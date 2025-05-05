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健康

類器官體外試藥 精準治膀胱癌

【明報專訊】膀胱癌是泌尿系統常見的惡性腫瘤，其癌細胞具有高度特異性，導致藥物治療效果參差；兼且復發率高，即使早期治療成功，腫瘤仍可能反覆出現，影響患者生活質素。

香港中文大學醫學院在類器官生物庫研發上取得突破，透過模擬腫瘤的生物特性，為膀胱癌患者提供「先試後治」的個人化治療方案。這項技術不僅有望提升治療成功率，更為未來精準醫療開闢新路向。

猶如體外器官模型 分析基因變異

類器官（patient-derived organoid）對大眾來說或許較陌生，但其實不涉及艱澀的醫學理解。類器官是利用人體特定器官的幹細胞，通過3D培養技術，在體外培育的立體細胞結構，猶如一個體外迷你器官模型；可模擬部分結構組成和功能，協助醫生了解疾病機制、分析腫瘤中多種基因變異及進展，並通過類器官在體外測試及篩選藥物，準確預測患者對藥物反應，避免無效治療和副作用，減輕患者負擔。

中大醫學院創建的亞洲首個針對膀胱癌的類器官生物庫，便是根據香港公營醫院系統內56名膀胱癌患者的腫瘤樣本，構建出36個膀胱癌類器官模型，精確反映本地的疾病特徵，實現「從香港數據到香港療法」。

中大醫學院助理院長（外務）、何善衡泌尿中心外科學系副教授張源津解釋，肺癌或乳癌，都可以透過一個癌細胞基因變異的類型，選擇精準的藥物治療，效果亦十分理想。然而，膀胱癌是基因特異性最高的腫瘤之一；就算超過90%患者是尿路上皮癌（urothelial carcinoma）也好，若純以一個基因變異，決定哪一種藥物治療，效果並不理想。再者，膀胱癌1年復發率平均為35%、5年復發率逾50%，且死亡率偏高；如何制訂精準用藥方案，其中培養膀胱癌類器官，再直接用藥測試便成為更佳的可行方法。

度身用藥 提高療效減副作用

今次中大研究團隊利用類器官篩選藥物，模擬患者對化療、免疫治療和標靶藥物等反應，從而制訂出個人化治療方案。張源津表示，透過小量活檢樣本，就可以在約1至2周內，培養出膀胱癌類器官，再約花1周做藥物敏感度測試。由於毋須在人體內測試藥物，而且可同一時間檢測不同藥物的反應，所以能夠篩選最精準的藥物。在先試後治下，為患者度身訂製合適藥物，大大提高安全、效率和治療成效。

探索連結基因數據 避抗藥性

研究團隊還正探索將類器官生物庫與基因組測序技術結合，可以跨越亞洲人種，更進一步解析膀胱癌DNA突變圖譜。通過整合患者基因數據與類器官的藥物反應數據，醫生可更精準地預測腫瘤行為和治療效果。特別在癌症治療上經常出現抗藥性，即癌腫瘤一開始對藥物產生反應，但用藥治療一段時間後，癌細胞會增強對藥物的抵抗力，導致藥物失效，病情惡化。張源津表示，若未來類器官藥物測試連結基因分析數據，可透過在類器官上持續增加藥物劑量，直至出現抗藥性情况。屆時便可以確定癌細胞與基因的抗藥性機制，在用藥治療患者時，避免引致抗藥性的情况。不僅提升治療成功率，更為未來結合DNA驅動的個人化療法奠定基礎。

文：黃碧文

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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