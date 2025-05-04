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2025年5月4日星期日
星期日生活
星期日生活
五四運動 真的是一道必答題嗎？
編者話：回答1919
無名周記：戰爭的啟示 讀《生活與命運》
周日話題：教宗選戰起風雲
開門讀書：比利時的黑暗
音樂本真論：跳脫與思辨之間 新世代香港BAND壇砥柱 The Hertz
老少女之麻糬周記！
評影習寫：在開往黑暗的火車上：《第四方向》
同場加映：玩咗先講——《真•臨時遊樂場》
圖文城市：毛富豪
Short D：（四十八）碎膝頭
五音筆傳：Pink Floyd 迷魂龐貝競技場
誰人日記：人工低能
放心寫作：#131 演戲教會我的事
讀者來信：〈個個都是I人，難道個個都識做I人？〉
阿貓阿狗：#274 城門河（三）
劇透紙背：《虎毒不》的價值在於爭議
同場加映：香港電影，加油 談第43屆香港電影金像獎
家明雜感：《乘著光的幻想》 大都會寂寞芳心
影片簡評
單元連載：香港書143
星期日文學‧「漢奸」以外，汪精衛詩作觀照時代
{工權達人}蕭倩文、劉千石 對抗工業安全「僥倖文化」 接力為職安奔走
餐桌共學：Soto Ayam 元朗的一碗印尼
動物迷城：無人島有商機？
ways of seeing：李康生演繹看的辯證法 沉默中探尋人性
劏房雖小：隨行：由聆聽瑣碎開始
未來城市：發展中醫中藥橋頭堡 規管與培訓如何配合？
影片簡評
【明報專訊】《雷霆特攻隊》 IIB
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五四運動 真的是一道必答題嗎？
編者話：回答1919
無名周記：戰爭的啟示 讀《生活與命運》
周日話題：教宗選戰起風雲
開門讀書：比利時的黑暗
音樂本真論：跳脫與思辨之間 新世代香港BAND壇砥柱 The Hertz
老少女之麻糬周記！
評影習寫：在開往黑暗的火車上：《第四方向》
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五音筆傳：Pink Floyd 迷魂龐貝競技場
誰人日記：人工低能
放心寫作：#131 演戲教會我的事
讀者來信：〈個個都是I人，難道個個都識做I人？〉
阿貓阿狗：#274 城門河（三）
劇透紙背：《虎毒不》的價值在於爭議
同場加映：香港電影，加油 談第43屆香港電影金像獎
家明雜感：《乘著光的幻想》 大都會寂寞芳心
影片簡評
單元連載：香港書143
星期日文學‧「漢奸」以外，汪精衛詩作觀照時代
{工權達人}蕭倩文、劉千石 對抗工業安全「僥倖文化」 接力為職安奔走
餐桌共學：Soto Ayam 元朗的一碗印尼
動物迷城：無人島有商機？
ways of seeing：李康生演繹看的辯證法 沉默中探尋人性
劏房雖小：隨行：由聆聽瑣碎開始
未來城市：發展中醫中藥橋頭堡 規管與培訓如何配合？
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劏房雖小：隨行：由聆聽瑣碎開始
未來城市：發展中醫中藥橋頭堡 規管與培訓如何配合？
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