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健康

瘤言情深：碘-131治療 防甲狀腺癌復發

【明報專訊】甲狀腺癌是內分泌系統中常見惡性腫瘤，深入了解甲狀腺癌及其術後治療，有助患者更有效管理自己的健康。

高分化甲狀腺癌主要分為兩類：乳頭狀腺瘤和濾泡狀腫瘤。根據香港癌症資料統計中心數據，甲狀腺癌發病率約佔所有癌症3%，10年存活率達94%。高存活率源於早期發現、及早診斷和治療。常見甲狀腺癌檢查方式包括超聲波、電腦掃描（CT）和磁力共振掃描（MRI）、生物標誌物檢測等。

手術結合碘-131放射性輔助治療和甲狀腺激素替代治療，是分化型甲狀腺癌的綜合治療手段。碘-131治療是甲狀腺癌術後常用的放射性輔助治療。與體外放射電療不同，患者口服放射性碘-131溶液。甲狀腺具有吸收碘的特質，同位素碘中的放射性能有效消滅手術後殘餘的「正常甲狀腺組織」或「惡性腫瘤」，達到治療及減低術後復發風險。

值得注意的是，儘管碘-131含有輻射能量，但由於甲狀腺組織具有高度攝取碘的能力，其他身體部位接觸輻射劑量較小，因此碘-131主要對甲狀腺及甲狀腺癌組織產生作用。

治療後禁食海產2至4周

在碘-131治療前，患者需停用甲狀腺激素藥物2至4周，採低碘飲食，以確保身體能有效吸收放射性碘。治療當天，患者需在口服碘-131前後禁食2小時，以保證碘-131完全吸收。治療完成後，患者需住院觀察1至5天，待全身碘掃描檢查無明顯異常即可出院。

碘-131治療後，患者需嚴格遵守以下護理建議，以促進康復：

•飲食調整：禁服含碘藥物和海產品2至4星期，減少甲狀腺細胞對碘的過度吸收。多飲水、多排尿，減輕腹腔和盆腔的輻射影響

•副作用管理：常見副作用包括口乾、喉嚨疼痛等，可以通過多飲水來緩解不適

•回家後短期內身體仍會存有微量輻射，避免長時間待在其他人身邊，以免他人受到不必要輻射，尤其是嬰兒、小孩及孕婦

•長期監測：定期隨訪檢查，以及時了解是否有新的癌細胞復發或擴散

甲狀腺癌早期篩查有助於及時控制病情，而碘-131治療則是預防復發的關鍵措施。在治療過程中，患者需積極與醫生配合，制訂個人化治療方案，以更有效地控制病情，並降低治療過程中的不適與風險。

文：戴燕萍（臨牀腫瘤科專科醫生）

相關字詞﹕治療 惡性腫瘤 甲狀腺癌 瘤言情深

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