即時做了肋骨接駁手術。因斷裂肋骨傷及血管，導致胸腔出血及有積血現象。雖然術後情况已穩定，但元氣大傷，康復之路將十分漫長。

跌倒意外可發生在室外或室內。在家居跌倒者，或者身體原本已是較弱；而數據顯示在戶外跌倒的個案當中，就算原本行動自如、生活自理的長者，一經跌倒，便會骨折傷殘，有些甚至要長期臥牀，永久失能。所以，跌倒對年輕人來說可能只是小事，但對長者影響卻絕對不容忽視。

腳底「感應器」老舊 藥物或致眩暈

然而，為何老年人容易跌倒呢？從醫學角度來看，與多重系統退化密切相關。年齡增長促使身體機能逐漸退化，老年人跌倒風險便隨之增加。首先，肌肉量與肌力流失（如肌少症）會讓步伐變得不穩，平衡感變差；其次，視力退化（如白內障、青光眼）可能影響對環境障礙物的判斷；而關節炎或神經病變（如糖尿病、周邊神經病變）也會減弱雙腳的感知能力。

還有一個「隱形殺手」——本體感覺退化，即腳底神經像老舊的感應器，無法即時回傳地面高低信息給大腦，我們便容易跌倒。此外，若合併慢性病如柏金遜症或糖尿病周邊神經病變，風險倍增。值得注意的是，許多藥物如鎮靜劑、利尿劑會造成脫水或低血壓，門診中約三成長輩跌倒都與用藥相關，卻常被忽略。當然，外在因素也不容忽視，例如居家照明不足、地板濕滑、雜物堆放，都可能成為潛在危險。既然如此，預防跌倒便是我們人生下半場的功課。既是功課，便應該勤做及必做。

強化身體機能 增肌練平衡力

首先，強化身體機能，多做增肌訓練。

隨着年齡增長，下肢肌肉及腹背核心肌肉往往高速流失。缺乏以上肌力，我們便容易跌倒。故此，定期做低強度肌肉及平衡力訓練至為重要。肌力訓練不是要練成健美選手，而是讓肌肉足以應付日常危機。所以，重點在功能訓練。做一些簡單的坐立練習，比如：

．從椅子站起來時，刻意放慢速度，訓練大腿前側肌肉控制力（雖是簡單，但必須持之以恆）

．到戶外散步，每日保持步行1萬步（要以個人健康狀况定下步數目標）

．到健身室做器械肌力訓練（有合資格健身教練指導為佳）

．到泳池做阻力訓練，如水中步行、扶池踢腳（以我個人經驗，這是最能紓緩坐骨神經痛的運動之一）

．練習太極拳，尤其是「雲手」等緩慢轉移重心的動作，亦能同時鍛煉核心肌群與平衡感（研究顯示可降低58%跌倒風險）

．跳健康舞

聰明服藥 利尿劑早晨食

其次，服用藥物，智慧不可少。

不同藥物有不同療效，同時亦有不同副作用。用藥時，我們總要平衡療效與風險。有些藥物容易引致眩暈，有些抗凝血藥物在患者跌倒後，會增加嚴重出血併發症的風險。所以服藥前，我們務必詢問清楚其副作用。慢性病或需長期服藥患者，可於覆診時與醫生討論調整藥物，避免副作用影響行動安全。留意服用藥物守則，亦可大大減低跌倒風險。簡單細節如利尿劑應在早晨服用，避免夜尿增加跌倒風險；安眠藥嚴格遵守「上牀前才服用」原則等，都有助避開服藥地雷。

打造安全家居 鞋子防滑無損

第三，家居環境要安全，戶外行走要留神。

曾聽一名骨科同行說：「很多跌倒，其實都是環境設計上出錯。」環境是否安全與長者意外跌倒有重要關連，首先要留意的就是家居安全，濕滑的浴室、昏暗的樓梯、鬆動的地氈，甚至一雙鞋底磨平的拖鞋，都可能成為隱患。因此，我們必定要打造一個安全居家環境。浴室加裝防滑墊、扶手或選用淋浴椅；室內燈光要明亮，可在走廊裝夜燈，或在牀邊、廁所門檻加裝感應燈，避免半夜摸黑時跌倒；還有及時修理鬆動的地氈邊角。家具亦應留意，到了人生下半場，我們或許要更換不適用的家俬，梳化和牀的高度應與膝蓋同高，可讓起來時更為容易；茶几最好選圓角且固定不滑動的款式。

室外安全同樣重要，因為很多較為嚴重意外都是在戶外跌倒。行山時，長者可選擇較為平坦的路線，要量力而為。落雨時，倒不如行行商場「櫥窗購物」。至於行走室外梯級時，最緊要注意扶手，不要在沒有扶手的中央上落。另外，我們的一雙鞋子亦是十分重要。要穿著合適及安全的鞋，定期檢查鞋底及鞋踭，如有損壞務必盡快替換。現在有很多防滑易穿的鞋子，款式新穎。我就是這樣頻頻買新鞋啊！

善用輔助工具 及早補鈣、維D

另外，善用輔助工具及檢查測試。往不太熟悉或人多地方，可使用合適拐杖或助行器，分擔身體負重，減低意外風險。必要時，可透過骨密度檢測（DXA掃描）評估骨折風險。記着及早補充鈣質與維他命D，也是保護骨骼健康的方法！

只要我們多加留意及預防，跌倒風險可大大降低。下次體檢時，請醫生幫你做個簡單平衡測試。讓我們用科學的防護措施，繼續享受散步、旅行、含飴弄孫的美好時光。大家活得精彩也要活得穩陣。

■梁萬福

（老人科專科醫生，一直從事老年醫學及老年學研究，積極參與義務工作，從醫管局退休，仍不遺餘力推動長者健康教育及醫療服務。）

文：梁萬福

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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