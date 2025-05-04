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星期日生活

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評影習寫：在開往黑暗的火車上：《第四方向》

【明報專訊】一九八○年代，印度旁遮普邦（Punjab）發生一連串動亂。旁遮普邦尤以錫克教徒為主，男子戴圍頭巾作識認，歷史上一直是農業重鎮，經歷所謂「綠色革命」的農業現代化後更甚，被稱為「印度和巴基斯坦的麵包籃」。但農業發展伴隨的經濟改變引起財富分配不均，加上錫克教徒與以印度教為大多數社會之間的分歧，以及印度—巴基斯坦分裂時種下的邊境爭議，造就了錫克分離主義、「卡利斯坦建國」（Khalistan）運動。這波運動由和平轉向暴力，最高峰是1984年時任總理的「印度鐵娘子」英迪拉．甘地（Indira Ghandi）指令軍方進行「藍星行動」，攻入阿姆利則（Amritsar）的錫克教金廟，清除盤據當地的分離武裝分子。數月後英迪拉．甘地被其兩名錫克裔保鑣刺殺，觸發印度全國反錫克教徒的連環種族清洗和暴動。當恐怖活動、種族屠殺、政府鎮壓就在每個尋常生活的角落伺機而動時，空氣裏瀰漫着怎樣的氣氛？人們如何如坐針氈地生活如常？這是The Fourth Direction（Gurvinder Singh，2015年）的背景。

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