明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
星期日生活

星期日生活

音樂本真論：跳脫與思辨之間 新世代香港BAND壇砥柱 The Hertz

【明報專訊】早前Threads有一奇帖：「香港Band仲有冇出路？之前有好多Band，但而家真係愈嚟愈少」，列出千禧年代七大勁旅：Kolor、Dear Jane、Mr.、RubberBand、觸執毛、Tonick和Supper Moment，還逐隊點評近年動向，例如「已經好inactive」和「得一兩首hit歌」。結果一石擊起千層浪，引來二百多則留言，脆友紛紛推介心水愛隊，也有人打趣問「樓主係咪瞓咗十年」。依我非正式統計，較多人提及的有R.O.O.T.、逆流、before the night ends、Instinct of Sight、Cozy Syndrome、WHIZZ、Yusobeit、Maniac等，另外The Hertz、Pandora、Nowhere Boys和Zpecial四隊更已經有歌登上流行榜首，可謂現今band壇中堅。這個陣容裏，有金屬有funky有dream pop還有全女班，聽眾若願意逐一發掘，只會嫌目不暇給吧。

上 / 下一篇新聞