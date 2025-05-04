音樂本真論：跳脫與思辨之間 新世代香港BAND壇砥柱 The Hertz

【明報專訊】早前Threads有一奇帖：「香港Band仲有冇出路？之前有好多Band，但而家真係愈嚟愈少」，列出千禧年代七大勁旅：Kolor、Dear Jane、Mr.、RubberBand、觸執毛、Tonick和Supper Moment，還逐隊點評近年動向，例如「已經好inactive」和「得一兩首hit歌」。結果一石擊起千層浪，引來二百多則留言，脆友紛紛推介心水愛隊，也有人打趣問「樓主係咪瞓咗十年」。依我非正式統計，較多人提及的有R.O.O.T.、逆流、before the night ends、Instinct of Sight、Cozy Syndrome、WHIZZ、Yusobeit、Maniac等，另外The Hertz、Pandora、Nowhere Boys和Zpecial四隊更已經有歌登上流行榜首，可謂現今band壇中堅。這個陣容裏，有金屬有funky有dream pop還有全女班，聽眾若願意逐一發掘，只會嫌目不暇給吧。