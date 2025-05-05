知多啲：無痛血尿 早期膀胱癌警號

常見成因：吸煙 接觸化學物

膀胱癌是源於膀胱內膜細胞異常增生的惡性腫瘤，男女患者比例約3:1。常見成因包括長期吸煙、接觸化學物質（如染料、橡膠或工業溶劑），甚至髮型師長期接觸染髮劑等。張源津解釋，人體腎臟排出毒素後，需要經過尿液將毒素排出體外，一旦尿液含致癌物質，膀胱黏膜長期接觸致癌物，導致癌變。

膀胱癌通常從膀胱內膜開始生長，早期呈現如小蘑菇般的乳頭狀突起，稱為非肌肉侵襲性膀胱癌，僅影響內膜或淺層組織；若未及時治療，癌細胞可能侵入膀胱肌肉層，成為肌肉侵襲性膀胱癌，甚至擴散至淋巴結、肺部或肝臟，形成轉移性膀胱癌。

癌細胞侵蝕肌肉層 需切全膀胱

膀胱癌治療方案需視乎病情。張源津表示，早期非肌肉侵襲性膀胱癌，因為癌細胞局限於膀胱內膜，可經尿道用膀胱鏡切除腫瘤，並以微電流灼燒傷口以防出血；此方法創傷小，可同時處理多個腫瘤。若癌細胞已侵蝕膀胱內壁的肌肉層，就需把整個膀胱切除，並接受膀胱重建手術，以保持儲尿功能。若膀胱癌已經擴散，手術便不太適用。

為減少復發率，術後需接受膀胱灌注療法，將化療藥物或卡介苗灌注入膀胱以殺死殘存癌細胞。卡介苗可誘發免疫反應，抑制腫瘤生長，但免疫力較差的病人不適用，因可能引發結核病。

膀胱癌患者不但面對高復發率的困擾，部分人還要適應全膀胱切除手術後護理。張源津表示，接受整個膀胱切除手術的病人，術後需要利用造口或人造膀胱儲存和排走尿液。前者會截取部分小腸的末端迴腸，連接輸尿管，於右下腹做出小腸造口置於體外，讓尿液經造口排出。常見患者因擔心影響工作和社交，對造口頗為抗拒。

至於人造膀胱手術更複雜，需要截取約50厘米小腸，製作出人造膀胱後置於膀胱原處，再連接兩側輸尿管。張源津指出，由於小腸本身的功能是吸收養分，沒有自行收縮和傳達尿意的能力，患者需要學習谷肚排尿，甚或有可能面對尿排不清導致尿頻的問題。

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